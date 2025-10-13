Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Familie des AfD-Politikers Jan Wenzel Schmidt versucht, mit künstlichen Diamanten Geld zu verdienen. Er selbst bestreitet jede Verwicklung. Mit einem Spion besichtigte er allerdings eine Diamantenfabrik in China.

Vielleicht gehört nicht viel dazu, in einem kleinen Dorf als umtriebig zu gelten. Erst recht nicht, wenn man der Neue ist. Der Zugezogene, dessen Hof hinter hohen Bruchsteinmauern verborgen ist. Nur ein breites Tor gewährt Einlass. Hinter den Mauern, da gehe es, so heißt es in dem Ort nahe Magdeburg, um politische Strategie.

Seit der Neue da sei, seien schon Rechtsextreme aus ganz Deutschland angereist. Davon zeugen Fotos eines Sommerfests der damaligen AfD-Jugendorganisation, bei dem schon vor Jahren AfD-Spitzenpolitiker zu Gast waren.

Aber der Hausherr sei eben auch umtriebig, was die Geschäfte anbelangt, heißt es weiter. Das ist etwas, das man über ihn auch außerhalb des Dorfes hört.

Die Rede ist vom AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt, der sich, seit er den Hof in Sachsen-Anhalt vor knapp zehn Jahren erwarb, zu einem veritablen Strippenzieher in der Partei entwickelt hat. Seit 2021 sitzt er im deutschen Parlament. Als Landtagsabgeordneter und Landesvorsitzender der Jungen Alternative hatte er sich zuvor schnell zum Generalsekretär der AfD in Sachsen-Anhalt gemausert – bis er im parteiinternen Ränkespiel in diesem Frühjahr zurücktrat. Er kam damit einem offenen Putsch zuvor. Noch immer gilt er aber als einflussreich, mit Kontakten weit über Sachsen-Anhalt hinaus.

Ein Spion, ein Diamant und eine heimliche Reise

Eine dieser Verbindungen bringt ihn nun in Schwierigkeiten: Laut Recherchen von t-online reiste Schmidt im November 2023 mit dem chinesischen Spion Jian Guo nach China, um ein Unternehmen zur Herstellung synthetischer Diamanten zu besichtigen. Wenige Wochen später will ihm der Spion einen solchen Diamant in Magdeburg überreicht haben. Im selben Zeitraum gründete ein Familienmitglied von Schmidt Handelsunternehmen für Diamanten.

Die Spur der diskreten Geschäfte führt auf den Hof nahe Magdeburg, auf dem die Grenzen zwischen Politik, Geschäft und Privatem fließend zu sein scheinen.