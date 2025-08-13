t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

100 Tage Schwarz-Rot: Ökonomen größtenteils unzufrieden mit Bundesregierung

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextAutobahn: Polizei schießt mehrfach
TextTrump attackiert deutschen Top-Manager
TextLöw lehnte Trainerjob bei WM-Debütant ab
TextInsolvenz stoppt Auftritt von Band
TextKampfpiloten protestieren gegen Netanjahu

Schwache Wirtschaftskompetenz
Ökonomen stellen Schwarz-Rot schlechtes Zeugnis aus

Von dpa
13.08.2025 - 12:36 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0823053873Vergrößern des Bildes
Lars Klingbeil (SPD) und Friedrich Merz (CDU): Zahlreiche Ökonomen sind laut einer Umfrage mit der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung unzufrieden. (Archivfoto) (Quelle: Andreas Gora/imago-images-bilder)
News folgen

Das Ifo-Institut hat 170 Experten zur wirtschaftlichen 100-Tage-Bilanz der Regierung befragt. Viele urteilen negativ über die bisherigen Maßnahmen – sehr positiv kein einziger.

Die Bundesregierung bekommt von Volkswirtschaftsexperten schlechte Noten. In einer Umfrage des Ifo-Instituts unter 170 Ökonomie-Professoren und -Professorinnen bewerteten 42 Prozent die wirtschaftspolitischen Maßnahmen in den ersten 100 Tagen der schwarz-roten Koalition eher negativ oder sehr negativ. Eher positiv sahen sie dagegen nur 25 Prozent – sehr positiv kein einziger der befragten Ökonomen.

Loading...

"Kritisch sehen die befragten Ökonomen vor allem die Ausweitung der Mütterrente und das Ausbleiben einer Erhöhung des Renten- und Pensionseintrittsalters", sagt Ifo-Forscher Niklas Potrafke. Eine Rentenreform sei dringend notwendig, doch gingen die Maßnahmen vollständig in die falsche Richtung, kritisiert er.

Zusammen mit der Reform der Schuldenbremse wurde die Mütterrente in der Umfrage auch am häufigsten kritisch genannt. Allerdings wurde die Stärkung öffentlicher Investitionen am häufigsten positiv genannt.

Kurzfristig erwartet die Hälfte der Befragten eher positive Auswirkungen der bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung auf die Konjunktur. Von eher oder sehr negativen Effekten gehen dagegen nur 13 Prozent aus.

Die Ausweitung staatlicher Ausgaben wird eher als Strohfeuer wahrgenommen. Auf mittlere Frist ist die Bewertung weniger optimistisch. Dann ist die Einschätzung bei 35 Prozent sehr oder eher positiv, bei 26 Prozent eher oder sehr negativ.

Reformen gefordert

"Die schuldenfinanzierte Fiskalpolitik wird vor allem kurzfristig die Konjunktur ankurbeln", sagt Potrafke. "Um nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu schaffen, werden allerdings marktorientierte Strukturreformen benötigt. Von solchen Reformen ist gegenwärtig nur noch nichts zu sehen."

Auch die wirtschaftspolitische Kompetenz der neuen Regierung wird von den Professoren eher zurückhaltend eingeschätzt. Gut die Hälfte bewertet sie als mittel, knapp ein Drittel bewertet sie als eher oder sehr gering – nur 14 Prozent als eher oder sehr hoch.

Die Umfrage wurde im Ökonomenpanel von Ifo und "Frankfurter Allgemeiner Zeitung" durchgeführt und fiel in die Zeit vom 29. Juli bis 5. August.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BundesregierungCDUFriedrich MerzLars KlingbeilSPD
Themen A bis Z
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom