Trotz russischer Anschlagspläne Linksradikale veröffentlichen Privatadresse von Rheinmetall-Boss

Von t-online , jse 14.08.2025 - 16:17 Uhr

Armin Papperger : Der Rheinmetall-Chef wird immer wieder bedroht.

Ein linksradikales Bündnis ruft zu einer Demo gegen den Rüstungskonzern Rheinmetall auf – und nennt die private Adresse des Konzernchefs. Gegen den gab es schon Anschlagspläne aus Russland.

Das Aktionsbündnis "Rheinmetall Entwaffnen" will am 28. August in der Nähe von Düsseldorf demonstrieren. Laut einer Pressemitteilung der Gruppe soll die Protestaktion direkt am Wohnsitz von Rheinmetall-CEO Armin Papperger stattfinden. In dem Schreiben werden Straße und Hausnummer der Privatadresse genannt. Ziel sei es, Papperger "höchstpersönlich" mit den Folgen der Rüstungsexporte zu konfrontieren, heißt es. Zunächst hatte die "Rheinische Post" berichtet.

Der Konzern reagiert empört. Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit seien hohe Güter in einer Demokratie, so ein Sprecher. "Aber sie haben auch Grenzen." Der gezielte Aufruf, eine Person in ihrem privaten Umfeld aufzusuchen, sei nicht hinnehmbar.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss bestätigt, dass eine Versammlung angemeldet wurde. Ob sie in der geplanten Form genehmigt wird, ist noch offen. Die Angelegenheit sei an den Staatsschutz übermittelt worden.

US-Geheimdienst warnt vor russischen Anschlagsplänen

Bereits in der Vergangenheit war der Rheinmetall-Chef Ziel mutmaßlich politisch motivierter Bedrohungen. Im April 2024 war ein Brandsatz auf sein Gartenhaus in Niedersachsen geworfen worden – ein Anschlag, hinter dem Linksextreme vermutet wurden. Zudem warnte der US-Geheimdienst im selben Jahr vor einem möglichen Anschlagsplan aus Russland gegen Papperger. Seitdem steht sein Wohnsitz unter besonderer Beobachtung.

Das Bündnis "Rheinmetall Entwaffnen" plant Ende August eine ganze Aktionswoche mit Protesten in Köln. Teil der Kampagne ist die Demonstration vor dem Privathaus, zu der laut Veranstaltern bis zu 200 Teilnehmer erwartet werden. Das Bündnis rechtfertigt den gewählten Ort als "symbolisch" – es gehe darum, Öffentlichkeit für die Kritik an der Rüstungsindustrie zu erzeugen. Dass sich Papperger und seine Familie dadurch bedroht fühlen könnten, sei nicht gewollt, nehme man aber in Kauf.

Demonstration könnte der Einschüchterung dienen

Die Aktion stößt auch in der linken Szene auf Kritik. "Ich kann mich an keine organisierten Proteste vor Privathäusern erinnern – mit Ausnahme von Aktionen gegen Neonazis", sagt der linke Aktivist Oliver Ongaro aus Düsseldorf der "Rheinischen Post". Andere sprechen von einer bewussten Provokation. Rechtsexperten verweisen darauf, dass Demonstrationen vor Privatadressen nicht automatisch vom Grundgesetz gedeckt sind – besonders dann, wenn sie der Einschüchterung dienen könnten.