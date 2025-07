Klingbeil will Brosius-Gersdorf wieder zur Wahl stellen

Wahlstreit in der Koalition

Gerade von konservativer Seite gibt es viel Kritik an Frauke Brosius-Gersdorf, die von der SPD als Richterin am Verfassungsgericht nominiert wurde. Parteichef Klingbeil setzt aber weiter auf die Juristin.

Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) spricht sich für eine Wiederaufnahme der Wahl von Verfassungsrichtern im Bundestag aus. Die ursprünglich geplante Abstimmung war am Freitag vor einer Woche wegen Differenzen innerhalb der Koalition verschoben worden. Grund dafür: Die SPD hatte die Rechtswissenschaftlerin Frauke Brosius-Gersdorf als Richterin am Verfassungsgericht nominiert. Nach einer medialen Kampagne gegen die Rechtswissenschaftlerin hatte es in der Unionsfraktion im Bundestag allerdings keine nötige Mehrheit mehr für Brosius-Gersdorf gegeben.