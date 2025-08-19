Brisanter Straßburg-Beschluss Macht das Dobrindts Abschiebe-Plänen einen Strich durch die Rechnung?

Von Julia Naue 19.08.2025 - 09:39 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt: Er hält an künftigen Abschiebungen nach Syrien fest. (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Bundesregierung will nach Syrien abschieben. In Straßburg ist nun aber in diesem Zusammenhang eine brisante Entscheidung gefallen. Sind damit Abschiebungen nach Syrien vom Tisch?

Vor einem Monat hob der letzte Abschiebeflug nach Afghanistan mit Straftätern an Bord in Leipzig ab. Es war der erste Flug dieser Art unter der neuen Bundesregierung und der zweite nach der Machtübernahme der islamistischen Taliban im August 2021. Zeitgleich inszenierte sich Innenminister Alexander Dobrindt auf der Zugspitze beim Treffen mit EU-Kollegen als harter Hund. Dort wurde über härtere Asylregeln beraten. Reiner Zufall, wie der CSU-Politiker mit Blick auf den Zeitpunkt beteuert. Doch die Botschaft war eindeutig: Diese Regierung will beim Thema Migration durchgreifen.

Loading...

Im Koalitionsvertrag steht: "Nach Afghanistan und Syrien werden wir abschieben – beginnend mit Straftätern und Gefährdern." Während dieses Versprechen bei Afghanistan bereits eingelöst wurde, steht es bei Syrien noch aus. Rund eine Million Syrer leben in Deutschland, die meisten von ihnen sind in der Hochphase der Flüchtlingskrise rund um das Jahr 2015 nach Deutschland gekommen.

"Die Deutschen haben recht" : Experte zu Dobrindts Migrationspolitik

: Experte zu Dobrindts Migrationspolitik Harter Hund auf der Zugspitze: Dobrindts Migrationskurs

Dobrindts Migrationswende

Es war die Zeit, aus der Angela Merkels (CDU) berühmter Satz "Wir schaffen das" stammt. Ziemlich genau zehn Jahre ist es her, dass die damalige Bundeskanzlerin so ihre politische Entscheidung begründete, die Grenzen nicht zu schließen, sondern Hunderttausende Geflüchtete aufzunehmen. Seitdem bemüht sich die Union um eine Kurskorrektur – Dobrindt will den Gegenentwurf zu Merkels Politik liefern. Der Innenminister gibt sich als Hardliner und hat die Migrationswende ausgerufen.

Das zeigt er bereits bei den Abschiebungen nach Afghanistan. Dobrindt will sogar direkte Verhandlungen mit den islamistischen Taliban, um mehr Flüge nach Kabul zu ermöglichen – vor einigen Jahren noch undenkbar und auch heute ein umstrittenes Vorhaben. Undenkbar waren bis vor nicht allzu langer Zeit auch Abschiebungen nach Syrien. Der Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad im vergangenen Dezember hat der Regierung aber die Möglichkeit eröffnet, diese Rückführungen nicht mehr pauschal auszuschließen. Bisher hat Deutschland noch nicht in das vom Krieg erschütterte Syrien abgeschoben.

Dort herrschen nach Assads Fall immer noch Chaos und Gewalt, da verschiedene Milizen, Oppositionsgruppen und externe Akteure um Macht und Einfluss ringen. Dennoch hat sich Dobrindt zum Ziel gesetzt, syrische Staatsbürger dorthin zurückzuschicken. Doch wie realistisch ist es, dass die Bundesregierung absehbar auch nach Syrien abschiebt?

Ein explosives Urteil

Dazu lohnt sich ein kurzer Blick ins Nachbarland Österreich. Denn Österreich hat bereits einen Mann nach Syrien abgeschoben – der gilt seither als vermisst. Österreich ist damit das einzige EU-Land, das nach Assads Sturz nach Syrien abgeschoben hat. Allerdings hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) vergangene Woche eine brisante Entscheidung getroffen und eine zweite Abschiebung vorläufig gestoppt – die erste hatte er noch genehmigt.