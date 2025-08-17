Diese Verteilung ist die Folge einer gesamtgesellschaftlichen Struktur, die hegemoniale Männlichkeits- und Weiblichkeitskonstruktionen hervorgebracht hat. Technik wird in diesem Zusammenhang kulturell als eher neutral, als objektiv betrachtet und eher als männlich konnotiert. Care- und Kulturarbeit hingegen gilt als eher kommunikativ und emotional und wird damit weiblich konnotiert. Diese historisch gewachsenen Rollenerwartungen werden über Bildungskanäle, durch mediale Repräsentation, aber dann natürlich auch durch Repräsentation an den Schulen und Universitäten und so weiter fortgetragen.

Wie machen sich diese Unterschiede in der Politik bemerkbar?

Es ist problematisch, dass Frauen generell unterrepräsentiert sind. Das bedeutet, dass auch ihre Anliegen und damit auch die von ihnen vertretenen Berufe im Parlament unterrepräsentiert sind. Ein Beispiel: Erziehungsarbeit, Sozial- und Pflegeberufe sind vergleichsweise sehr schlecht vergütet. Das ist ein Thema, das zwar gerade von den Linken und von den Grünen, die einen höheren Frauenanteil haben, immer wieder aufs Tableau gebracht wird. Aber tatsächlich fällt es im größeren Kontext hinten runter.

Welche Folgen hat das – auch mit Blick auf unsere Gesellschaft?

Das führt zu einer gewissen Selbstreproduktion von Problemen und Fragen und Thematiken, denen sich in der Politik zugewendet wird. Schließlich geht für tatsächliche gesellschaftliche Probleme der Blick im Prinzip verloren. Das verstärkt mittelfristig gesellschaftliche Ungleichheiten, anstatt sie zu lösen. Eine Folge davon ist, dass sich mehr und mehr Personen dann nicht repräsentiert und abgehängt fühlen. An dieser Stelle entsteht ein Demokratieproblem. Fühlen sich Menschen in der Demokratie nicht repräsentiert, kann das zu Politikverdrossenheit oder gar einer Abwanderung zu extremen Parteien führen.

Jiré Emine Gözen: Sie ist Professorin für Medien- und Kulturtheorie. (Quelle: UE Germany) Zur Person Prof. Dr. Jiré Emine Gözen ist Vizepräsidentin für Internationales und Hochschulentwicklung an der University of Europe for Applied Sciences sowie Professorin für Medien- und Kulturtheorie am Campus Berlin. Die promovierte Medienwissenschaftlerin forscht zu Medientheorie, visueller Kultur, Gender- und Queer Studies sowie Posthumanismus – mit einem besonderen Blick auf gesellschaftliche Rollenbilder, Mensch-Maschine-Beziehungen und Zukunftsdiskurse.

Auch das Durchschnittsalter ist in den Fraktionen unterschiedlich. Das Alter aller Abgeordneten liegt aktuell im Schnitt bei 48 Jahren. Frauen sind etwas jünger als Männer. In der AfD-Fraktion ist das Durchschnittsalter mit 51 Jahren am höchsten, bei den Grünen und den Linken mit rund 43 Jahren am niedrigsten. Wie macht sich das in der Politik bemerkbar?

Ich denke, dass die Parteien mit jüngeren Abgeordneten auch die Themen ansprechen, die die jüngere Generation beschäftigen. Und das sind eben die Fragen von Zukunftsthemen: also Klimaschutz, gerechte Migration, Teilhabe, Digitalisierung, Diversitätspolitik. Teilhabe heißt dann auch: Wie ist Wohnraum finanzierbar? Wie kann man Familiengründung überhaupt noch bezahlen? Gleichzeitig kommt hier auch eine Generation zum Zug, die eben sehr viel kollaborativer, digital vernetzter und weniger hierarchisch arbeitet. Das steht oftmals dem klassischen Arbeiten in Parteien ein Stück weit entgegen.

Gibt es beim Alter also einen Zusammenhang zum Geschlecht?

Ja. Denn hier kommen wir wieder auf die Rollenbilder von konservativen und rechten Parteien zurück, bei denen es diese klare Aufteilung von Care-Arbeit und Erwerbsarbeit im weitesten Sinne gibt. Sind die Parteien jünger und weiblicher, stehen Fragen im Vordergrund wie: Welche Formen von Vereinbarkeit gibt es? Wie ist es möglich, zu arbeiten und gleichzeitig eine Familie zu gründen, gerade vor dem Hintergrund zunehmend prekärer Arbeitsbedingungen?