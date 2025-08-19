"Nicht bereit dafür" Warum die AfD eine Alleinregierung fürchtet
Zwei Drittel der Deutschen glauben, dass die AfD 2026 mindestens einen Ministerpräsidenten stellt. Dabei ist das nicht wahrscheinlich. In der Partei weiß man das – und fürchtet das frühe Regieren sogar.
Das Meinungsforschungsinstitut Insa lieferte gerade ein Umfrageergebnis, das überrascht: 68 Prozent der Befragten erwarten, dass die AfD 2026 ihren ersten Ministerpräsidenten stellen wird. 25 Prozent davon rechnen sogar gleich mit mehreren AfD-Regierungschefs. Mit Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stehen 2026 Wahlen in fünf Bundesländern an.
Die AfD kann diese Gefühle in der Bevölkerung für sich als PR-Erfolg verbuchen. Schon im Herbst vergangenen Jahres warb Björn Höcke auf Plakaten in ganz Thüringen für sich als Ministerpräsident. In Sachsen-Anhalt kündigt AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund für den anstehenden Wahlkampf dieselbe Strategie an: Ziel sei eine AfD-Alleinregierung, nicht weniger als das.
Damals wie heute aber ist das vor allem: Wahlkampfstrategie. Tatsächlich sind die Chancen der AfD auf einen Ministerpräsidenten 2026 gering. AfD-Abgeordnete und Spitzenfunktionäre wissen das: Parteiintern gilt eher das Super-Wahljahr 2029 als realistische Hoffnung für eine Regierungsbeteiligung. Dann wird im Bund und in den AfD-Hochburgen Sachsen, Thüringen und Brandenburg gewählt.
- AfD Sachsen-Anhalt: Brachial an die Macht
- Spionageverdacht: AfD-Politiker Krah gibt brisantes Interview
"Noch nicht bereit dafür"
Unter der Hand räumt man das ein: "2026 ist zu früh", sagt zum Beispiel ein AfD-Politiker aus Sachsen-Anhalt zu t-online. Die nötige Zustimmung, um alleine zu regieren, werde man da wohl nicht schaffen. "Dafür wird es nicht reichen." Von der CDU im Land gebe es zugleich keinerlei Signale, koalieren zu wollen. Dass sich das innerhalb eines Jahres ändert, glaubt man in der AfD nicht.
Das sei aber auch gut so – eine Alleinregierung oder Regierungsbeteiligung im kommenden Jahr nämlich könne der AfD auch schaden, fürchtet er. "Der Landesverband Sachsen-Anhalt ist noch nicht bereit dafür."
Zu wenig geeignetes Personal habe die Partei für eine Regierung. Zu stark auch könnte der Widerstand von Mitarbeitern in Ministerien und Behörden gegen eine AfD-Führung ausfallen, so die Sorge. Fiele auf diese Weise die Bilanz einer AfD-Landesregierung ab 2026 schlecht aus, mindere das die Chancen der Partei im Super-Wahljahr 2029.
Das Saarland als "echte Ausnahme"
Nicht nur die CDU will nicht mit der AfD koalieren. Auch keine andere Partei ist dazu bereit. Die einzige Hoffnung der AfD heißt derzeit deswegen, wie von Siegmund in Sachsen-Anhalt ausgerufen: Alleinregierung. Die aber gibt es in Deutschland seit Jahren schon immer seltener, die Parteienlandschaft hat sich – nicht zuletzt durch die Neugründung der AfD – fragmentiert. Dadurch ist es für alle Parteien sehr schwer geworden, die für eine Alleinregierung nötige hohe Zustimmung zu erreichen.
Mehrere Faktoren sieht Jun als Ursache, warum die SPD das im Saarland geschafft hat: SPD und CDU schnitten im Saarland noch deutlich stärker ab als in den anderen Bundesländern, erklärt er. Mit Anke Rehlinger habe die SPD außerdem eine im Land "sehr populäre" Kandidatin ins Rennen geschickt. Zudem seien kleinere Parteien wie die FDP, die Grünen oder die Linke bei der Wahl 2022 an der Fünfprozenthürde gescheitert und damit aus dem Landtag ausgeschieden. Je mehr kleine Parteien es nicht ins Parlament schaffen, desto niedriger fällt die Prozentzahl aus, mit der eine Alleinregierung möglich ist.
AfD-Regierung 2026? Im Westen "ausgeschlossen", im Osten unwahrscheinlich
Dass die AfD dasselbe 2026 schafft, hält Jun in der Hauptstadt und den westlichen Bundesländern, die dann wählen lassen, "für ausgeschlossen". In Baden-Württemberg liegt die AfD jüngsten Umfragen zufolge mit 19 Prozent Zustimmung auf Platz 3 (hinter CDU, Grünen), Platz 3 schafft sie mit 17 Prozent auch in Rheinland-Pfalz (hinter CDU, SPD). In Berlin belegt sie mit 13 Prozent nur Platz 5 hinter CDU, Linken, SPD, Grünen und der SPD.
Sehr viel besser fallen die Ergebnisse für die AfD wie üblich im Osten aus: In Mecklenburg-Vorpommern ist sie derzeit mit 29 Prozent Zustimmung in Umfragen stärkste Kraft, die SPD folgt mit 21 Prozent. In Sachsen-Anhalt belegt die AfD mit 30 Prozent Platz 2 – hinter der CDU mit 34 Prozent Zustimmung. Doch auch in den beiden Ost-Bundesländern seien die Chancen auf eine AfD-Alleinregierung 2026 "nicht hoch", so Jun.
"Es müssten sehr viele Parteien an der Fünfprozenthürde scheitern", erklärt der Experte. "Und das Wählerpotenzial der AfD ist begrenzt." Zum Vergleich: Die SPD erreichte im Saarland 2022 die Alleinregierung mit rund 43 Prozent. Es ist ein Wert, von dem die AfD auch im Osten noch weit entfernt ist. Und in Mecklenburg-Vorpommern, wo die AfD in den Umfragen derzeit immerhin auf Platz 1 liegt, folgten hinter ihr Parteien, "die allesamt nicht mit ihr koalieren wollen und in einer gemeinsamen Koalition stärker sind als die AfD", sagt Jun.
"Misserfolg in Landesregierung könnte 2029 Stimmen kosten"
Für die AfD kann das mit Blick auf das große Ziel, die Bundestagswahl 2029, ein Vorteil sein. "Mit Blick auf künftige Wahlen stellt jede Regierungsbeteiligung immer ein Risiko dar", sagt Jun. "Das gilt besonders für die AfD."
Denn die AfD hat noch nie regiert. Ob sie überhaupt das Zeug dazu habe, sei deswegen nicht zu beantworten, so Jun. "Die AfD erhebt zudem sehr radikale Forderungen, die oftmals kaum umzusetzen sind." Auch der Politikwissenschaftler sieht für die Partei die Gefahr: "Ein Misserfolg in einer Landesregierung könnte für die Bundestagswahl 2029 Stimmen kosten."
Die AfD dürfte deswegen auf ihre bereits bewährte Strategie setzen: Erstens für Alleinregierungen trommeln, um neue Wähler zu aktivieren und bei Wählern, die seit Jahren darauf hoffen, keinen Verdruss auszulösen. Klappt es damit nicht, kann sie zweitens auf die anderen Parteien schimpfen, die nicht mit ihr koalieren wollen – und zugleich ihren Blick nach vorn richten auf das Jahr 2029. Dann ganz ohne sich der harten Realität in Regierungsämtern stellen zu müssen.
- Eigene Recherchen