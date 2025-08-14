"Faschisten verharmlosen" Linken-Chefin attackiert Weimer

Ines Schwerdtner: Die Linken-Chefin weist Weimers Aussagen zurück. (Archivbild) (Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/dpa-bilder)

Kulturstaatsminister Weimer findet, für Deutschland sei die Linke so schlecht wie die AfD. Linken-Chefin Schwerdtner widerspricht energisch. Sie sieht vielmehr Weimer als Problem für das Land.

Linken-Chefin Ines Schwerdtner hat die Äußerung von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, wonach AfD und Linke "gleichermaßen schlecht für Deutschland" seien, vehement zurückgewiesen und ihrerseits schwere Vorwürfe erhoben. "Die größte Gefahr für Deutschland sind Konservative wie Weimer, die Faschisten verharmlosen und ihren Erzählungen nachlaufen", so Schwerdtner zu t-online.

Was es in der Politik brauche, seien Menschen "die anpacken, wenn es an die praktischen Probleme der Mehrheit geht", betonte die Linken-Co-Chefin. Dazu zählten bezahlbare Wohnungen, Entlastungen bei den Stromkosten und eine Rente, auf die man bauen könne. "Damit kriegt man die Rechte klein, aber da ist bei dieser Bundesregierung Fehlanzeige."

Weimer kritisiert Linke scharf

Weimer hatte zuvor für eine Brandmauer sowohl zur AfD als auch zur Linken plädiert. "Wir sollten schauen, dass wir Linkspartei und AfD tunlichst aus der Macht und dem politischen Entscheidungszentrum der Republik fernhalten – mit allen demokratischen Mitteln, die wir haben", sagte der Parteilose den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Beide Parteien seien "gleichermaßen schlecht für Deutschland".

Die Linkspartei sei "nicht irgendeine linke Gruppierung, sondern die direkte Rechtsnachfolgerin der SED – der Partei der Mauerbauer und Folterknechte in der DDR". Sie sei "natürlich eine andere Kategorie als die AfD, aber sie will auch eine andere Republik", sagte Weimer.

Zuletzt machte Weimer, der für konservative Positionen bekannt ist, Schlagzeilen, weil er alle öffentlich geförderten Institutionen wie Museen, Stiftungen oder Rundfunkanstalten zum Verzicht aufs Gendern aufgerufen hatte. Später stellte er klar, dass diese nicht um ihre öffentliche Förderung fürchten müssen, wenn sie weiter Gendersprache verwenden. In seiner eigenen Behörde untersagte er die Verwendung gendergerechter Sprache mit Sonderzeichen in offiziellen Schreiben.

Der Verleger und Publizist Weimer ist Quereinsteiger in der Politik. Er gilt als Vertrauter von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Mit Blick auf die Linke sagte Weimer weiter: "Wir sollten im Parlament Entscheidungen suchen, für die wir die Zustimmung von AfD oder Linkspartei gar nicht brauchen."

Linke sieht Richterwahl als Chance für mehr Einfluss

Die Linke hatte zuletzt im Bundestag die Chance auf mehr Mitsprache gewittert, weil sich die Kräfteverhältnisse im Parlament verändert haben. Im neuen Bundestag verfügen AfD und Linke über knapp mehr als ein Drittel der Sitze. Sie verfügen damit gemeinsam über eine sogenannte Sperrminorität und können bestimmte Vorhaben blockieren. Dazu zählen Änderungen des Grundgesetzes oder auch die Wahl von Verfassungsrichtern.

Für die Neuwahl ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Union, SPD und Grüne haben diese allein nicht. Für die Union ist das ein Dilemma. Sie schließt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der Linken aus – ebenso mit der AfD. Das ist in einem sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss geregelt. Die Linke, die bei der Besetzung wichtiger Posten im Bundestag oft außen vor ist, versucht, die neuen Mehrheitsverhältnisse für sich zu nutzen.