Neuer Chef für AfD-Jugend? Personalie mit Signalwirkung
Für ihre neue Jugendorganisation braucht die AfD neues Führungspersonal. Im Gespräch als Chef ist Jean-Pascal Hohm. Er ist bestens in der Partei vernetzt – und in ihr rechtsextremes Vorfeld.
Es ist eine Personalie mit Signalwirkung: Die Spitze der AfD favorisiert Jean-Pascal Hohm als Chef für ihre neue Jugendorganisation. Die soll am 29. und 30. November im hessischen Gießen gegründet werden. Hohm gilt als bestens vernetzt ins rechtsextreme Vorfeld der Partei. Zuerst hatte "Bild" über die mögliche Personalie berichtet, t-online wurde sie aus Kreisen der Parteispitze bestätigt. Andere Kandidaturen sind nicht ausgeschlossen, es soll weitere Interessenten geben.
Die AfD hatte sich im Januar von ihrer alten Jugendorganisation getrennt, die "Junge Alternative" hatte sich kurz darauf selbst aufgelöst. Sie trat noch wesentlich radikaler als die Mutterpartei auf und wurde vom Verfassungsschutz deswegen schon seit 2023 als "gesichert rechtsextrem" eingestuft. AfD-Chefs in Bund wie Ländern monierten weniger ihre inhaltliche Ausrichtung, aber immer wieder mangelnde Durchgriffsrechte und Kontrolle über die Jugendorganisation.
Ende November soll die AfD-Jugend unter anderem über den Vorstand und den Namen der neuen Jugendorganisation abstimmen. Seit Monaten aber bereitet der Bundesvorstand entsprechende Schritte vor. Die Partei will die Jugend enger an die Partei binden, auffällige Mitglieder sollen zum Beispiel künftig leichter ausgeschlossen werden können.
Nach einem möglichen Logo für die Parteijugend, über das t-online exklusiv berichtete, ist Hohm nun ein weiteres Zeichen: Mehr Ordnung, nicht aber mehr Mäßigung ist Ziel der AfD mit ihrer neuen Jugendorganisation.
Seit Jahren im radikalen Landesverband beschäftigt
Der Verfassungsschutz in Brandenburg bezeichnet Hohm als Rechtsextremist. Er hat sich in der Vergangenheit mit der "Identitären Bewegung" solidarisiert, pflegt außerdem öffentlich Austausch mit dem Verein "Ein Prozent". Beide Organisationen werden vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem beobachtet und zählen zum politischen Vorfeld der AfD, das den Diskurs weiter nach rechts verschieben will. Von 2014 bis 2016 war Hohm bereits Vorsitzender der "Jungen Alternative" in Brandenburg, aktuell ist er außerdem Vorsitzender des Kreisverbands Cottbus.
Hohm sitzt seit vergangenem Jahr für die AfD im Brandenburger Landtag. Zuvor hatte er als Mitarbeiter für den Brandenburger Landeschef René Springer gearbeitet, davor für den Landtagsabgeordneten Daniel Münschke und davor bereits einmal für Springer sowie die Landtagsfraktion.* 2019 hatte Hohm sich zeitweise von Posten aus der Partei zurückgezogen und seine erste Anstellung bei Springer gekündigt, wie der "Tagesspiegel" damals berichtete. Mutmaßlicher Grund war, dass der damalige Student im Verfassungsschutzgutachten zur Hochstufung der AfD zum "rechtsextremistischen Prüffall" mehrfach auftauchte. 2017 hatte er bereits seinen Job bei der Landtagsfraktion verloren.* Grund war ein gemeinsamer Auftritt mit dem Regionalchef der "Identitären Bewegung" bei einem Fußballspiel.
An Hohms Zitaten im Verfassungsschutzgutachten hat sich nichts geändert, wohl aber in der Einstellung der AfD dazu. Auch in dem aktuellen Gutachten, mit dem der Verfassungsschutz die AfD nun als Gesamtpartei zur "gesichert rechtsextremistischen Bestrebung" hochstufen will, taucht Hohm mit mehreren Zitaten auf – unter anderem als Beleg für einen ethnisch-abstammungsmäßigen Volksbegriff in der Partei. "Wir als AfD sind die Partei der Deutschen. Wir sind die, die wollen, dass Deutschland das Land der Deutschen bleibt", sagte Hohm demnach 2024 auf einer Kundgebung. Bereits 2022 twitterte er: "Das Deutsche Volk als ethnische und kulturelle Gemeinschaft ist nicht verhandelbar. Punkt." Und 2023: "Wenn die Regierung versucht, unser Volk auszutauschen, muss das Volk die Regierung austauschen!"
Ziel: radikale Kaderschmiede
Von seinem radikalen Ruf und seiner Vernetzung dürfte Hohm bei der Vorstandswahl in Gießen profitieren. Ein Vorteil für die Parteispitze der Mutterpartei: Hohm plädiert seit Längerem für größere Disziplin der Parteijugend. t-online sagte er am Mittwoch: "Die Jugendorganisation darf auch mal provozieren, aber sie muss diszipliniert sein, um die Mutterpartei zu unterstützen."
In Mitgliedschaften oder der Unterstützung der rechtsextremen Identitären Bewegung sieht Hohm keinen Ausschlussgrund für künftige Mitglieder der neuen AfD-Jugendorganisation. "Ich finde es grundsätzlich gut, wenn sich junge Leute aktivistisch einbringen." Kernaufgabe der neuen Jugendorganisation solle aber sein, junge Menschen "auf die Übernahme von Verantwortung in der Partei, im Parlament und in der Regierung vorzubereiten". Über die Aufnahme von Mitgliedern entschieden in Zukunft zudem die Kreisverbände der AfD, so Hohm.
Gelingt die Neuaufstellung mit Hohm, wie es dem AfD-Vorstand derzeit vorschwebt, könnte die Jugendorganisation sich entwickeln: von der radikalen Protestgruppe stärker hin zur radikalen Kaderschmiede.
*Hinweis der Redaktion: Im Text hieß es an dieser Stelle zunächst, Hohm habe bis 2017 für den vorherigen Brandenburger AfD-Landeschef Andreas Kalbitz gearbeitet. Hohm besteht darauf, dass er nicht bei Kalbitz, sondern bei der Landtagsfraktion angestellt gewesen sei. Die Stelle wurde entsprechend angepasst.
- Eigene Recherchen
- Gespräch mit Jean-Pascal Hohm
- tagesspiegel.de: "Brandenburger AfD-Rechtsaußen gibt Parteiposten auf"