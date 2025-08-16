CDU/CSU unter Druck Umfrage: Union verliert weiter an Zustimmung
Die Union verliert in Umfragen weiter an Zustimmung, führt aber weiter vor der AfD. Dennoch birgt die Erhebung eine unerfreuliche Wahrheit.
Die Union sackt in Umfragen weiter ab. In einer aktuellen Erhebung des Instituts Insa für die "Bild am Sonntag" kommen CDU/CSU auf 26 Prozent (minus 1 Punkt), die AfD unverändert auf 25 Prozent und SPD auf 15 Prozent (plus 0,5 Punkte). Es folgen die Grünen mit 11 Prozent (plus 0,5 Prozent) und die Linke mit 9 Prozent (minus 0,5 Prozent). BSW und FDP (beide 4 Prozent) verfehlen den Einzug in den Bundestag.
Union und SPD verfügen mit diesen Daten nicht mehr über eine eigene Mehrheit. Das setzt auch Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz weiter unter Druck. Er hatte in den vergangenen Tagen auch wegen seiner Israel-Politik Kritik einstecken müssen.
Laut der Erhebung glaubten 56 Prozent der Befragten, dass die aktuelle Arbeit der schwarz-roten Koalition der AfD Rückenwind verschaffe. 43 Prozent gaben an, sie rechneten damit, dass die AfD bei den kommenden Landtagswahlen einen Ministerpräsidenten stellen könnte.
Im kommenden Jahr wird in fünf Bundesländern gewählt: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Berlin, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern schneidet die AfD gut ab. In Sachsen-Anhalt kündigte CDU-Ministerpräsident Reiner Haseloff zuletzt an, bei der nächsten Wahl nicht mehr anzutreten. Die CDU geht dort mit Wirtschaftsminister Sven Schulze ins Rennen ums Ministerpräsidentenamt.