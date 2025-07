Dobrindt betont erneut, in Zukunft mit den islamistischen Taliban verhandeln zu wollen, um Abschiebungen nach Afghanistan zu erleichtern. Bei dem aktuellen Abschiebeflug nach Afghanistan sei Katar noch "strategischer Partner" gewesen, um den Flug zu ermöglichen. Künftig müsse es für Deutschland aber auch möglich sein, ohne solch einen strategischen Partner eine Abschiebung durchzuführen. Kritiker fürchten, dass Deutschland so die Taliban aufwertet.

Die Innenminister einigen sich auf der Zugspitze auch darauf, Maßnahmen gegen Schleuserkriminalität und Menschenhandel zu intensivieren, die Einrichtung von Rückführungszentren in Drittstaaten in Übereinstimmung mit EU-Recht und Völkerrecht zu ermöglichen sowie Visa, Handel und Entwicklungshilfe als Hebel zu nutzen, um mehr Rückführungen zu erreichen. Das dürfte an Länder gerichtet sein, die sich bisher weigern, aus ihrem Land stammende Abgeschobene aufzunehmen.

Dobrindt betont in der Abschlusspressekonferenz auch noch einmal, dass man dafür eintrete, das sogenannte Verbindungselement im sogenannten Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS) abzuschaffen. Das klingt technischer, als es ist: In der Praxis erfordert dieses Verbindungselement, dass Asylsuchende nur in Drittstaaten geschickt werden dürfen, zu denen sie eine persönliche Verbindung haben – etwa weil sie früher einmal dort gelebt oder dort Familie haben. Diese Regelung soll sicherstellen, dass Asylsuchende nicht willkürlich in ein sicheres Drittland abgeschoben werden. In Brüssel ist man klar für die Abschaffung des Verbindungselements. Bei dem Thema könnte es also durchaus Bewegung geben.

Die Kritik an Dobrindts Gipfel ließ nicht lange auf sich warten. "Was Dobrindt da präsentiert, ist nichts anderes als der nächste Schritt in der Eskalation eines autoritären Rechtsrucks in der europäischen Asylpolitik", warnte etwa die innen- und fluchtpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Clara Bünger, mit Blick auf die Vorhaben.

Grenzkontrollen überschatten Treffen

Brisant war auf der Zugspitze das Zusammentreffen Dobrindts mit seinem polnischen Kollegen Tomasz Siemoniak. Der Bundesinnenminister hatte kurz nach Amtsantritt angeordnet, die zuvor sporadischen Grenzkontrollen zu verstärken, und damit die Regierungen der Nachbarländer vor den Kopf gestoßen. Vor allem Polen fühlte sich offenbar übergangen, zog gleich und führte seinerseits strengere Kontrollen ein.

Auf der Zugspitze demonstrierten Dobrindt und Siemoniak offensiv Einigkeit. Man pflege ein "exzellentes Verhältnis", so Dobrindt. Der Innenminister Tschechiens, Vít Rakušan, machte aber klar: Diese Grenzkontrollen sollten keine langfristige Maßnahme sein. Daran sollte man sich in Europa besser nicht gewöhnen. Dobrindt machte aber nicht den Eindruck, als wolle er seinen Kurs in naher Zukunft ändern.