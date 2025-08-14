Erniedrigendes Ritual bei Polizei Sachsen "Verantwortungslos und einer Behörde unwürdig"

Ein Mitglied der sächsischen Bereitschaftspolizei (Symbolbild): Den neuen Kollegen einer Einheit der Bereitschaftspolizei soll mit einem Spaten auf den Helm geschlagen worden sein. (Quelle: IMAGO/EHL Media/Erik-Holm Langhof/imago-images-bilder)

Sachsens Polizei steht wegen brutaler Aufnahmerituale in der Kritik. Ermittlungen gegen acht Beamte laufen.

Bei den erniedrigenden Aufnahmeritualen einer speziellen Polizei-Einheit in Sachsen hat das Landesinnenministerium nun erstmals Details genannt. Die Vorfälle bei der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, die etwa bei gewalttätigen Demonstrationen zum Einsatz kommt, sollen sich im vergangenen Jahr ereignet haben; gegen acht Beamte wird noch ermittelt.

Demnach sollen am 12. Juni 2024 bei einer Einstandsfeier Beamte der Einheit in Dresden gezwungen worden sein, zunächst erhebliche Mengen Alkohol zu trinken und sich die Haare abrasieren zu lassen. Das berichtete das sächsische Innenministerium auf Anfrage der Linken-Abgeordneten Juliane Nagel.

"Jetzt gehörst du zur Familie"

Zudem sei ihnen "ein Motorradhelm ohne Sichtschutz aufgesetzt und dieser nach dem Einsprühen mit Desinfektionsmittel angezündet" worden. Laut Innenministerium soll den neuen Kollegen anschließend mit einem Spaten auf den Helm geschlagen worden sein – verbunden mit den Worten "Jetzt gehörst du zur Familie."

Bei einem zweiten Vorfall sollen am 26. Oktober neue Beamte gezwungen worden sein, eine extrem scharfe Currywurst zu essen. Zuerst hatte die "Sächsische Zeitung" berichtet.

Strafverfahren noch nicht abgeschlossen

"Das strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen acht Beschuldigte dauert weiterhin an. Bislang wurden Zeugen vernommen und den Beschuldigten rechtliches Gehör gewährt. Ebenso sind die eingeleiteten Disziplinarverfahren noch nicht abgeschlossen", teilte das Innenministerium mit.

Die Linke forderte vom Ministerium mehr Transparenz. "Was nach pubertärem Unfug klingt, ist verantwortungslos und einer professionellen Behörde unwürdig. Es ist verständlich, dass solche Details bislang verschwiegen wurden – denn das Vertrauen in die Polizei wird dadurch nicht gestärkt", betonte Nagel.