CDU/CSU unter Druck Umfrage: Union verliert weiter an Zustimmung

Von t-online 16.08.2025 - 22:50 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz (links) und sein Fraktionschef Jens Spahn, (Archivbild) (Quelle: Katharina Kausche/dpa/dpa-bilder)

Die Union verliert in Umfragen weiter an Zustimmung, führt aber weiter vor der AfD. Dennoch birgt die Erhebung eine unerfreuliche Wahrheit.

Die Union sackt in Umfragen weiter ab. In einer aktuellen Erhebung des Instituts Insa für die "Bild am Sonntag" kommen CDU/CSU auf 26 Prozent (minus 1 Punkt), die AfD unverändert auf 25 Prozent und SPD auf 15 Prozent (plus 0,5 Punkte). Es folgen die Grünen mit 11 Prozent (plus 0,5 Prozent) und die Linke mit 9 Prozent (minus 0,5 Prozent). BSW und FDP (beide 4 Prozent) verfehlen den Einzug in den Bundestag.

Union und SPD verfügen mit diesen Daten nicht mehr über eine eigene Mehrheit. Das setzt auch Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz weiter unter Druck. Er hatte in den vergangenen Tagen auch wegen seiner Israel-Politik Kritik einstecken müssen.

