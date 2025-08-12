Messerattacke von Mannheim Rouven Laurs Mutter weint vor Gericht: "Er hatte keine Chance"

Petra Laur, die Mutter des getöteten Polizisten Rouven Laur: Sie sprach beim Verfahren nach der Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz.

Der Polizist Rouven Laur wurde im Mai 2024 bei einer Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz tödlich verletzt. Nun sprechen seine Mutter und Schwester vor Gericht.

Petra Laur trägt Schwarz während sie über ihren toten Sohn spricht. Die 65-Jährige beschreibt Rouven Laur als beliebten jungen Mann, der sportlich war, gerne kochte und sich mit seiner Arbeit als Polizist identifizierte. "Er war das Ideal für diesen Beruf, er hatte Disziplin und ist dabei Mensch geblieben", sagt sie im Verfahren nach der tödlichen Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz. Während sie spricht, bricht ihr mehrfach die Stimme. "Es fehlen mir so sehr meine Gespräche mit ihm." Sie bricht in Tränen aus.

Ihr Sohn starb am 31. Mai 2024 mitten am Mannheim bei einer Messerattacke am Rande einer Veranstaltung zur Europawahl. Der 29-Jährige wurde mutmaßlich das Opfer des Angeklagten Sulaiman A. – einem heute 26-jährigen Afghanen, der nach der Flucht aus seiner Heimat 2013 nach Deutschland kam. Seit Februar läuft das Verfahren gegen A. vor dem Oberlandesgericht Stuttgart. Die Anklage lautet auf Mord und versuchten Mord in fünf Fällen sowie gefährliche Körperverletzung.

"Alles war so schrecklich und unwirklich"

Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft verletzte der Angeklagte bei dem Angriff in Mannheim sechs Menschen mit einem Messer, fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) sowie Rouven Laur. Der Beamte starb zwei Tage später an seinen schweren Verletzungen. Der Angeklagte hatte mit seiner Frau und den zwei kleinen Kindern bis zur Tat im hessischen Heppenheim gelebt – rund 35 Kilometer nordöstlich von Mannheim.

Petra Laur erzählt, wie der Arzt sie im Krankenhaus nach der Tat darüber informierte, dass Rouven nicht überleben werde. "Alles war so schrecklich und unwirklich", sagt die Mutter. "Es fühlte sich an, als würde ich ins Bodenlose fallen." Zwei Tage blieb die Familie bei ihm, bis der 29-Jährige starb. "Es war ein aussichtsloser Kampf, er hatte keine Chance."

Schwester Eve ist nun so alt wie ihr Bruder, als er starb

Rouvens Schwester Eve Laur spricht ebenfalls unter Tränen von ihrem Bruder. "Rouven war ein unglaublich wichtiger Teil meines Lebens, und mein Verstand will es auch nach mehr als einem Jahr nicht verstehen, dass er nicht mehr da ist", sagt die 29-Jährige im schwarzen Hosenanzug, die blonden Haare im Pferdeschwanz. Seit Kurzem erst ist Eve Laur so alt wie ihr Bruder, als er starb.