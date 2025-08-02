Bürgergeld, Rente, Krankenkasse Das wird noch richtig ungemütlich

Friedrich Merz (CDU): Der Bundeskanzler könnte nach der politischen Sommerpause seine Qualitäten als Streitschlichter entdecken müssen. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Streitigkeiten wie zu Zeiten der Ampel sollte es zwischen Union und SPD eigentlich nicht geben. Doch nach der Sommerpause dürfte ein heißer Herbst folgen.

Ein Politikwechsel sollte her: Nicht nur inhaltlich, auch in Sachen Stil wollte sich die neue Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz von der dauerstreitenden Ampel abheben. Doch die ersten 100 Tage der schwarz-roten Koalition zeigen, wie schwierig es ist, im politischen Alltag die Ruhe zu bewahren.

Die Kontroverse um die Verfassungsrichterwahl scheint mit dem Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf zwar vorerst befriedet zu sein, doch nun muss man sich auf Ersatz einigen. Es mangelt zudem nicht an anderen Themen, die nach der Sommerpause zur Belastungsprobe für die Koalitionäre von CDU/CSU und SPD werden könnten.

Milliardenlöcher bei Pflege- und Krankenkassen, Reformstau beim Bürgergeld und der Rente, eine schwächelnde Wirtschaft: Die Aufgaben, vor denen die Koalition steht, könnten kaum größer sein. Ein Überblick über mögliche Konfliktfelder.

Richterwahl: Koalitionsstreit mit Folgen

Es bleibt ein Thema mit Sprengkraft für die schwarz-rote Koalition: die Wahl der neuen Richter für das Bundesverfassungsgericht. Über die Personalie Frauke Brosius-Gersdorf hatte man sich kurz vor der Sommerpause öffentlich zerlegt, die Wahl von insgesamt drei Richtern dann verschoben. Die Fronten waren verhärtet. Die SPD hielt an der von ihr nominierten Kandidatin fest, für einen relevanten Teil von CDU/CSU aber galt sie – entgegen vorheriger Zusagen – als unwählbar, unter anderem wegen ihrer Position zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in den ersten zwölf Wochen.

Inzwischen hat Brosius-Gersdorf ihre Kandidatur zurückgezogen. Begründet hat die Juristin den Schritt unter anderem mit der ablehnenden Haltung aus der Union und der Sorge vor einem Koalitionsstreit mit unvorhersehbaren Folgen (hier die Verzichtserklärung im Wortlaut). Schwarz-rot hat sie damit einen Gefallen getan. Beendet ist das Kapitel damit aber noch nicht: Die SPD muss nun eine neue Person ins Rennen schicken, CDU/CSU zustimmen – und bei ihrer Haltung bleiben. Ob das klappt, wird sich nach der Sommerpause zeigen müssen. Bleibenden Schaden angerichtet hat der Streit schon jetzt, wie unter anderem SPD-Fraktionschef Matthias Miersch attestiert: "Das hinterlässt Spuren", sagte er. "Ein solcher Vorgang darf sich nicht wiederholen."

Bundeshaushalt: In der Ausgabenfalle

Gleich zwei Bundeshaushalte (2025 und 2026) müssen Union und SPD durch das Parlament bringen – und die gefallen nicht allen. Mit Verteilungskämpfen im Bundestag um Einzelposten und Lieblingsprojekte ist zu rechnen.