In Sachsen Dieses Schwimmbad will die Demokratie retten
Kann ein Schwimmbad dabei helfen, die Demokratie zu retten? Die Betreiber des Mewa-Bads im sächsischen Ostritz sagen ja – und verhelfen dem Freibad zu neuer Bedeutung.
Andreas Hain sitzt in seinem Kassenhäuschen und verkauft die Eisbecher schneller, als er "Apfelmus-Vanille" sagen kann. Kein Wunder: An diesem Mittwoch zeigt das Thermometer im sächsischen Ostritz knapp 36 Grad Celsius an, Kinder lechzen nach Abkühlung. "Apfelmus-Vanille" ist eine der beliebtesten Eissorten, die im Mewa-Freibad verkauft werden. Das Eis wird im Café am Marktplatz der kleinen Stadt an der deutsch-polnischen Grenze hergestellt, eine große Portion in einer Plastikschale kostet faire 2,50 Euro.
Während Andreas Hain Eintrittskarten und Eis verkauft, laufen neben dem Schwimmbecken schon die Vorbereitungen für den nächsten Tag. Dann kommt der MDR-Rundfunkchor nach Ostritz und gibt ein Konzert im Freibad. "Die Mewa", wie die Ostritzer ihr Freibad liebevoll nennen, ist nicht einfach nur ein Schwimmbad, sondern ein wichtiger Gemeinschaftsort.
Der Name geht zurück auf die "Mechanische Weberei Altstadt GmbH" (MeWA), die 1908 in Ostritz gegründet wurde. In den späten 1930er-Jahren entstand das Mewa-Bad, das zunächst dem Unternehmen gehörte. Erst später übernahm es die Stadt Ostritz, seit neun Jahren kümmert sich die Initiative Mewa-Bad unter Trägerschaft des Vereinshaus Ostritz e. V. ehrenamtlich um das kleine Freibad an der Neiße.
Neben dem Schwimmbetrieb ist "die Mewa" auch ein Lernort, Treffpunkt, eine Bühne und ein Gesprächszimmer. "Hier kommen alle zusammen", sagt Cäcilia Schreiber, Sprecherin des Vereinshaus Ostritz e. V. Das sei wichtig in einem Umfeld, in dem knapp die Hälfte der Bevölkerung die AfD wählt.
Schreiber sagt, die Mewa sei bewusst politisch neutral, aber wertegebunden. So sei eine wichtige Regel im Bad, dass zunächst alle Menschen willkommen sind. "Wir haben hier Werte, und solange die nicht verletzt werden, gehen wir in einen Dialog", sagt Schreiber. Das funktioniere in der Mewa hervorragend, größere politische Meinungsverschiedenheiten habe es noch nicht gegeben: "Am Biertisch im Freibad lassen sich kritische Themen eben ganz anders besprechen als auf einer dezidiert politischen Veranstaltung", so die Sprecherin.
Dialog steht in der Mewa im Fokus
Dialog sei in der Region besonders wichtig. Bei der vergangenen Bundestagswahl holte die AfD in Ostritz 41,8 Prozent der Erst- und 41,2 Prozent der Zweitstimmen. Außerdem fand hier mit dem "Schild und Schwert"-Festival eine der größten Veranstaltungen der rechtsextremen Szene in Deutschland statt. Im Wahlkreis Görlitz, dessen Teil Ostritz ist, hat die AfD mit 46,7 Prozent die meisten Zweitstimmen in ganz Deutschland geholt.
Um den gesellschaftlichen Dialog zu stärken, wollte man hier nicht nur einen Schwimmbetrieb, sondern auch Begegnungsformate anbieten. Mehrmals im Monat gibt es zusätzliche Veranstaltungen, etwa die Filmreihe Kino am Beckenrand oder die Lange Nacht der Geschichten. Das Kino verbindet bewusst Unterhaltung mit Bildungsangeboten: Vor den Film "Woodwalkers" spricht ein Umweltpädagoge, beim Film "Die Küchenbrigade" berichtet eine Bautzener Initiatorin von ihrer Arbeit mit Geflüchteten.
Auch schwierige Themen haben Platz in der Mewa
"Wir wollen keine Dauer‑Podien, aber wir setzen Impulse, damit Gespräche weitergehen", sagt Schreiber. Auch harte Themen haben Platz – etwa ein Abend zum Thema "Reichsbürger" in der Region. Unterstützt werden diese Veranstaltungen von Partnern aus dem Ort und der Umgebung: die Hochschule Zittau/Görlitz, das im Aufbau befindliche Deutsche Zentrum für Astrophysik in Görlitz, Kulturinitiativen wie Filmland Sachsen, Sport‑ und Tanzgruppen.
Seit 2016 entwickelt sich das Angebot im Schwimmbad immer weiter. Einmal im Jahr veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr einen Cocktailabend, der sich in Ostritz reger Beliebtheit erfreut.
"Die Atmosphäre ist so schön, und die Vielfalt macht es aus", sagt Kassierer Andreas Hain, der in Ostritz vor fast 60 Jahren schwimmen gelernt hat. Seit der aktuellen Saison engagiert er sich hier ehrenamtlich. Während er im Akkord Eintrittskarten und Eis verkauft, erzählt er, warum er sich in der Mewa einbringt. "Das Engagement der jungen Leute hat mich beeindruckt", sagt der Rentner. "Da haben meine Frau und ich gesagt: Wir machen mit. Es ist ein wunderschöner Anlaufpunkt für Familien, für Jugendliche, für Kinder." Er zeigt auf die flirrende Wasserfläche. "Und das Sommerkino ist schon klasse."
Das Kino am Beckenrand ist mehr als Bespaßung; es ist das Prinzip der Mewa in Programmpunkten übersetzt. Und es erfordert immer die Höchstleistung der Freiwilligen. Vor jedem Termin richten sie das Gelände her, bauen eine Leinwand auf, organisieren das gastronomische Rahmenprogramm und verschiedene Gäste.
Mehr als 150 Menschen engagieren sich im Freibad
Die Menschen in Ostritz lieben ihr Schwimmbad und arbeiten aktiv daran mit. In dieser Saison gebe es 17 Rettungsschwimmer und über 30 Freiwillige, die sich die Schichten für Kasse und Reinigung aufteilen, berichtet Cäcilia Schreiber. Ein WhatsApp-Plan füllt entstehende Personallücken binnen Minuten. Einige Freiwillige nehmen sich für ihre Dienste sogar Urlaub. Die Stadt wiederum sieht auch die Außenwirkung des Engagements: Ostritz gewann den Kreisausscheid beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" und tritt nun im Landesausscheid an.
Anderen Kommunen, die ähnliche Orte aufbauen wollen, gibt Cäcilia Schreiber zwei Tipps: Mut statt Pessimismus und: "Wenn du ein Problem nicht lösen kannst, mach es größer." Gemeint ist: Den Blick weiten, Verbündete suchen und Probleme gemeinsam angehen.
Angesichts der starken AfD-Wahlergebnisse soll das Mewa-Bad ein auch Ort sein, an dem man über eigene Ansichten und die der anderen nachdenken kann. "Wutbürger", wie sie Schreiber nennt, kämen eher selten ins Bad. Bei anderen aber gebe es Tendenzen, sich zu öffnen. Veranstaltungen wie die zu den "Reichsbürgern" könnten zu weiteren Gesprächen im Familienkreis führen und so ein Umdenken anstoßen. "Es ist egal, wo ein Dialog stattfindet", sagt Schreiber. "Hauptsache ist, dass er überhaupt geführt wird." Dazu soll das Programm im Mewa-Bad anregen.
AfD in der Mewa: Partei nein, Mitglieder ja
Bis zu 250 Badegäste kommen an jedem Öffnungstag ins Schwimmbad, bis zu 150 Menschen zu den unterschiedlichen Veranstaltungen. Wegen der politischen Meinung werde niemand in der Mewa ausgeschlossen, sagt Schreiber: "Wenn etwa ein AfD-Anhänger in die Mewa kommt und sich an unsere Regeln hält, schließen wir ihn nicht aus. Vielleicht will er ja genau das – sich mit anderen Dingen beschäftigen."
Das ist so eine schöne Anerkennung für unsere Arbeit hier.
Andreas Hain, ehrenamtlicher Kassierer im Mewa-Bad
Für den nächsten Tag ist eine große Veranstaltung im Mewa-Bad geplant. Der MDR hat das Schwimmbad in Ostritz als Veranstaltungsort für eines der Sommerkonzerte des MDR-Rundfunkchors ausgewählt – als Belohnung für das ehrenamtliche Engagement der Organisatoren. Dafür müssen Bierzeltgarnituren bereitgestellt, das Gelände vorbereitet und entsprechend hergerichtet werden. Viele Ostritzer haben angekündigt, Kuchen für den Konzertnachmittag backen zu wollen.
Auch Andreas Hain freut sich auf das Konzert, erklärt er. "Das ist so eine schöne Anerkennung für unsere Arbeit hier." Er will hier auch weiter an der Kasse sitzen und Eis verkaufen. "Der Juli war nicht so schön, was das Wetter angeht. Aber im August kommen hoffentlich noch einige heiße Tage."
