Parteien zur Entlassung des Bahnchefs "Schuld ist Verkehrsminister Schnieder"

Von Julius Zielezinski 15.08.2025 - 16:54 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Der noch amtierende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG, Richard Lutz (Archivbild): Alle im Bundestag vertretenen Parteien begrüßen seine vorzeitige Abberufung. (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Parteien im Bundestag begrüßen die vorzeitige Entlassung von Richard Lutz. Doch vor allem die Opposition fordert nun tiefgreifende Reformen.

Am Donnerstagnachmittag wurde die vorzeitige Trennung von Bahnvorstandschef Richard Lutz nach acht Jahren im Amt bekannt gegeben. Die Entscheidung kam für viele überraschend, da noch vor wenigen Wochen Verkehrsminister Patrick Schnieder von der CDU einen solchen Schritt als nicht zielführend beschrieben hatte. t-online hat bei den Parteien im Bundestag nachgefragt, wie sie den Schritt des Verkehrsministers bewerten und wie es jetzt mit der Deutschen Bahn weitergehen soll.

Loading...

Der stellvertretende Fraktionschef der SPD, Armand Zorn, stellte sich hinter die Entscheidung des Bundesverkehrsministers. "Die Weichen bei der Bahn werden neu gestellt und dafür ist es sinnvoll, einen neuen Zugführer zu bestellen", sagte Zorn t-online.

Der SPD-Politiker räumte aber auch ein: "Die Deutsche Bahn hat in den vergangenen Jahren kein gutes Bild abgegeben. Zu viele Jahre lang hat der Verkehr auf der Schiene von der Substanz gelebt und wichtige Investitionen in Modernisierungen wurden nicht getroffen. Man werde nun mithilfe des Sondervermögens mehr Geld in die Bahn investieren, da das Land "eine zuverlässige, effiziente und bezahlbare Deutsche Bahn" brauche.

Björn Simon, verkehrspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, kritisierte, dass es mit der Trennung von Lutz nicht getan sei: "Nicht zuletzt aufgrund der inakzeptablen Pünktlichkeitswerte und dem Zustand des Schienennetzes haben viele Menschen die Geduld mit der Deutschen Bahn verloren. Die nun getätigte personelle Veränderung ist ein Anfang. Um die festgelegten Ziele zu erreichen, müssen aber noch weitere Schritte folgen."

Ähnlich äußerte sich auch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Julia Verlinden: "Mit dem Austausch von Köpfen an der Spitze der Bahn wird es nicht getan sein", sagte Verlinden der "Funke Mediengruppe". Sie forderte "massive Investitionen in die Schiene", damit die Bahn wieder funktioniere.