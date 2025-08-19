SPD-Fraktionschef Miersch offen für Bundeswehr in Ukraine – unter einer Bedingung

Von t-online , dm 19.08.2025 - 14:49 Uhr Lesedauer: 3 Min.

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch: Er will nichts ausschließen. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wie kann ein möglicher Frieden in der Ukraine gesichert werden? Besonders die Frage nach dem Einsatz deutscher Soldaten sorgt hierzulande für Diskussionen. SPD-Politiker Miersch hält eine Mission für möglich.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch schließt die Beteiligung der Bundeswehr an einer möglichen Friedenstruppe in der Ukraine nicht aus. "Ich werde hier jetzt nichts ausschließen, aber auch nicht in irgendeiner Form sagen: So und so muss es aussehen“, sagte Miersch in Laatzen in Niedersachsen über die Absicherung einer möglichen Friedenslösung. Die Frage von Journalisten, ob eine deutsche Beteiligung auch einen Einsatz der Bundeswehr in der Ukraine bedeuten könnte, bejahte Miersch klar.

Loading...

"Essenzielle" Voraussetzung für einen Bundeswehreinsatz in der Ukraine sei aber die Beteiligung der Amerikaner. Miersch äußerte sich auch zu möglichen Kapazitätsgrenzen der Bundeswehr bei der Vorbereitung und Durchführung einer solchen Mission. Er wolle sich nicht festlegen in Bezug auf Überlegungen, wie groß ein deutsches Truppenkontingent aussehen könnte, so Miersch. Das seien "alles Unbekannte", die sich jetzt nicht klären ließen.

"Putin will keinen Frieden, Trump hat das akzeptiert": Ukraine-Gipfel im Weißen Haus

Ukraine-Gipfel im Weißen Haus Plötzlich drohte die Stimmung zu kippen: Merz-Moment im Weißen Haus

Alle Debatten um westliche Truppen in der Ukraine seien "mit Vorsicht zu genießen", stellte der SPD-Politiker klar. "Ich halte auch nichts davon, den dritten Schritt vor dem ersten zu tun. Aber klar ist: Wenn es in irgendeiner Form zu Sicherheitsgarantien kommt, dann ist zentral, dass die Vereinigten Staaten von Amerika dabei sind."

Zunächst müsse man aber die kommenden Tage und Wochen abwarten, bis überhaupt Ergebnisse vorliegen. Mit Blick auf die Frage, ob die Bundeswehr überhaupt in der Lage wäre, eine Ukraine-Mission zu stemmen, habe er bereits mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gesprochen, so Miersch. Weitere Details nannte er nicht. Das sei allerdings vor dem Gipfel in Washington gewesen, betonte er.

"Große Fragezeichen" hinsichtlich Putin-Selenskyj-Treffen

Bezogen auf das in Washington genannte Zeitfenster von zwei Wochen mit Blick auf ein mögliches Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte Miersch: "Ich halte alles für möglich augenblicklich. Und ich habe auch die Hoffnung, dass es zu etwas führt. Allerdings mache ich auch deutlich, dass ich noch große Fragezeichen sehe." Es sei auch bislang nicht klar, ob es überhaupt zu einem Treffen kommen werde. Zur Frage von Gebietsabtretungen sagte Miersch, dies müsse die Ukraine zunächst abklären.

Im Zuge der Ukraine-Gespräche in Washington hatte die Diskussion über die Beteiligung auch deutscher Soldaten bei der Absicherung einer möglichen Friedenslösung wieder Fahrt aufgenommen. Vor dem Gespräch Selenskyjs mit US-Präsident Donald Trump äußerte sich Außenminister Johann Wadephul (CDU) im Podcast "Table.Today" skeptisch zu einer Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine. Ein Einsatz in der Ukraine würde Deutschland "voraussichtlich auch überfordern", sagte er unter anderem. Später machte er bei einer Reise in Tokio deutlich, es sei zum jetzigen Zeitpunkt offen, ob man deutsche Truppen entsenden werde. "Das muss wirklich verhandelt werden", ergänzte Wadephul.