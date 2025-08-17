Brief an Parteimitglieder CDU-Generalsekretär Linnemann beklagt schlechte Stimmung

Carsten Linnemann: Der CDU-Generalsekretär spricht bei der Pressekonferenz nach der Sitzung des CDU Bundesvorstands im Konrad-Adenauer Haus. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Die ersten Monate der schwarz-roten Koalition sind vorbei. CDU-Generalsekretär Linnemann zieht in einem Brief an die Parteimitglieder eine Zwischenbilanz.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zog in einem Brief an die Parteimitglieder eine gemischte Bilanz der Anfangszeit der schwarz-roten Koalition. "In diesem Sommer habe ich viel über die aktuelle Stimmungslage in unserem Land nachgedacht. Wir müssen ehrlich sein: Die Stimmung ist derzeit nicht so gut, wie wir uns das gewünscht haben", schreibt Linnemann in dem Brief, über den zuerst "Bild" berichtete und der auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

"Ob etwa bei der Stromsteuer oder bei der Wahl der Bundesverfassungsrichter, die Abstimmungen zwischen Partei, Fraktion und Regierung waren nicht gut." Linnemann mahnte, der Frust darüber, dass Fehler passiert sind, sei verständlich. "Aber er darf uns nicht lähmen. Weder ist Deutschland in eine Staatskrise gerutscht, noch hat unsere Partei ihren Kompass verloren."

Linnemann klagt über schlechte Stimmung und lobt Merz

Linnemann forderte mehr Geschwindigkeit. "Wir müssen jetzt weiter ins Machen kommen. Der Motor läuft, aber jetzt muss der Turbo eingeschaltet werden." So brauche Deutschland "eine Abschaffungsoffensive für überflüssige Gesetze".

Als positives Beispiel nannte der CDU-Generalsekretär, dass das erste Finanzamt in Hessen jetzt die Steuererklärung für die Bürger übernehme. "Diese Einfach-mal-Machen-Mentalität brauchen wir in ganz Deutschland."