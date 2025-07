Keine Regenbogenflagge auf dem Bundestag, aber Zehntausende Menschen auf den Straßen: Der diesjährige Christopher Street Day (CSD) in Berlin steht unter dem Motto "Nie wieder still" und wird von vielen Menschen begleitet.

LSBTIQ* ist eine Abkürzung, die für Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Trans*, Intergeschlechtlich und Queer* steht. Das Sternchen (*) dient als Platzhalter für weitere Geschlechtsidentitäten und sexuelle Orientierungen. CSD steht für Christopher Street Day. Weltweit gehen queere Menschen unter diesem Motto auf die Straße. Die Demonstrationen sind benannt nach dem Protest queerer Menschen gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street 1969.

Die Berliner Polizei erhöhte dabei ihre Sicherheitsmaßnahmen. Nicht nur wegen einer rechten Gegendemo in Berlin. Polizeigewerkschafter Benjamin Jendro, Sprecher des GdP-Landesverbands Berlin, sprach von sicherheitsrelevanten Fragen, "die vor Jahren noch keine Rolle gespielt haben". Jendro sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): "Zudem sehen wir gerade aus dem rechtsextremistischen Milieu immer häufiger gezielte Gewalttaten gegen die LSBTIQ-Community, durch unberechenbare Einzeltäter, aber auch organisierte Gruppen, bei denen Mitstreiter extra nach Berlin anreisen, weshalb man selbstverständlich jegliche Kundgebungen in der Nähe im Blick haben muss."

Neues Lagebild des BKA

Dabei gehen die Kriminologen beim BKA von einer hohen Dunkelziffer aus. Eine EU-Studie unter dem Titel "A long way to go for LGBTI equality“ – frei übersetzt: ein langer Weg zur Gleichberechtigung – kam im Jahr 2020 zu dem Schluss, dass 96 Prozent der queerfeindlichen Hassrede und 87 Prozent der körperlichen oder sexuellen Übergriffe nicht zur Anzeige gebracht werden.