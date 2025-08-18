"Menschenverachtende" Posts Antisemitismus-Skandal bei Linksjugend – Rausschmiss

Von t-online 18.08.2025

Demonstanten mit Flaggen der Linksjugend (Symbolbild): Die Frankfurter Gruppe der Linksjugend entschuldigt sich für antisemitsche Posts.



Nach antisemitischen Posts zieht die Linksjugend Konsequenzen. Der ursprüngliche Vorfall liegt fast einen Monat zurück.

Der Frankfurter Verband von Linksjugend Solid zieht Konsequenzen aus antisemitischen Tweets vom 26. Juli. In einem heute veröffentlichten Statement distanzierte sich die Gruppe von den "menschenverachtenden" Posts. Weiter hieß es, dass die Verfasserin inzwischen nicht mehr Mitglied der Basisgruppe ist.

In dem Ursprungs-Post hatte der Account der Frankfurter Gruppe auf einen Artikel der "Jüdischen Allgemeinen Zeitung" reagiert. In dem Artikel ging es um einen Vorfall am Flughafen Valencia: 44 überwiegend jüdische französische Jugendliche wurden vor Abflug aus einem Flugzeug geworfen, die Crew hatte zuvor die Polizei verständigt. Der Linksjugend Account kommentierte dazu: "Wir müssen leider enttäuschen: Der Rauswurf fand nicht statt, während das Flugzeug in der Luft war."

In der Darstellung der Reisegruppe kam es zu dem Rauswurf, weil sie ein Lied auf Hebräisch gesungen hatten. Wie Angehörige der Reisegruppe in französischen Medien erklärten, habe die Polizei sie aufgefordert, eventuelle Videoaufnahmen von ihren Handys zu löschen – wie die Nachrichtenseite "Enfoque Judio" schreibt, berichteten Jugendliche zudem später ihren Eltern, dass Besatzungsmitglieder sie als Terroristen bezeichneten.

Die Fluggesellschaft Vueling behauptet im Gegensatz dazu, dass sich die Crew zu dem Schritt entschieden hatte, weil die Jugendlichen wiederholt gegen die Sicherheitsvorkehrungen verstoßen hatten und Notfall-Equipment beschädigten.

Der Tweet wurde bereits in der vergangenen Woche gelöscht. In dem neuen Statement kündigte der Linksjugendverband weitere Aufarbeitung des Vorfalls an: "Wir überarbeiten derzeit unser Social Media Konzept, um einen solchen Missbrauch durch Alleinhandelnde künftig gar nicht erst möglich zu machen."

Weiter heißt es in den mit "Sprecher:innenrat der Basisgruppe Frankfurt" unterzeichneten Posts: "Als linksjugend ['solid] treten wir fest entschlossen gegen jeden Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens ein." Die Autorin der Posts sei nie Mitglied der Partei die Linke gewesen.

Der Vorfall aus Spanien zieht mittlerweile auch international immer weitere Kreise: Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot verlangte etwa Aufklärung. Außerdem steht Spaniens Verkehrsministers Óscar Puente in der Kritik – er soll laut Medienberichten in Bezug auf den Vorfall von "israelischen Gören" geredet haben.