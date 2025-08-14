t-online - Nachrichten für Deutschland
Bahnchef Lutz gefeuert: Verkehrsminister Schnieder begründet das Aus

"Lage der Bahn ist dramatisch"
So erklärt Minister Schnieder den Rauswurf des Bahnchefs

Von Julian Seiferth
Aktualisiert am 14.08.2025 - 17:23 UhrLesedauer: 1 Min.
Sehen Sie das Statement zur dramatischen Lage der Bahn hier in voller Länge. (Quelle: t-online)
Der Verkehrsminister wirft seinen Bahnchef raus. Hier lesen Sie seine Begründung für den Schritt.

Richard Lutz ist Bahnchef – auf Abruf. Am Donnerstagnachmittag erklärte Verkehrsminister Patrick Schnieder das Ende der Zusammenarbeit: Es sei "einvernehmlich" erfolgt. Man stehe vor vielen Herausforderungen bei der Bahn: "Die Lage ist dramatisch."

Schnieder hatte immer wieder angekündigt, erst über die Strategie und dann über Personalfragen zu entscheiden. Auf die Frage, warum er mit dem Ende von Lutz nun doch eine Personalentscheidung vor einer Strategieentscheidung getroffen hätte, erklärte Schnieder, das Gegenteil sei wahr: Über Personal sei noch nicht entschieden, denn es gebe ja noch keinen Nachfolger für Lutz.

Die Trennung von Lutz sei laut Schnieder dennoch wohl vorbereitet gewesen. Doch der Verkehrsminister sagte auch: Die Suche nach einem Bahnchef beginne mit dem heutigen Tag. Zu einer möglichen Abfindung für Lutz äußerte er sich auf Nachfrage nicht.

Die Strategie dagegen stehe intern bereits, nur noch nicht öffentlich. Die Grundsätze seien klar: Die Bahn müsse pünktlicher werden, der Konzern schlanker. Inhaltlich ließ er sich dazu nicht weiter ein. Auch auf die Frage, ob weitere Vorstände gehen müssten, gab der Verkehrsminister keine Auskunft. Im Detail solle die neue Strategie erst am 22. September vorgestellt werden. Ob es bis dahin einen Nachfolger für Lutz gibt? Unklar.

Verwendete Quellen
  • Pressekonferenz des Verkehrsministers
