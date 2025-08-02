Parlamentarische Sommerpause Hier verbringen Kanzler Merz und seine Minister ihren Urlaub

Von t-online , jse Aktualisiert am 12.08.2025 - 08:08 Uhr

Bundeskanzler Friedrich MERZ mit seiner Ehefrau Charlotte bei der Eröffnung der Bayreuther Festspiele: Die parlamentarische Sommerpause verbringt das Paar größtenteils in Deutschland. (Quelle: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/imago)

Während der parlamentarischen Sommerpause zieht es viele Spitzenpolitiker ins Ausland – andere bleiben bewusst zu Hause. Ein Überblick über die Ferienpläne von Kanzler und Kabinett.

Vor der parlamentarischen Sommerpause war im politischen Berlin noch einmal viel los: Die geplante Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur neuen Bundesverfassungsrichterin scheiterte im Bundestag, das Bundeskabinett verabschiedete kurz zuvor einen umstrittenen Haushaltsentwurf – und dann: Sommerpause. Die nutzen einige Spitzenpolitiker für Reisen, andere bleiben zu Hause.

Italien bleibt ein beliebtes Reiseziel – auch für Politiker: Außenminister Johann Wadephul (CDU) verbrachte seine Sommerpause am Gardasee, bevor es auf Auslandsreise nach Israel ging. Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) hat ähnliche Pläne, auch sie verbringt ihren Urlaub in Italien. Auch Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) plant einige Tage in Italien, gemeinsam mit Familie und Hund.

Familienministerin Karin Prien (CDU) reist laut Ministerium mit ihrer Familie nach Frankreich. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) hat sich für Mallorca entschieden. Auch Bauministerin Verena Hubertz (SPD) verbringt im August zwei Wochen unter spanischer Sonne.

Erholung in der Heimat

Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) bleibt mehrheitlich zu Hause in der Eifel, unternimmt aber auch eine kurze Reise nach Finnland, wie sein Ministerium mitteilt. Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) will seine Zeit vorwiegend in Bayern verbringen, hält sich jedoch zeitweise auch in benachbarten europäischen Ländern auf.

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz wird sich nach Informationen aus dem Kanzleramt voraussichtlich zu Hause erholen – entweder in seinem Wohnort Arnsberg oder im Ferienhaus am Tegernsee.

Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) verbringt die Zeit in ihrem Wahlkreis in Duisburg. Entwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD) plant unter anderem Termine in ihrer Heimatregion Schwerin – es sei auch ein Strandurlaub angedacht, wie ein Sprecher erklärte. Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) will einige Tage am Meer und in den Bergen verbringen.

Dorothee Bär (CSU), Ministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, bleibt zunächst in Bayern. Auf dem Bauernhof ihrer Familie stehen im Sommer landwirtschaftliche Arbeiten an, berichtet die "Bild". Zudem wird sie zur Computerspielemesse Gamescom in Köln reisen.

Rückzug mit Vorbehalt

Nicht alle Kabinettsmitglieder geben Details preis: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) äußert sich aus Sicherheitsgründen nicht zu seinem Aufenthaltsort. Er sei jedoch jederzeit für sein Führungspersonal erreichbar, so ein Sprecher. Auch Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) bleibt mit seinen Planungen vage – laut Ministerium plant er zwei Wochen Urlaub.