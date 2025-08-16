Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein neuer Bahnchef muss her, und zwar idealerweise bis zum 22. September. Der Bundesverkehrsminister hat sich unter Druck gesetzt, schnell einen Nachfolger für den scheidenden Richard Lutz zu finden. Ist das überhaupt zu schaffen?

Sollte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) den Schreibtisch seines Vorgängers Volker Wissing übernommen haben, dann handelt es sich wohl um ein recht schmuckloses Modell. Mitten auf der schwarzbraunen Holzplatte, so könnte man sich vorstellen, liegt ein DIN-A4-Papier. Man kann für Schnieder (und für ein paar Millionen schmerzbefreite Restkunden der Deutschen Bahn) nur hoffen, dass auf dem Papier ein paar wirklich gute Ideen stehen. Etwa Namen potenzieller Nachfolger des nicht ganz freiwillig scheidenden Bahnchefs Richard Lutz.

Bestenfalls ist eine ganz außerordentlich gute Idee auf diesem Papier schon mit einem Häkchen markiert. Denn: Zum 22. September möchte Schnieder seine "Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene" öffentlich vorstellen, und eigentlich soll dann auch feststehen, wer die komplett marode Deutsche Bahn in die Zukunft führen soll. Wenn Schnieder tatsächlich jetzt erst mit der Suche nach dieser Person beginnt, dann hat er nicht viel mehr als einen Monat Zeit, um einen Kandidaten zu finden, der nicht weniger vollbringen soll als ein Wunder.

Und wer umgekehrt dem noch unbekannten Kandidaten nahesteht, der möchte diesem die Hand auf die Schulter legen und ihm eindringlich zuraunen: "Bloß nicht!" Denn die Wahrheit ist: Niemand kann schaffen, woran auch Lutz gescheitert ist. Wer immer es ist: Diese Bahn kann ihre Kunden niemals "zufrieden"-stellen. Und das ist ja genau die Aufgabenstellung der Agenda, die ihr der neue Vorgesetzte aus dem Ministerium am 22. September mit auf den Weg geben will. Der neue Bahnchef also steht nach menschlichem Ermessen vor einer Mission Impossible.

"Desolat" – das Wort ist zu klein für die Größe der Probleme

Fast glaubte man, Schnieder "Dam-dam da-da dam-dam" summen zu hören, als er Lutz vor der Hauptstadtpresse aufs Abstellgleis schob und das mit dem "desolaten Zustand" der Bahn begründete. Das Wort beschreibt die Probleme nur unzureichend. 2024 wies der Netzzustandsbericht der Bahn selbst 14 Prozent der Gleise als "sanierungsbedürftig" aus, was erst einmal gar nicht so desolat klingt. Betroffen sind aber vor allem viel befahrene Abschnitte, die Hauptschlagadern des Blutkreislaufs der Bahn. Das macht die Instandsetzung besonders schwierig, langwierig und teuer.