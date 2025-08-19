"Nicht bereit dafür" Warum die AfD eine Alleinregierung fürchtet

Von Annika Leister Aktualisiert am 20.08.2025 - 07:21 Uhr Lesedauer: 4 Min.

AfD-Chefin Alice Weidel: Ihre Partei ruft bei Landtagswahlen ehrgeizige Ziele aus. (Quelle: IMAGO/Andreas Gora/imago)

Zwei Drittel der Deutschen glauben, dass die AfD 2026 mindestens einen Ministerpräsidenten stellt. Dabei ist das nicht wahrscheinlich. In der Partei weiß man das – und fürchtet das frühe Regieren sogar.

Das Meinungsforschungsinstitut Insa lieferte gerade ein Umfrageergebnis, das überrascht: 68 Prozent der Befragten erwarten, dass die AfD 2026 ihren ersten Ministerpräsidenten stellen wird. 25 Prozent davon rechnen sogar gleich mit mehreren AfD-Regierungschefs. Mit Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stehen 2026 Wahlen in fünf Bundesländern an.

Die AfD kann diese Gefühle in der Bevölkerung für sich als PR-Erfolg verbuchen. Schon im Herbst vergangenen Jahres warb Björn Höcke auf Plakaten in ganz Thüringen für sich als Ministerpräsident. In Sachsen-Anhalt kündigt AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund für den anstehenden Wahlkampf dieselbe Strategie an: Ziel sei eine AfD-Alleinregierung, nicht weniger als das.

Damals wie heute aber ist das vor allem: Wahlkampfstrategie. Tatsächlich sind die Chancen der AfD auf einen Ministerpräsidenten 2026 gering. AfD-Abgeordnete und Spitzenfunktionäre wissen das: Parteiintern gilt eher das Super-Wahljahr 2029 als realistische Hoffnung für eine Regierungsbeteiligung. Dann wird im Bund und in den AfD-Hochburgen Sachsen, Thüringen und Brandenburg gewählt.

"Noch nicht bereit dafür"

Unter der Hand räumt man das ein: "2026 ist zu früh", sagt zum Beispiel ein AfD-Politiker aus Sachsen-Anhalt zu t-online. Die nötige Zustimmung, um alleine zu regieren, werde man da wohl nicht schaffen. "Dafür wird es nicht reichen." Von der CDU im Land gebe es zugleich keinerlei Signale, koalieren zu wollen. Dass sich das innerhalb eines Jahres ändert, glaubt man in der AfD nicht.

Das sei aber auch gut so – eine Alleinregierung oder Regierungsbeteiligung im kommenden Jahr nämlich könne der AfD auch schaden, fürchtet er. "Der Landesverband Sachsen-Anhalt ist noch nicht bereit dafür."

Zu wenig geeignetes Personal habe die Partei für eine Regierung. Zu stark auch könnte der Widerstand von Mitarbeitern in Ministerien und Behörden gegen eine AfD-Führung ausfallen, so die Sorge. Fiele auf diese Weise die Bilanz einer AfD-Landesregierung ab 2026 schlecht aus, mindere das die Chancen der Partei im Super-Wahljahr 2029.

Das Saarland als "echte Ausnahme"

Nicht nur die CDU will nicht mit der AfD koalieren. Auch keine andere Partei ist dazu bereit. Die einzige Hoffnung der AfD heißt derzeit deswegen, wie von Siegmund in Sachsen-Anhalt ausgerufen: Alleinregierung. Die aber gibt es in Deutschland seit Jahren schon immer seltener, die Parteienlandschaft hat sich – nicht zuletzt durch die Neugründung der AfD – fragmentiert. Dadurch ist es für alle Parteien sehr schwer geworden, die für eine Alleinregierung nötige hohe Zustimmung zu erreichen.