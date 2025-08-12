Von 82 auf 53 Kilo: US-Star lag im Sterben

Wegen seiner Israel-Entscheidung Unionsfraktionschefs zitieren Merz zur Aussprache

Von t-online , jse Aktualisiert am 12.08.2025 - 22:03 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Friedrich Merz (l.) und Jens Spahn: Der Fraktionschef gehört zu der Gruppe, die Merz zur Aussprache auffordert. (Quelle: IMAGO/Andreas Gora/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Unionsfraktionsspitzen fordern ein Gespräch mit Kanzler Merz zu dessen Israel-Politik. Für Unmut sorgt dabei nicht nur die Entscheidung selbst.

Die Fraktionsspitzen der Union verlangen ein persönliches Gespräch mit Bundeskanzler Friedrich Merz. Das berichtet der "Spiegel". Der Grund: Merz' Entschluss, Waffenlieferungen an Israel zumindest teilweise einzuschränken.

Loading...

Der Entschluss fiel demnach in einer Chatgruppe, in der die Fraktionschefs der Landesparlamente, der Chef der Unionsabgeordneten im Europa-Parlament Daniel Caspary sowie Bundestagsfraktionschef Jens Spahn organisiert sind. Der Entschluss, Merz um das Treffen zu bitten, traf die Gruppe am Wochenende.

Bericht: Merz lädt zum Gespräch ins Kanzleramt

Der "Spiegel" bezieht sich auf Mitglieder der Chatgruppe, die ihren Unmut über Merz' Kurswechsel geäußert haben sollen. Auch Merz' Kommunikationsstil habe Ärger unter den Fraktionschefs ausgelöst.