t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

AfD: 68 Prozent der Deutschen glaubt an AfD-Ministerpräsidenten

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextZug kracht in Mercedes: Insassen sofort tot
TextStar-Bergsteiger soll geschummelt haben
TextTrump erweitert Kreis von Selenskyj-Treffen
TextDas ist William und Kates neues Zuhause
TextInvestoren wollen Freizeitpark-Kette kaufen

Landtagswahlen 2026
Zwei Drittel rechnen mit AfD-Landeschef im nächsten Jahr

Von t-online, tos
17.08.2025 - 10:24 UhrLesedauer: 1 Min.
Mann mit AfD-Weste auf einer Kundgebung in Ludwigshafen: Bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr will die rechtsextreme Partei angreifen.Vergrößern des Bildes
Mann mit AfD-Weste auf einer Kundgebung in Ludwigshafen: Im kommenden Jahr stehen fünf Landtagswahlen an, an denen sich auch die AfD beteiligt. (Quelle: IMAGO/Udo Herrmann)
News folgen

Kann die AfD auch regieren? Mehr als zwei Drittel der Bundesbürger glauben, dass die Rechtspopulisten bald mindestens einen Ministerpräsidenten stellen.

Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung hält es für wahrscheinlich, dass die AfD nach den Landtagswahlen im Jahr 2026 erstmals einen Ministerpräsidenten stellt. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der "Bild am Sonntag" hervor.

Loading...

Demnach rechnen 43 Prozent der Befragten damit, dass die AfD in mindestens einem Bundesland die Regierungsführung übernehmen könnte. 25 Prozent erwarten, dass dies gleich in mehreren Ländern geschieht. 19 Prozent glauben nicht daran, 13 Prozent machten keine Angabe oder zeigten sich unentschlossen.

Im Jahr 2026 finden Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern statt.

Nur noch fast die Hälfte der Bürger will die "Brandmauer"

Auch die sogenannte Brandmauer der Union zur AfD war Teil der Umfrage: 47 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus, dass CDU und CSU weiterhin jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ausschließen sollten. 40 Prozent lehnen diese Abgrenzung ab. Die CDU bekräftigte zuletzt ihren Unvereinbarkeitsbeschluss von 2018, der Koalitionen oder ähnliche Formen der Kooperation sowohl mit der AfD als auch mit der Linkspartei ausschließt.

Der Verfassungsschutz stuft die AfD auf Bundesebene als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung" ein. Diese Bewertung ist rechtlich bislang nicht abschließend bestätigt. Die Partei bleibt daher formal ein Verdachtsfall. Mehrere ostdeutsche Landesverbände, etwa in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg, gelten ebenfalls als rechtsextrem.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
AfDCDUCSULudwigshafenSonntagsfrage
Themen A bis Z
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom