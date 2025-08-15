Gesprächspartner soll Spion für Russland sein AfD-Politiker Krah gibt brisantes Interview
In Deutschland steht sein Ex-Assistent wegen Spionage vor Gericht, nun gibt AfD-Politiker Maximilian Krah einem mutmaßlichen Spion aus Polen ein Interview. Der hat enge Kontakte zur AfD. Krah gibt sich ahnungslos. Ein Parteikollege habe die Empfehlung gegeben.
Eigentlich hat AfD-Politiker Maximilian Krah gerade genug Probleme – könnte man meinen. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden ermittelt gegen ihn wegen möglicher Zahlungen aus China. Der Verdacht: Bestechlichkeit und Geldwäsche. Ein anderes Vorermittlungsverfahren läuft gegen ihn wegen angeblicher russischer Zahlungen und seiner Rolle im prorussischen Desinformations-Netzwerk "Voice of Europe". In rund zwei Wochen wird Krah in Dresden vor Gericht außerdem als Zeuge im Spionage-Prozess um seinen ehemaligen Assistenten Jian G. aussagen. Der Vorwurf gegen G.: jahrelange Spionage für China, das Abgreifen sensibler Informationen – auch aus Krahs Abgeordnetenbüro in Brüssel heraus.
Immer wieder steht dabei der Vorwurf im Raum: Krah, der inzwischen im Bundestag sitzt, stehe den autoritären Regimen in Russland und China zu nahe, lasse sich beeinflussen, womöglich sogar von ihnen bezahlen. Krah bestreitet die Vorwürfe. Angesichts des gerade angelaufenen Verfahrens gegen seinen Ex-Mitarbeiter Jian G. aber scheint er sich seit Wochen auch in einer Öffentlichkeits-Gegenoffensive zu befinden: Mal lässt er sich von einem Berliner Rapper interviewen, mal postet er ein Video mit dem slowakischen Rechtsradikalen Milan Mazurek – zwischen den beiden auf dem Tisch: eine Waffe. Krah scheint dabei der Strategie zu folgen, die er auch schon als Spitzenkandidat der AfD für die EU-Wahl 2024 hatte: Aufregung und Aufmerksamkeit um jeden Preis – und damit, in diesen Zeiten: Ablenkung.
Nun aber hat Krah einen Gesprächspartner ausgewählt, der nicht taugt, von den Spionage- und Schmiergeld-Vorwürfen abzulenken. Gerade hat er sich von Mateusz Piskorski interviewen lassen, den Polen der Spionage für Russland anklagt. Piskorski saß ab 2016 in Haft, seit 2019 ist er auf Kaution draußen. Doch die Vorwürfe gegen ihn sind nicht ausgeräumt: Seit Jahren läuft ein Prozess gegen ihn, mehr als 60 Anhörungen hat es bereits gegeben. Das Verfahren findet hinter geschlossenen Türen und unter höchster Geheimhaltung statt. Der Stand ist deswegen unklar, ein Urteil ist bisher nicht gefällt worden.
"Wahlbeobachtung" im Sinne des Kremls
In hohen Tönen preist der mutmaßliche Spion Piskorski das Gespräch mit Krah auf der Plattform X an: Er spreche hier mit dem "führenden Ideologen der Alternative für Deutschland", behauptet Piskorski da. Hochgeladen wurde das Video vor zwei Tagen auf YouTube, der Titel lautet: "Europa in einer liberalen Depression". Krah teilte den Link zum Interview und Piskorskis Ankündigung am Donnerstag, ebenfalls auf der Plattform X: "Nun ist mein Podcast auch auf Polnisch verfügbar!", schrieb er dazu.
Auch die AfD-Spitze dürfte da hellhörig werden. Piskorski nämlich ist für sie kein Unbekannter. Kurz vor seiner Festnahme gründete er in Berlin einen Verein mit mehreren AfD-Politikern, wie t-online offenlegte. Darunter: Markus Frohnmaier, langjähriger Sprecher von AfD-Chefin Alice Weidel, heute außenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Ziel des Vereins: die Organisation von "Wahlbeobachtungsmissionen" in kremltreue Separatistengebiete und damit die Legitimation von hochumstrittenen Wahlen und russischer Außenpolitik. Piskorski soll so versucht haben, auch in Deutschland die politische Debatte im Sinne des Kremls zu beeinflussen. Frohnmaier wurde von Piskorski in einer E-Mail an einen anderen kremltreuen Akteur als "unser Kandidat" bezeichnet.
Frohnmaier registrierte 2016 unter anderem mit dem damaligen Thüringer AfD-Abgeordneten Thomas Rudy das "Deutsche Zentrum für eurasische Studien" – als Direktor wurde Manuel Ochsenreiter eingetragen, Piskorski als sein Stellvertreter. Auch Ochsenreiter beschäftigte die Behörden sowie die AfD lange: Die Bundesanwaltschaft ermittelte gegen ihn, weil er 2018 einen Brandanschlag in der Ukraine in Auftrag gegeben haben soll. 2021 soll Ochsenreiter in Moskau an einem Herzinfarkt gestorben sein, die Ermittlungen wurden daraufhin eingestellt.
Verräterischer Mailverkehr
Piskorski war in seinem Leben umtriebig: Er war Mitglied in mehreren politischen Parteien. Ab 2015 und vor seiner Festnahme war er zuletzt Vorsitzender der polnischen Partei "Zmiana" ("Wandel"). Sie gilt als eher links und stark prorussisch ausgerichtet. Wie die AfD in Deutschland trägt sie unter Kritikern in Polen den Spitznamen "Fünfte Kolonne Russlands".
Mit "Zmiana" soll Piskorski in Polen Demonstrationen und Aktionen durchgeführt haben, die im Kreml geplant wurden. Fotos und Nachrichten davon soll er an kremlnahe Akteure geschickt haben. Diese sollen die Bilder dann wiederum für Propaganda genutzt haben. Zugleich organisierte er Wahlbeobachtungsmissionen, zum Teil mit Teilnehmern der AfD – unter anderem auf die Krim.
Die investigative Rechercheplattform VSquare berichtete 2023 über entsprechenden E-Mailverkehr zwischen Piskorski und einem dem Kreml nahestehenden Akteur. Piskorski bestreitet die Vorwürfe gegen ihn und bezeichnet sich selbst als "politischen Gefangenen". Inzwischen ist er wieder als Autor und Publizist tätig.
Krah: Empfehlung von Parteikollegen
Maximilian Krah will von den Vorwürfen gegen Piskorski und seine früheren engen Kontakte in die AfD nichts gewusst haben. Auf Anfrage von t-online erklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete am Freitag, Piskorski habe ihn als Journalist der Plattform "Myśl Polska" als Interview-Partner angefragt. Berufen habe sich Piskorski dabei auf eine Empfehlung eines AfD-Parteikollegen, den Krah nicht namentlich nennt. Diese Empfehlung habe ihm gereicht, so Krah.
Jetzt, wo er die Vorwürfe kenne, überzeugten sie ihn aber auch "nicht ansatzweise", so Krah weiter. Piskorski sei bis zu einem Urteil unschuldig und das Verfahren gegen ihn "himmelschreiend rechtswidrig", weil es sich seit Jahren ziehe. Krah verweist in diesem Kontext auf ein Papier einer Arbeitsgruppe des UN-Menschenrechtskomitees aus dem Jahr 2018 zum Fall Piskorski.
Darin kritisiert die Arbeitsgruppe vor allem Piskorskis mehrjährige Inhaftierung als willkürlich und Verstoß gegen die Menschenrechte. 2019, ein Jahr nach der Stellungnahme, wurde Piskorski aus der Haft entlassen. Im UN-Papier heißt es weiter, dass die Arbeitsgruppe keine rechtlichen Beurteilungen treffe. Ob Piskorskis Aktivitäten unter die Definition von Spionage fallen und eine Straftat darstellen, müssten polnische Gerichte klären.
- Eigene Recherchen
- youtube.com: "Europa w liberalnej depresji"
- vsqaure.org: "Mateusz Piskorski and emails from a Russian politician"