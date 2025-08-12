So sah Julia Klöckner früher aus

12.08.2025

Friedrich Merz: Er ist seit hundert Tagen im Amt.

Friedrich Merz kämpft mit seiner Unionsfraktion. Und mit schlechten Umfragewerten. Das ergibt auch eine exklusive Erhebung von Civey für t-online.

Schuldenbremse, Stromsteuer, Besetzung des Bundesverfassungsgerichts und zuletzt die Debatte um eine Beschränkung der Waffenlieferungen an Israel – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zu Beginn seiner Amtszeit mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen.

Hundert Tage ist seine Regierung nun im Amt. Die Stimmung in der Bevölkerung ist getrübt. So erklären in einer exklusiven Civey-Umfrage für t-online nur 16 Prozent der Befragten, ihr Bild von Merz habe sich seit seinem Amtsantritt als Kanzler gebessert, für 25 Prozent ist ihr Bild des CDU-Chefs unverändert. 59 Prozent der Befragten gaben jedoch an, ihre Einschätzung von Merz habe sich seit dessen Start im Kanzleramt verschlechtert.

Für die Umfrage hatte Civey im Auftrag von t-online zwischen dem 8. und 12. August insgesamt 5.000 Wahlberechtigte befragt. Demnach hat sich das Bild von Merz vor allem bei den Jüngeren und in der Anhängerschaft der Oppositionsparteien verschlechtert.

Zwischen Männern und Frauen gab es demnach keine signifikanten Unterschiede bei der Einschätzung des Regierungschefs.

Wahl erst in der zweiten Runde

Merz wurde am 6. Mai ins Amt des Bundeskanzlers gewählt. Schon der Start verlief schwierig. Als erster Kanzler der Bundesrepublik hatte Merz die Wahl zum Regierungschef im ersten Wahlgang verpasst. Erst in der zweiten Abstimmungsrunde erreichte Merz die notwendige Mehrheit.