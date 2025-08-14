Neben Kotré war dort Martin Sellner aufgetreten, Galionsfigur der "Identitären"-Szene. Er verfolgt seit Jahren den Plan, den eigentlich wissenschaftlich neutral für Rückwanderung stehenden Begriff "Remigration" politisch aufzuladen und zum Schlagwort zu machen. Als Sellner in Potsdam vor einem Zirkel von Unternehmern und Politikern aus AfD und Werteunion über sein Konzept sprach, machte das über Deutschland hinaus Schlagzeilen. Sellner schwebt auch die massenhafte Verdrängung von deutschen Staatsangehörigen vor, die er für "nicht assimiliert" hält. Im Verfahren um das Verbot der Zeitschrift "Compact" vor dem Bundesverwaltungsgericht spielte eine große Rolle, wie sehr sich das Magazin Sellners Position zu eigen gemacht hatte. Bei stärkerer Sellner-Ausrichtung wäre das gescheiterte Verbot der früheren Innenministerin Faeser deutlich aussichtsreicher gewesen.

Remigrationsaussagen führen zu Verfassungsschutz-Einstufung

Kotré knüpft eng an Positionen des Österreichers an: "All jene, die nicht assimiliert sind, die sich hier nicht anpassen wollen, die müssen selbstverständlich Druck erleben. (...) Und dann können diese Leute entscheiden, ob sie tatsächlich unbequem hier leben wollen oder ob sie nicht doch besser unser Land wieder verlassen": Unter anderem diese Aussage hält ihr der Verfassungsschutz Brandenburg vor, wie der "Tagesspiegel" berichtet.

Am Donnerstag führte die Behörde mehrere Beispiele aktueller Aussagen Kotrés auf, die die verfassungsfeindliche Bestrebung der Brandenburger AfD belegten. Die Behörde stellte den Hochstufungsvermerk für die Partei vor. In dem Zug wurde auch die Einstufung von Kotré bekannt. Für Experten war es überraschend, dass Kotré nicht bereits früher offiziell als Rechtsextremistin geführt wurde.

Im Vorfeld ihrer Reise nach Oslo sagte Kotré in einem Video auf TikTok, die "Remigration in Norwegen könnte in weniger als drei Jahren abgeschlossen sein", wenn es die dortige Regierung wolle. "Wir hingegen werden viel länger brauchen." Norwegen sei "glücklicherweise nicht so überfremdet wie wir". Die Norwegischen Demokraten beantworteten zunächst eine Anfrage von t-online nicht, ob sie Kotrés Vorstellung für umsetzbar halten.

Oslos Bürgermeisterin lebt im Multikulti-Viertel

Der Besuch von Kotré und die Aufregung darum sind für die Kleinpartei vom rechten Rand ein großer Propagandaerfolg kurz vor der Wahl. Sie hat nur in einigen Kommunalparlamenten Abgeordnete, nicht aber in der Nationalversammlung Storting. Den Norwegischen Demokraten hatte bei der letzten Wahl 2021 auch Wahlhilfe vom russischen Auslandssender RT kaum geholfen: Der Parteivorsitzende Jacobsen hatte dort ausführlich für seine Wahl werben dürfen. Die Themen klangen wie die der AfD: Gruppenvergewaltigungen, Gefahr für die Meinungsfreiheit, dazu die Ablehnung der EU. Jacobsen gilt als klar pro-russisch.