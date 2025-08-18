Das sind die Gründe Eilantrag abgelehnt: AfD-Politiker darf nicht bei OB-Wahl antreten

18.08.2025

AfD-Politiker Joachim Paul: Er sitzt im Mainzer Landtag und wollte in Ludwigshafen zur OB-Wahl antreten. (Quelle: IMAGO/Udo Herrmann/imago)

Zu dieser Maßnahme kommt es nur sehr selten: Der AfD-Politiker Joachim Paul wird von der Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen ausgeschlossen. Mit einem Eilantrag scheitert er, zumindest vorerst. t-online nennt die Gründe für Pauls Ausschluss sowie sein Scheitern vor Gericht.

In der AfD Rheinland-Pfalz gilt er als Rechtsaußen, ein Platz auf dem Wahlzettel bleibt ihm deswegen nun verwehrt: Der AfD-Politiker Joachim Paul bleibt auch nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Neustadt an der Weinstraße von der Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen ausgeschlossen. Das Gericht lehnte Pauls Eilantrag gegen eine vorangegangene Entscheidung des Wahlausschusses ab.

Der Antrag sei unzulässig, teilte das Gericht mit. Der Antragsteller sei "auf das nachträgliche Wahlprüfungsverfahren zu verweisen". Ob die vom Wahlausschuss angeführten Zweifel an der Verfassungstreue Pauls begründet sind, lasse sich nur in einer umfangreichen Prüfung feststellen, erklärte das Gericht. Die sei aber so kurz vor der Wahl nicht möglich. Gegen den Beschluss könne innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz eingelegt werden.

In Ludwigshafen wird am 21. September ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Der Wahlausschuss der zweitgrößten Stadt von Rheinland-Pfalz hatte Anfang August mit Mehrheit beschlossen, wegen Zweifeln an der Verfassungstreue Paul nicht als Kandidaten zuzulassen.

White-Power-Gruß, rechtsextreme Veranstalter, viele Artikel

Vor der Entscheidung des Wahlausschusses hatte Jutta Steinruck, aktuelle Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen, die nicht erneut antreten will, beim Verfassungsschutz nach möglicherweise vorliegenden Erkenntnissen zu Pauls Verfassungstreue gefragt. Der Verfassungsschutz sendete ein elfseitiges Schreiben zurück, von dem sich sechs Seiten auf Paul persönlich beziehen. Das Schreiben liegt t-online vor.

Der Verfassungsschutz spricht darin von "relevanten offenen und gerichtsverwertbaren Erkenntnissen" zu Paul. Er listet sie in Stichpunkten auf. Unter anderem führt die Behörde dort auf, dass Ende 2023/Anfang 2024 die rheinland-pfälzische AfD eine Ämtersperre gegen Paul verhängt habe, weil der den "sogenannten White-Power-Gruß" gezeigt habe. Die Geste ist rassistisch und bedeutet in der rechtsextremen Szene die Überlegenheit von Weißen gegenüber Menschen mit anderer Hautfarbe.

Im Sommer 2023 sei Rechtsextremist Martin Sellner im Rahmen einer "Remigrations-Tour" in dem Gebäude aufgetreten, in dem sich das Wahlkreisbüro von Paul befindet. "Aufgrund des Social-Media-Auftritts Pauls kann von einer weiteren Vernetzung mit Sellner ausgegangen werden", heißt es weiter.