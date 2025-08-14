Tour durch Oslos Multikulti-Viertel Proteste in Norwegen: AfD-Abgeordnete Kotré macht Werbung für "Remigration"
Nach der Schweiz und Italien nun Norwegen: Eine AfD-Abgeordnete reist durch Europa, um Werbung für die Vorstellungen von "Remigration" zu machen.
Sie steht in der ersten Reihe der AfD, wenn es um den selbst in der Partei umstrittenen Begriff "Remigration" geht. Die Brandenburger Abgeordnete Lena Kotré ist unter anderem deshalb jetzt vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft worden. Mit ihrer Mission hat sie nun in Norwegen Aufregung ausgelöst. Die norwegische Öffentlichkeit diskutiert geplante Auftritte von Kotré in Oslo.
Oslos Bürgermeisterin Anne Lindboe ging schon vor dem Auftauchen von Kotré an die Öffentlichkeit: "Es tut weh, wenn Kräfte von außen hierherkommen, um Rassismus, Hass und Polarisierung zu verbreiten", schrieb die Politikerin der Mitte-Rechts-Partei Høyre auf Facebook. "Darum geht es nämlich, wenn die AfD von der Partei Norwegische Demokraten zu einer 'Inspektion' eingeladen wird." In dem Land hatte gerade erst anderer Besuch aus Deutschland Unmut erregt: Die Aktivistin Carola Rackete war ausgebuht worden, als sie in einem TV-Studio die norwegische Energiepolitik kritisierte. Rackete wurde aus dem Publikum verwiesen, noch bevor das TV-Duell der Spitzenkandidaten begann.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Facebook-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Facebook-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
In Norwegen wird am 9. September die Nationalversammlung gewählt. Kotré will am Freitag mit dem Vorsitzenden der nationalkonservativen und antieuropäischen Partei Norwegische Demokraten (ND) das multikulturelle Stadtviertel Grønland für einen Rundgang besuchen. Die Initiative sei aus Deutschland gekommen, erklärte der Parteichef Geir Ugland Jacobsen dem Portal "iNyheter": Vertreter der AfD hätten einen Besuch in einem Gebiet gewünscht, das nach Einschätzung der ND stark von mangelnder Integration geprägt sei.
Nun könnte die Delegation nach dem Freitagsgebet der Muslime unterwegs sein. Aus der Parteispitze hieß es, bei dem Besuch gehe es nicht darum, Hass zu verbreiten, sondern der Realität ins Auge zu sehen. Im Viertel gebe es Angst, und junge Männer mit Migrationshintergrund seien bei vielen Taten deutlich überrepräsentiert.
Rednerin bei "Remig25"-Konferenz
Am Samstag ist Kotré schließlich Hauptrednerin der Konferenz "Remig25" der ND. Kotré setzt damit fort, im Ausland bei extremen Gruppierungen für "Remigration" zu werben. So war sie bei einer Veranstaltung der rechtsextremen "Jungen Tat" in der Schweiz, an der auch Aktivisten der in Deutschland verbotenen "Blood & Honour"-Bewegung teilnahmen.
In Mailand sprach sie bei einem "Remigrationssummit", zu dem deutsche Mitglieder der rechtsextremen "Identitären Bewegung" trotz eines Ausreiseverbots reisten. Das norwegische Portal "Rabulisten", geführt von dem früheren Neonazi und "Identitären"-Anführer Tore Rasmussen, einem Mitglied der Norwegischen Demokraten, berichtete über Kotrés Vortrag: "Wie AfD und Aktivisten Remigration in Deutschland zum Mainstream machen". Rasmussen war auch in Mailand.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Neben Kotré war dort Martin Sellner aufgetreten, Galionsfigur der "Identitären"-Szene. Er verfolgt seit Jahren den Plan, den eigentlich wissenschaftlich neutral für Rückwanderung stehenden Begriff "Remigration" politisch aufzuladen und zum Schlagwort zu machen. Als Sellner in Potsdam vor einem Zirkel von Unternehmern und Politikern aus AfD und Werteunion über sein Konzept sprach, machte das über Deutschland hinaus Schlagzeilen. Sellner schwebt auch die massenhafte Verdrängung von deutschen Staatsangehörigen vor, die er für "nicht assimiliert" hält. Im Verfahren um das Verbot der Zeitschrift "Compact" vor dem Bundesverwaltungsgericht spielte eine große Rolle, wie sehr sich das Magazin Sellners Position zu eigen gemacht hatte. Bei stärkerer Sellner-Ausrichtung wäre das gescheiterte Verbot der früheren Innenministerin Faeser deutlich aussichtsreicher gewesen.
Remigrationsaussagen führen zu Verfassungsschutz-Einstufung
Kotré knüpft eng an Positionen des Österreichers an: "All jene, die nicht assimiliert sind, die sich hier nicht anpassen wollen, die müssen selbstverständlich Druck erleben. (...) Und dann können diese Leute entscheiden, ob sie tatsächlich unbequem hier leben wollen oder ob sie nicht doch besser unser Land wieder verlassen": Unter anderem diese Aussage hält ihr der Verfassungsschutz Brandenburg vor, wie der "Tagesspiegel" berichtet.
Am Donnerstag führte die Behörde mehrere Beispiele aktueller Aussagen Kotrés auf, die die verfassungsfeindliche Bestrebung der Brandenburger AfD belegten. Die Behörde stellte den Hochstufungsvermerk für die Partei vor. In dem Zug wurde auch die Einstufung von Kotré bekannt. Für Experten war es überraschend, dass Kotré nicht bereits früher offiziell als Rechtsextremistin geführt wurde.
Im Vorfeld ihrer Reise nach Oslo sagte Kotré in einem Video auf TikTok, die "Remigration in Norwegen könnte in weniger als drei Jahren abgeschlossen sein", wenn es die dortige Regierung wolle. "Wir hingegen werden viel länger brauchen." Norwegen sei "glücklicherweise nicht so überfremdet wie wir". Die Norwegischen Demokraten beantworteten zunächst eine Anfrage von t-online nicht, ob sie Kotrés Vorstellung für umsetzbar halten.
Oslos Bürgermeisterin lebt im Multikulti-Viertel
Der Besuch von Kotré und die Aufregung darum sind für die Kleinpartei vom rechten Rand ein großer Propagandaerfolg kurz vor der Wahl. Sie hat nur in einigen Kommunalparlamenten Abgeordnete, nicht aber in der Nationalversammlung Storting. Den Norwegischen Demokraten hatte bei der letzten Wahl 2021 auch Wahlhilfe vom russischen Auslandssender RT kaum geholfen: Der Parteivorsitzende Jacobsen hatte dort ausführlich für seine Wahl werben dürfen. Die Themen klangen wie die der AfD: Gruppenvergewaltigungen, Gefahr für die Meinungsfreiheit, dazu die Ablehnung der EU. Jacobsen gilt als klar pro-russisch.
Gegen den Stadtrundgang sind bereits Proteste angekündigt. Ein Verein "Antirassistische Gemeinschaft" und der Grønland-Bewohnerverein haben eine Gegendemonstration geplant. "Aftenposten", Norwegens größte Zeitung, titelte einen Bericht zum Kotré-Besuch mit: "Wir müssen verstehen, was passiert: Auf der Konferenz geht es um ethnische Säuberungen in Europa". Oslos Bürgermeisterin Lindboe schrieb, sie lebe selbst seit fünf Jahren in Grønland. "Und ich genieße es. Es ist ein Viertel, auf das ich stolz bin." Sie lade auch gerne zu einem Rundgang ein, "um Ihnen das wahre Herz Oslos zu zeigen".
Kotré hat auch eingeladen: In ihrem Video ermunterte sie auch andere Deutsche, sich bei den Organisatoren anzumelden und zu "Remig25" zu reisen. Die Norwegischen Demokraten haben bisher eine Anfrage nicht beantwortet, ob weitere Deutsche kommen.
- Eigene Recherchen
- facebook.com: Posting Bürgermeisterin Lidboe
- tagesspiegl.de: AfD Brandenburg: Landtagsabgeordnete Lena Kotré auch gesichert rechtsextremistischrabulisten.no: Die Norwegischen Demokraten reagieren auf den Angriff der Osloer Bürgermeisterin
- filternyheter.no: Ehemaliger Neonazi an der Spitze der norwegischen Demokraten: Hier posiert er 2018 mit einem britischen Rechtsextremisten
- inyheter.no: Blitz kündigt Gegendemo gegen "Inspektion" von ND und AfD an: – Grönland ist keine Attraktion für rechtsextreme Touristen