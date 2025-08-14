100 Tage Schwarz-Rot Politbarometer: AfD verliert – eine Partei legt zu

Von afp , mak 14.08.2025 - 10:49 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): 100 Tage ist die Regierung im Amt. (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die schwarz-rote Regierung bekommt nach 100 Tagen im Amt durchwachsene Noten. In der Wählergunst spiegelt sich das aber kaum wider.

100 Tage ist die schwarz-rote Bundesregierung im Amt: Das am Donnerstag veröffentlichte ZDF-"Politbarometer" zeigt nun, wie es um die Wählergunst steht. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU unverändert auf 27 Prozent.

Loading...

Die AfD würde mit 23 Prozent einen Punkt verlieren, bliebe aber unangefochten auf Platz zwei. Die SPD würde weiter 15 Prozent verzeichnen, die Grünen könnten sich um einen Punkt auf zwölf Prozent verbessern. Die Linke stünde erneut bei elf Prozent.

Das BSW und die FDP könnten der Umfrage zufolge nach wie vor mit jeweils drei Prozent rechnen und wären damit weiter nicht im Parlament vertreten.

Bei der jüngsten Befragung des Umfrageinstituts Forsa für RTL und ntv lag derweil die AfD an der Spitze. Sie erreicht erneut einen Rekordwert von 26 Prozent. Die Union, die bei Forsa in der vergangenen Woche noch gleichauf mit der AfD lag, verlor dagegen einen Prozentpunkt und liegt nun bei 24 Prozent.

Befragung: Koalition wird kritisch gesehen

Tatsächlich sieht der Großteil der Deutschen die bisherige Zusammenarbeit zwischen CDU/CSU und SPD eher negativ. Im ZDF-"Politbarometer" gaben 61 Prozent der Befragten an, sie bewerteten die Kooperation der beiden Regierungsfraktionen eher schlecht. 32 Prozent bezeichneten sie mit eher gut.

Die Streitigkeiten der vergangenen Monate in der schwarz-roten Koalition hinterließen damit sichtliche Spuren: Zum Amtsantritt der neuen Regierung Anfang Mai ging noch gut die Hälfte der Befragten von einer eher guten Zusammenarbeit aus (51 Prozent).

Video | Merz redet – Selenskyj reagiert mit Scherz Player wird geladen Quelle: t-online

Skepsis bei Rentenreform

Die Arbeit der Bundesregierung bewerteten nun 44 Prozent noch eher gut, 46 Prozent eher schlecht. Etwas besser kam noch Kanzler Friedrich Merz (CDU) weg: Sein Wirken sahen 49 Prozent eher gut, 45 Prozent eher schlecht.

Bei großen Herausforderungen wie der Reform des Rentensystems sind die Bundesbürger aber eher skeptisch: Nur 24 Prozent gaben an, dass die Regierung hier einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Probleme leisten könne. 72 Prozent glaubten das nicht.