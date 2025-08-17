Mütterrente Finanzminister Klingbeil verpasst CSU-Chef Söder einen Seitenhieb

Wie können die Löcher im Haushalt gestopft werden? "Da wird keine Option vom Tisch genommen", sagt der Finanzminister. (Quelle: Axel Heimken/ZDF/dpa/dpa-bilder)

Steuererhöhungen sind für CSU-Chef Söder ein No-Go-Thema – für den sozialdemokratischen Finanzminister Klingbeil nicht. Im Konflikt der Koalitionspartner zielt der Vizekanzler mit einem Seitenhieb auf die Mütterrente ab.

Zur Beseitigung der Milliardenlücken in den kommenden Haushalten schließt Bundesfinanzminister Lars Klingbeil höhere Steuern für Spitzenverdiener und Vermögende nicht aus – auch wenn der Koalitionspartner CSU das strikt ablehnt. "Da wird keine Option vom Tisch genommen", sagte der SPD-Vorsitzende im "ZDF Berlin direkt Sommerinterview". Gerade Menschen mit hohen Einkommen und hohen Vermögen müssten sich fragen: "Welchen Teil tragen wir dazu bei, dass dieses Land gerechter wird?"

Nötig sei ein Gesamtpaket, um eine Lücke von 30 Milliarden Euro im Haushalt 2027 zu füllen. Die SPD sei immer der Meinung gewesen, dass Menschen, die "superhohe" Vermögen und hohe Einkommen hätten, einen Teil dazu beitragen müssten, dass die Gesellschaft gerechter werde, sagte Klingbeil weiter im "Sommerinterview" im ZDF.

"Diese Grundüberzeugung gebe ich ja nicht auf mit Eintritt in eine Koalition. Und deswegen werden wir in der Koalition über alle Fragen reden: Wo können wir Subventionen abbauen? Wo können wir die sozialen Sicherungssysteme reformieren? Wo kann in den Ministerien eingespart werden?"

Zur Ansage von CSU-Chef Markus Söder, dass es höhere Steuern nicht geben werde, sagte der Finanzminister auch in Hinblick auf die Änderungen bei der Mütterrente: "Auch Herr Söder hat ja nun mit einigen Vorhaben, die ihm wichtig sind, dazu beigetragen, dass eine Lücke im Haushalt größer wird." Jetzt gehe es darum, sich kollegial an einen Tisch zu setzen und die jeweiligen Vorschläge abzugleichen, um diese Lücke zu verkleinern.

Söder hatte in der Koalition durchgesetzt, dass die Mütterrente nochmals ausgebaut, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder gesenkt und zur Subventionierung von Agrardiesel zurückgekehrt wird. Allein diese drei Vorhaben verursachen jeweils Mehrausgaben oder Steuerausfälle von mehreren Milliarden Euro.

Klingbeil leistete sich auch eine Spitze an die Adresse seiner Kabinettskollegin Katherina Reiche (CDU). Die Bundeswirtschaftsministerin hatte jüngst mit Blick auf die Probleme bei der Finanzierung der Rente verlangt, die Deutschen müssten mehr und länger arbeiten.