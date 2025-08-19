CSU-Ehrenvorsitzender Dann erlaubt er sich einen Seitenhieb auf Söder
Hunderttausende Menschen folgen Markus Söder in den sozialen Medien. Der frühere CSU-Chef Theo Waigel hat über dessen große Reichweite einen Scherz erlaubt.
Bayerns Ministerpräsident versteht Politik auch als Showgeschäft. Seit einiger Zeit schon flankiert er seine Tätigkeit als Landesvater durch regelmäßige Ausflüge in die sozialen Medien. Dort reüssiert Söder als Essenstester unter dem Hashtag #soederisst. Er kultiviert seine Vorliebe als Burgertester bei McDonald's ("Ich liebe McDonald's"), lässt sich begeistert beim Filettieren eines Dönerspießes filmen ("Ich liebe Döner") oder wirbt für Fischsemmeln an Aschermittwoch ("Ich liebe Fischsemmeln").
Neben seinen karnivoren Leidenschaften liebt Söder auch sonst die Selbstinszenierung bei Instagram und Co. So zeigt er sich beim Planschen im Sommerbad oder als KI-animierter Astronaut mit CSU-Generalsekretär Markus Blume. Zwischendrin streut der Politiker ernste Botschaften, etwa gegen das EU-Verbrennerverbot oder für die Mütterrente – Söders Lieblingsprojekt. Die eigenwillige Mischung auf Söders Profil hat dem 58-Jährigen bislang 760.000 Follower beschert.
Söder: "Bei uns war's nicht immer Liebe"
Nun hat sich Ex-Bundesfinanzminister Theo Waigel sich in einem Interview scherzhaft über die Aktivität des bayerischen Ministerpräsidenten in den sozialen Medien geäußert. "Er hat mal erzählt, dass er jetzt mehr als 500.000 Follower hat. Darauf habe ich geantwortet: Jesus Christus hatte nur zwölf und von denen konnte er sich nur auf elf wirklich verlassen. Trotzdem hat er es zur Weltgeltung gebracht", sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Über den Satz habe auch Söder schmunzeln müssen, so der frühere CSU-Chef.
Söder sei aber politisch sehr erfolgreich, räumte Waigel ein. Davor habe er Respekt. "Und er weiß schon auch, dass es nicht reicht, den Menschen nur zu sagen, was man isst, sondern auch, wie man regiert."
Beim Festakt zum 85. Geburtstag des CSU-Ehrenvorsitzenden Ende April hatte Söder eine bemerkenswert offene Rede gehalten. Darin lobte er seinen Parteifreund Waigel für dessen politische Verdienste – und sparte auch nicht mit Selbstkritik. "Bei uns war’s nicht immer Liebe", so Söder gerichtet. "Ich war vielleicht etwas zu forsch. Vielleicht gehörte ich auch zu sehr zur Seite von Edmund Stoiber." Der ehemalige CSU-Vorsitzende Stoiber galt lange Jahre als politischer Widersacher Waigels.
- Mit Material der Nachrichtenagentur dpa