Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Sollten Reiche mehr Steuern zahlen? SPD-Chef Lars Klingbeil fordert das mal wieder. Doch der Vorschlag ist aussichtslos – und potenziell gefährlich.

Man kann es sich leicht machen und auf Seite 45 nachschauen. Im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung steht dort einiges zu Steuern. Einer der wichtigsten Sätze ganz zu Beginn: "Wir werden die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken."

Loading...

Was dort nicht steht, sind Steuererhöhungen für Reiche. Auch eine Vermögenssteuer kommt nicht vor. Beides hatte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil von der SPD im ZDF-Sommerinterview wieder mal in die Debatte eingebracht. Damit es "im Land gerechter" zugehe, wie er sagte.

Es ist ein vorhersehbarer Vorschlag, der ein vorhersehbares Ende nehmen wird. Klingbeil will die Anhänger seiner Partei glücklich machen, das sozialdemokratische Profil schärfen, wie man das nennt. Doch er weiß selbst, dass das mit dieser Regierung nicht Realität wird. Es ist mit der Union nicht vereinbart, im Wahlkampf war eines ihrer wichtigsten Versprechen: "keine Steuererhöhungen".

Nun ist es so, dass solche Diskussionen bei einer geschmeidig funktionierenden Regierung Alltag wären. Die einen wollen das eine, die anderen das andere, man diskutiert einmal, und gut ist. Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Die schwarz-rote Koalition ist aber gerade so fragil, dass jeder unabgestimmte Vorschlag das Potenzial hat, eine Streitkaskade loszutreten. Selbst wenn er in der Sache richtig ist, kann es hochgefährlich werden.

Es spricht einiges dafür

Es gibt für Klingbeils Vorschläge gute Argumente. Es gab in Deutschland jahrzehntelang eine Vermögenssteuer. Erst seit 1997 ist sie ausgesetzt, weil das Bundesverfassungsgericht sie irgendwann beanstandet hatte.

Es gibt aus Sicht von Experten Möglichkeiten, die Vermögenssteuer so zu gestalten, dass sie mit der Verfassung vereinbar wäre. Es gibt aber auch Argumente dafür, lieber etwas an der Einkommensteuer zu ändern. Das ist Klingbeils zweiter Vorschlag.

Auch der ist nicht neu. In den Koalitionsverhandlungen wollte die SPD genau das verankern. Sie wollte den Spitzensteuersatz von derzeit 42 auf 47 Prozent erhöhen und ihn dafür erst ab 83.600 Euro erheben (statt wie bisher ab 68.000 Euro). Außerdem wollte sie den Reichensteuersatz ab rund 278.000 Euro im Jahr von 45 auf 49 Prozent steigen lassen. Beides schaffte es nicht in den Koalitionsvertrag, weil die Union das nicht wollte.

Dabei kann man das durchaus gerecht finden. Von den Einkommensteuersenkungen für "kleine und mittlere Einkommen", die Schwarz-Rot vereinbart hat, profitieren nämlich alle Steuerzahler. Nicht nur die Mitte, auch die Reichen. Ihre Entlastungen könnten so durch Belastungen ausgeglichen werden. Es käme wie immer auf zig Details an. Aber unfair klingt das nicht.

Auch die CDU fand das mal gerecht, nämlich als Helmut Kohl regierte. Da betrug der Höchststeuersatz zeitweise 56 Prozent. Es ist ein Lieblingsargument der SPD.

Falscher Moment fürs Schmerzpunkt-Drücken