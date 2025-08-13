Neuer Chef für AfD-Jugend? Personalie mit Signalwirkung

Von Annika Leister Aktualisiert am 13.08.2025 - 14:54 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Neuer Vorsitzender der AfD-Jugend? Jean-Pascal Hohm 2024 bei einer Demonstration des rechtsextremen Vereins "Zukunft Heimat". (Quelle: IMAGO/imago)

Für ihre neue Jugendorganisation braucht die AfD neues Führungspersonal. Im Gespräch als Chef ist Jean-Pascal Hohm. Er ist bestens in der Partei vernetzt – und in ihr rechtsextremes Vorfeld.

Es ist eine Personalie mit Signalwirkung: Die Spitze der AfD favorisiert Jean-Pascal Hohm als Chef für ihre neue Jugendorganisation. Die soll am 29. und 30. November im hessischen Gießen gegründet werden. Hohm gilt als bestens vernetzt ins rechtsextreme Vorfeld der Partei. Zuerst hatte "Bild" über die mögliche Personalie berichtet, t-online wurde sie aus Kreisen der Parteispitze bestätigt. Andere Kandidaturen sind nicht ausgeschlossen, es soll weitere Interessenten geben.

Die AfD hatte sich im Januar von ihrer alten Jugendorganisation getrennt, die "Junge Alternative" hatte sich kurz darauf selbst aufgelöst. Sie trat noch wesentlich radikaler als die Mutterpartei auf und wurde vom Verfassungsschutz deswegen schon seit 2023 als "gesichert rechtsextrem" eingestuft. AfD-Chefs in Bund wie Ländern monierten weniger ihre inhaltliche Ausrichtung, aber immer wieder mangelnde Durchgriffsrechte und Kontrolle über die Jugendorganisation.

Ende November soll die AfD-Jugend unter anderem über den Vorstand und den Namen der neuen Jugendorganisation abstimmen. Seit Monaten aber bereitet der Bundesvorstand entsprechende Schritte vor. Die Partei will die Jugend enger an die Partei binden, auffällige Mitglieder sollen zum Beispiel künftig leichter ausgeschlossen werden können.

Nach einem möglichen Logo für die Parteijugend, über das t-online exklusiv berichtete, ist Hohm nun ein weiteres Zeichen: Mehr Ordnung, nicht aber mehr Mäßigung ist Ziel der AfD mit ihrer neuen Jugendorganisation.

Seit Jahren im radikalen Landesverband beschäftigt

Der Verfassungsschutz in Brandenburg bezeichnet Hohm als Rechtsextremist. Er hat sich in der Vergangenheit mit der "Identitären Bewegung" solidarisiert, pflegt außerdem öffentlich Austausch mit dem Verein "Ein Prozent". Beide Organisationen werden vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem beobachtet und zählen zum politischen Vorfeld der AfD, das den Diskurs weiter nach rechts verschieben will. Von 2014 bis 2016 war Hohm bereits Vorsitzender der "Jungen Alternative" in Brandenburg, aktuell ist er außerdem Vorsitzender des Kreisverbands Cottbus.