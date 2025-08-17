Friedenslösung im Ukraine-Krieg Klingbeil: "Die Woche wird jetzt sehr entscheidend"

Von dpa , afp , MST Aktualisiert am 18.08.2025 - 10:07 Uhr Lesedauer: 2 Min.

ZDF-"Sommerinterview" von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD, r) mit ZDF Haupstadtkorrespondentin Diana Zimmermann in "Berlin direkt". (Quelle: Axel Heimken/ZDF/dpa/dpa-bilder)

In den diplomatischen Bemühungen um eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg sieht SPD-Chef Klingbeil eine Waffenruhe weiter als wichtige Voraussetzung. Diese Woche wird aus seiner Sicht entscheidend.

Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hat beim Ringen um eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg die Bedeutung der nächsten Tage hervorgehoben. "Die Woche wird jetzt sehr entscheidend, glaube ich, was die Zukunft der Ukraine und auch die Frage angeht, ob es dort zu einem Waffenstillstand kommt", sagte er am Sonntag im ZDF-"Sommerinterview".

Es gehe bei den für Montag geplanten Gesprächen von US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj darum, "dass am Ende eine belastbare Vereinbarung gefunden wird". Klingbeil fügte hinzu: "Aber jetzt müssen erst mal die Amerikaner auch definieren, was sie wollen."

Der SPD-Chef bekräftigt darüber hinaus die Forderung nach einer Waffenruhe im Ukraine-Krieg als Grundlage für weitere Gespräche über eine Friedenslösung. Erst einmal müsse Russlands Präsident Wladimir Putin die Waffen ruhen lassen, sagte Klingbeil im "ZDF Berlin direkt Sommerinterview".

Klingbeil im ZDF-"Sommerinterview": Waffenruhe im Ukraine-Krieg

Selbst während Putin sich mit US-Präsident Donald Trump in Alaska getroffen habe, habe Russland die Ukraine weiter angegriffen. "Da sterben jeden Tag Menschen." Deswegen gelte weiter: "Es geht jetzt um einen Waffenstillstand und dann kann über alles geredet werden." Das schließt nach Aussage von Klingbeil auch europäische Sicherheitsgarantien mit ein.

"Natürlich müssen wir auch eine Verantwortung übernehmen als Europäer, wenn es um Sicherheitsgarantien geht." Ob es dabei um Truppen, die Ausbildung der ukrainischen Armee, finanzielle Hilfen oder andere Fragen gehe, "muss alles jetzt in den nächsten Tagen geklärt werden".

Klingbeil lobt Merz' außenpolitische Führungsrolle

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der beim Treffen von Selenskyj mit Trump ebenfalls anwesend sein wird, hatte nach dem Alaska-Gipfel von Trump und Putin deutlich gemacht, dass er Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ohne vorherige Waffenruhe für vertretbar halte – vorausgesetzt, es kommt schnell zu einem Abkommen.