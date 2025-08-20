Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Reiner Haseloff regiert seit 14 Jahren Sachsen-Anhalt. Bald hört er auf. Dabei wünschen sich viele, er bliebe noch – aus einem gewichtigen Grund.

Es gibt da eine Ecke im Büro von Reiner Haseloff, die erinnert eher an einen Flohmarkt als an eine Staatskanzlei. Auf schmalen Tischen und dem Boden stehen Gemälde und Bierkrüge, Fußbälle und Steine, Maurerkellen und Silberbesteck. Es sind Erinnerungen an nun fast drei Amtszeiten als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt.

Im nächsten Jahr ist für ihn Schluss mit dem Erinnerungensammeln. Haseloff wird mit dann 72 Jahren nicht mehr antreten, wenn im Herbst in Sachsen-Anhalt gewählt wird. Dabei galt er vielen in seiner Partei, der CDU, immer als beste Chance gegen die gesichert rechtsextreme AfD im Land.

Warum ist sich Reiner Haseloff trotzdem sicher, dass die AfD in Sachsen-Anhalt nicht regieren wird? Was muss die Bundesregierung tun, damit die Demokratie überlebt? Und unterscheidet sich der ostdeutsche Blick auf den Friedensprozess in der Ukraine vom westdeutschen? Das erzählt Haseloff im Interview mit t-online.

Herr Haseloff, wie fühlt man sich, wenn das Ende der politischen Karriere nach so langer Zeit als Ministerpräsident absehbar ist?

Da regen sich gerade noch keine Gefühle. Es ist mehr als ein Jahr bis zur Wahl. Ich bin so mit der Arbeit beschäftigt, dass ich mir darüber auch noch keine Gedanken gemacht habe.

Viele in Ihrer Partei hätten es am liebsten gesehen, wenn Sie noch einmal antreten. Sie gelten für viele als einzige Chance in Sachsen-Anhalt gegen die AfD. Warum hören Sie trotzdem auf?

Für mich und für meine Frau war klar, dass ich 2026 nach 15 Jahren als Ministerpräsident aufhöre. Ich habe angekündigt, dass der Generationswechsel in dieser Wahlperiode vorbereitet wird, und das ist nun passiert. Ich stehe dafür, Dinge auch zu tun, die ich zusage, solange ich sie selbst in der Hand habe. Die Diskussion, ob ich doch noch mal antrete, ist eher von außen geführt worden.

Auch Parteifreunde aus Sachsen-Anhalt haben sich das gewünscht, weil sie glauben, dass Sie die besten Chancen für die CDU gegen die AfD hier haben.

Die Mehrheit einer demokratischen Mitte hängt nicht an einer Person. Das darf sie auch nicht, sonst stimmt etwas grundsätzlich nicht. Aber in der Tat hat demokratische Politik in Deutschland in Gänze an Akzeptanz verloren. Deshalb ist es so wichtig, dass die Bundesregierung jetzt liefert und nicht durch Streit den Eindruck einer Ampel 2.0 erweckt.

(Quelle: Dominik Butzmann/t-oonline) Der Interviewpartner Reiner Haseloff, 71 Jahre alt, ist seit 2011 Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und damit dienstältester Landeschef Deutschlands. Zuvor war er dort ab 2006 Minister für Wirtschaft und Arbeit. Haseloff ist bei Wittenberg groß geworden, gläubiger Katholik und hat mit seiner Frau zwei Söhne.