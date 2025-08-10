Starker Anstieg Fast jeder Zweite mit Gesundheitssystem unzufrieden

Ärztin mit Tabletten in der Hand: Die Unzufriedenheit mit dem Gesundheitssystem hat sich seit 2021 fast verfünffacht. (Symbolfoto) (Quelle: IMAGO/Vira Simon)

Lange Wartezeiten, steigende Kosten: Immer mehr Deutsche sind unzufrieden mit dem Gesundheitswesen. Krankenkassen fordern einen Kurswechsel der Politik.

Immer mehr Menschen sind einer Umfrage zufolge unzufrieden mit dem deutschen Gesundheitssystem. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK). Fast jeder Zweite (47 Prozent) gab demnach im Juli an, weniger zufrieden oder unzufrieden zu sein. 40 Prozent zeigten sich zufrieden, 12 Prozent vollkommen oder sehr zufrieden.

Noch im Januar waren die Zahlen deutlich positiver. Auf die gleiche Frage antworteten damals 30 Prozent, sie seien weniger oder nicht zufrieden. "Immer mehr Menschen haben das Gefühl, dass sie für immer weiter steigende Beiträge keinen angemessenen Gegenwert mehr bekommen, zum Beispiel wenn sie lange auf Arzttermine warten müssen", kommentierte der Vorstandsvorsitzende der TK, Jens Baas. Die Unzufriedenheit mit dem System habe sich seit 2021 sogar fast verfünffacht.