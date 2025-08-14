"Lage der Bahn ist dramatisch" So erklärt Minister Schnieder den Rauswurf des Bahnchefs

Von Julian Seiferth Aktualisiert am 14.08.2025 - 17:23 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Verkehrsminister wirft seinen Bahnchef raus. Hier lesen Sie seine Begründung für den Schritt.

Richard Lutz ist Bahnchef – auf Abruf. Am Donnerstagnachmittag erklärte Verkehrsminister Patrick Schnieder das Ende der Zusammenarbeit: Es sei "einvernehmlich" erfolgt. Man stehe vor vielen Herausforderungen bei der Bahn: "Die Lage ist dramatisch."

Schnieder hatte immer wieder angekündigt, erst über die Strategie und dann über Personalfragen zu entscheiden. Auf die Frage, warum er mit dem Ende von Lutz nun doch eine Personalentscheidung vor einer Strategieentscheidung getroffen hätte, erklärte Schnieder, das Gegenteil sei wahr: Über Personal sei noch nicht entschieden, denn es gebe ja noch keinen Nachfolger für Lutz.

Die Trennung von Lutz sei laut Schnieder dennoch wohl vorbereitet gewesen. Doch der Verkehrsminister sagte auch: Die Suche nach einem Bahnchef beginne mit dem heutigen Tag. Zu einer möglichen Abfindung für Lutz äußerte er sich auf Nachfrage nicht.