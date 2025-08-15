Auch die AfD-Spitze dürfte da hellhörig werden. Piskorski nämlich ist für sie kein Unbekannter. Kurz vor seiner Festnahme gründete er in Berlin einen Verein mit mehreren AfD-Politikern, wie t-online offenlegte. Darunter: Markus Frohnmaier, langjähriger Sprecher von AfD-Chefin Alice Weidel, heute außenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Ziel des Vereins: die Organisation von "Wahlbeobachtungsmissionen" in kremltreue Separatistengebiete und damit die Legitimation von hochumstrittenen Wahlen und russischer Außenpolitik. Piskorski soll so versucht haben, auch in Deutschland die politische Debatte im Sinne des Kremls zu beeinflussen. Frohnmaier wurde von Piskorski in einer E-Mail an einen anderen kremltreuen Akteur als "unser Kandidat" bezeichnet.

Frohnmaier registrierte 2016 unter anderem mit dem damaligen Thüringer AfD-Abgeordneten Thomas Rudy das "Deutsche Zentrum für eurasische Studien" – als Direktor wurde Manuel Ochsenreiter eingetragen, Piskorski als sein Stellvertreter. Auch Ochsenreiter beschäftigte die Behörden sowie die AfD lange: Die Bundesanwaltschaft ermittelte gegen ihn, weil er 2018 einen Brandanschlag in der Ukraine in Auftrag gegeben haben soll. 2021 soll Ochsenreiter in Moskau an einem Herzinfarkt gestorben sein, die Ermittlungen wurden daraufhin eingestellt.

Verräterischer Mailverkehr

Piskorski war in seinem Leben umtriebig: Er war Mitglied in mehreren politischen Parteien. Ab 2015 und vor seiner Festnahme war er zuletzt Vorsitzender der polnischen Partei "Zmiana" ("Wandel"). Sie gilt als eher links und stark prorussisch ausgerichtet. Wie die AfD in Deutschland trägt sie unter Kritikern in Polen den Spitznamen "Fünfte Kolonne Russlands".

Mit "Zmiana" soll Piskorski in Polen Demonstrationen und Aktionen durchgeführt haben, die im Kreml geplant wurden. Fotos und Nachrichten davon soll er an kremlnahe Akteure geschickt haben. Diese sollen die Bilder dann wiederum für Propaganda genutzt haben. Zugleich organisierte er Wahlbeobachtungsmissionen, zum Teil mit Teilnehmern der AfD – unter anderem auf der Krim.

Die investigative Rechercheplattform VSquare berichtete 2023 über entsprechenden E-Mailverkehr zwischen Piskorski und einem dem Kreml nahestehenden Akteur. Piskorski bestreitet die Vorwürfe gegen ihn und bezeichnet sich selbst als "politischen Gefangenen". Inzwischen ist er wieder als Autor und Publizist tätig.

Krah: Empfehlung von Parteikollegen

Maximilian Krah will von den Vorwürfen gegen Piskorski und seine früheren engen Kontakte in die AfD nichts gewusst haben. Auf Anfrage von t-online erklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete am Freitag, Piskorski habe ihn als Journalist der Plattform "Myśl Polska" als Interview-Partner angefragt. Berufen habe sich Piskorski dabei auf eine Empfehlung eines AfD-Parteikollegen, den Krah nicht namentlich nennt. Diese Empfehlung habe ihm gereicht, so Krah.