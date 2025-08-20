Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Reiner Haseloff "Es ist eine Systemfrage, die sich inzwischen stellt"
Reiner Haseloff regiert seit 14 Jahren Sachsen-Anhalt. Bald hört er auf. Dabei wünschen sich viele, er bliebe noch – aus einem gewichtigen Grund.
Es gibt da eine Ecke im Büro von Reiner Haseloff, die erinnert eher an einen Flohmarkt als an eine Staatskanzlei. Auf schmalen Tischen und dem Boden stehen Gemälde und Bierkrüge, Fußbälle und Steine, Maurerkellen und Silberbesteck. Es sind Erinnerungen an nun fast drei Amtszeiten als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt.
Im nächsten Jahr ist für ihn Schluss mit dem Erinnerungensammeln. Haseloff wird mit dann 72 Jahren nicht mehr antreten, wenn im Herbst in Sachsen-Anhalt gewählt wird. Dabei galt er vielen in seiner Partei, der CDU, immer als beste Chance gegen die gesichert rechtsextreme AfD im Land.
Warum ist sich Reiner Haseloff trotzdem sicher, dass die AfD in Sachsen-Anhalt nicht regieren wird? Was muss die Bundesregierung tun, damit die Demokratie überlebt? Und unterscheidet sich der ostdeutsche Blick auf den Friedensprozess in der Ukraine vom westdeutschen? Das erzählt Haseloff im Interview mit t-online.
Herr Haseloff, wie fühlt man sich, wenn das Ende der politischen Karriere nach so langer Zeit als Ministerpräsident absehbar ist?
Da regen sich gerade noch keine Gefühle. Es ist mehr als ein Jahr bis zur Wahl. Ich bin so mit der Arbeit beschäftigt, dass ich mir darüber auch noch keine Gedanken gemacht habe.
Viele in Ihrer Partei hätten es am liebsten gesehen, wenn Sie noch einmal antreten. Sie gelten für viele als einzige Chance in Sachsen-Anhalt gegen die AfD. Warum hören Sie trotzdem auf?
Für mich und für meine Frau war klar, dass ich 2026 nach 15 Jahren als Ministerpräsident aufhöre. Ich habe angekündigt, dass der Generationswechsel in dieser Wahlperiode vorbereitet wird, und das ist nun passiert. Ich stehe dafür, Dinge auch zu tun, die ich zusage, solange ich sie selbst in der Hand habe. Die Diskussion, ob ich doch noch mal antrete, ist eher von außen geführt worden.
Auch Parteifreunde aus Sachsen-Anhalt haben sich das gewünscht, weil sie glauben, dass Sie die besten Chancen für die CDU gegen die AfD hier haben.
Die Mehrheit einer demokratischen Mitte hängt nicht an einer Person. Das darf sie auch nicht, sonst stimmt etwas grundsätzlich nicht. Aber in der Tat hat demokratische Politik in Deutschland in Gänze an Akzeptanz verloren. Deshalb ist es so wichtig, dass die Bundesregierung jetzt liefert und nicht durch Streit den Eindruck einer Ampel 2.0 erweckt.
Reiner Haseloff, 71 Jahre alt, ist seit 2011 Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und damit dienstältester Landeschef Deutschlands. Zuvor war er dort ab 2006 Minister für Wirtschaft und Arbeit. Haseloff ist bei Wittenberg groß geworden, gläubiger Katholik und hat mit seiner Frau zwei Söhne.
Zur Bundesregierung kommen wir gleich. Aber noch mal nachgefragt: Ihr Wirtschaftsminister Sven Schulze soll im September 2026 als Ihr Nachfolger antreten. Warum übergeben Sie nicht schon jetzt auch das Ministerpräsidentenamt an ihn?
Weil ich etwas anderes versprochen habe. Es ist bei uns sogar im Koalitionsvertrag festgehalten, dass der Ministerpräsident Reiner Haseloff heißt. Wir müssten eine stabile, erfolgreiche Regierung auflösen. Ein solches Experiment für dieses Land will ich nicht. Welches Interesse hätten unsere Koalitionspartner daran, jetzt einen anderen CDU-Ministerpräsidenten zu wählen? Sven Schulze hat außerdem selbst gesagt, er wolle nicht durch Stimmen ins Amt kommen, die für mich bestimmt waren. Er will selbst gewählt werden.
In Ihrer Partei hätten sich das aber trotzdem einige gewünscht, weil Sven Schulze im Vergleich zu Ihnen eben deutlich unbekannter ist.
Wir haben jetzt fast dreizehn Monate Zeit. Wissen Sie, wie lange das ist? Er ist als Wirtschaftsminister sehr präsent und macht eine gute und engagierte Arbeit. Ich werde sagen: Das ist mein Mann, den schlage ich vor. Die Leute kennen mich und wissen, wo ich politisch stehe. Und ich weiß, wo Sven Schulze steht. Wenn es in die heiße Wahlkampfphase geht, werden die Leute ihn kennen.
Warum hat Sven Schulze Ihr Vertrauen?
Er ist seit über vier Jahren mein Parteivorsitzender und mir in allen wichtigen Grundpositionen sehr nahe. Ich kann mit ruhigem Herzen sagen: Er ist Geist von meinem Geist. Politisch steht er in meinen Fußstapfen: klar in der Mitte. Er wird die CDU nicht nach rechts oder links verschieben. Bedeutet auch: Es wird keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Und er hat wie ich den Erfahrungshorizont als Wirtschaftsminister, was in einem Industrieland wie unserem wichtig ist.
Können Sie ausschließen, dass Ihr Nachfolger Sven Schulze nach der Wahl mit der AfD zusammenarbeitet? Sei es als Koalition, sei es als tolerierte Minderheitsregierung?
Eindeutig. Da ist Sven Schulze genauso klar wie ich. Er weiß, dass man das nicht macht. Die AfD ist der Hauptgegner. Sie will die CDU zerstören. Wir müssen sie zurückdrängen – mit Argumenten und vernünftiger Politik.
Der Abstand zur AfD ist den Umfragen zufolge in Sachsen-Anhalt knapp. Die CDU liegt gerade vorn. Wie groß ist Ihre Sorge, dass die AfD am Ende vorbeizieht?
Wo die AfD hier gerade steht, weiß kein Mensch. Umfragen geben im Osten nur ein sehr vages Bild. Hier gibt es nur wenige Menschen, die eng an eine Partei gebunden sind. Die anderen sind frei und entscheiden aus den verschiedensten persönlichen oder strategischen Gründen, zum Teil in den letzten Stunden vor der Wahl. 2021 hat die CDU hier bei der Bundestagswahl mit Armin Laschet 21 Prozent erreicht. Bei der Landtagswahl mit mir waren es im selben Jahr 37,1 Prozent.
Sie haben also keine Sorge vor einer erfolgreichen AfD bei der nächsten Wahl?
Die AfD wird hier nicht regieren. Die Mehrheit in diesem Land will keine Experimente mit der AfD in der Regierung und deshalb auch keine absolute Mehrheit für sie. Denn nur so käme sie an die Macht, weil niemand mit ihr zusammenarbeiten wird. Viele Leute werden erkennen, dass eine Stimme für die AfD deshalb eine verlorene Stimme ist. Und wer die AfD nicht will, wird verstärkt zur Wahl gehen. Ich bin mir sicher, dass wir stärker sein werden als die AfD.
Sie haben gesagt, die Bundesregierung müsse jetzt liefern. Ihr Parteifreund und Bundeskanzler Friedrich Merz hat versprochen, dass die Bürger schon im Sommer spüren sollen, dass es im Land vorangeht. Spüren Sie schon was?
Wirtschaftlich war das, was jetzt schon passiert ist, positiv. Der Investitionsbooster, die Körperschaftssteuersenkung und das Streichen der Gasspeicherumlage zum Beispiel. Auch in der Migrationspolitik, die bei den vergangenen Wahlen bundesweit entscheidend war, zeigen sich schon jetzt Effekte. Aber man muss eben auch sehen, dass sehr viele der politischen Entscheidungen inzwischen nicht mehr bei uns, sondern bei der EU liegen.
Ist es dann klug von Friedrich Merz, dass er trotzdem ständig schnelle Erfolge verspricht?
Wir sind eine Parteiendemokratie. Dieses System funktioniert durch Alternativen, die in einem Wahlkampf sehr prononciert dargestellt werden. Wir haben hier aber ein anderes Vertrauensproblem. Im Westen ist man gewohnt, dass es politisch schon irgendwie weitergeht, egal was ist. Hier im Osten haben wir schon ein System zusammenbrechen sehen. Und zwar vor allem aus ökonomischen Gründen.
Fühlen Sie sich daran jetzt erinnert?
Ich will die DDR nicht mit der Bundesrepublik gleichsetzen. Aber wir wissen, dass ein System nicht funktioniert, wenn die Wirtschaft zusammenbricht. Also auch, wenn ein Sozialstaat ständig mehr ausgibt, als er einnimmt. Auch daran ist die DDR zugrunde gegangen.
Welchen Einfluss hat das auf das Vertrauen in Politik?
Das Vertrauen in die Demokratie an sich ist vorhanden und unterscheidet sich nicht wesentlich. Aber das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der hier praktizierten Demokratie ist bei uns wesentlich niedriger als im Westen, wo das System eben schon viele Krisen überstanden hat. Die westlich geprägte Medienlandschaft geht immer davon aus, dass die Bürger überall relativ resistent sind und Krisen wegstecken. Aber das ist im Osten nicht so! Hier sagt man schneller: Wie lange wollen die noch herumwursteln? Die packen es nicht, dann lassen wir es mal die anderen probieren.
Was hilft gegen diese Stimmung?
Gute Politik. Und genauso wichtig: Deutschland muss wieder fair mit sich umgehen. Es ist das beste Land dieser Welt. Aber wenn sich ein Land ständig nur selbst schlecht macht, wenn mit fast jeder Schlagzeile, jedem Posting immer nur der Niedergang beschworen wird, dann ist das Gefühl: Dafür lohnt es sich nicht. Da muss etwas passieren. Die müssen weg. Diese Stimmung ist im Osten durch unsere Geschichte schneller erreicht. Und das nimmt der Westen nicht ernst.
Und diese Stimmung machen aus Ihrer Sicht die Medien?
Natürlich nicht nur. Dazu tragen alle in der Gesellschaft bei. Experten, NGOs, natürlich auch die Politik.
Apropos Politik und schlechte Stimmung: Die Bundesregierung hat nicht wie versprochen die Stromsteuer für alle gesenkt. Sollte Friedrich Merz sich das noch einmal überlegen?
Die Stromsteuersenkung muss so schnell wie möglich für alle kommen. Wir haben zu hohe Energiepreise. Die Energiepreisfrage ist zu einer Überlebensfrage nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für unsere Demokratie geworden. Es ist eine Systemfrage, die sich inzwischen stellt.
Die Stromsteuersenkung müsste noch finanziert werden. Finanzminister Lars Klingbeil hat vorgeschlagen, Reiche und ihre Vermögen stärker zu besteuern. Sollte die Bundesregierung darüber nachdenken?
Dass Deutschland ein Niedrigsteuerland ist, in dem es Zeit wird, nun langsam einmal die Steuern zu erhöhen, wäre mir neu. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sollten unsere Hausaufgaben machen und wie im Koalitionsvertrag vereinbart Einsparpotenziale erschließen.
Das Loch im Haushalt sollte also besser durch Kürzungen bei den Sozialausgaben erreicht werden?
Fakt ist doch: Die Bundesregierung hat einen Sack voll Geld, nur der hat momentan ein Loch. Das muss jetzt schnell gestopft werden. Denken Sie an die 50 Milliarden Euro fürs Bürgergeld. Die Realität ist, dass dort viele Menschen einfach sehr schwer in Arbeit zu bringen sind.
Was ist die Lösung?
Wir müssen gar nicht so viel Neues erfinden. Ich kenne das alles, weil ich selbst mal zehn Jahre Arbeitsamtsdirektor war. Als Staatssekretär für Arbeit war ich auch an der Umsetzung der Hartz-Reformen beteiligt. Dahin müssen wir wieder zurück: zum Prinzip Fordern und Fördern.
Also zurück zu Hartz IV?
Das war die sozialste und erfolgreichste Arbeitsmarktreform, die wir je hatten. Es braucht einfach ein Update von Hartz IV. Gerhard Schröder hatte durch seine eigene Sozialisation ein realistisches Menschenbild. Das Prinzip Fordern und Fördern lässt sich aber auch aus dem Christentum herleiten: Wer nicht arbeitet, soll nicht essen, hat Paulus gesagt. Und wer nicht arbeiten kann, der wird unterstützt.
Kommen wir noch zur Außenpolitik. Friedrich Merz hat die Waffenlieferungen an Israel zum Teil gestoppt. Finden Sie das richtig?
Für die Außenpolitik ist die Bundesregierung zuständig. Für mich ist klar: Das Existenzrecht Israels ist zu Recht deutsche Staatsräson. Wir sind das einzige Bundesland, das bei der Erteilung der deutschen Staatsbürgerschaft von jedem schriftlich eine Erklärung zum Existenzrecht Israels einfordert. Zugleich bekommen wir wichtige Waffen wie das Raketenabwehrsystem "Arrow 3" aus Israel geliefert. Das muss man sich also alles sehr genau überlegen.
Merz hat dafür viel Kritik aus der Union erfahren. Würden Sie ihm als erfahrener Regierungschef raten, bei solch heiklen Entscheidungen mehr in die Partei hineinzuhorchen und die Ministerpräsidenten zu fragen?
Die Kommunikation von Friedrich Merz mit uns Ministerpräsidenten ist nicht schlecht. Aber ich kenne das ja auch: Es gibt Situationen, wo du schnelle Entscheidungen treffen musst. Und dann ist da immer noch ein Koalitionspartner, der seine eigenen Wünsche hat.
Gerade wird intensiv über einen Frieden für die Ukraine verhandelt. Haben die Menschen in Ostdeutschland tatsächlich einen anderen Blick auf diesen Prozess und auf Russland, wie es ja oft heißt?
Bis auf ganz wenige sind wir hier alle froh, dass Russland uns nicht mehr besetzt hält. Wir haben mit ihnen zusammengelebt, haben gesehen, wie hart die auch miteinander umgehen. Keiner will das zurückhaben. Wir sind hier keine Russenfreunde, wie oft behauptet wird. Mit unserer Erfahrung ist aber der Realismus verbunden, dass die Ukraine Russland militärisch nicht besiegen wird. Hinzu kommt, dass wir hier von den wirtschaftlichen Folgen stark betroffen sind durch die gestiegenen Energiepreise. Das macht den Leuten Angst. Genau wie die Aussicht, stärker in den Krieg hineingezogen zu werden durch Waffenlieferungen. Das müssen wir ernst nehmen. Es braucht eine diplomatische Lösung.
Blicken Ostdeutsche durch diese Erfahrungen auch anders auf die Frage, wie viele Zugeständnisse man Russland nun machen sollte oder muss?
Das ist wieder so eine typische westdeutsche Frage. Darum geht es gar nicht. Eine Lösung wird nicht schwarz oder weiß sein können. Es muss ein Bemühen um Frieden erkennbar sein. Hier im Osten wird bei allen bislang enttäuschten Erwartungen an die Treffen zumindest positiv gesehen: Es bewegt sich was. Es wird gesprochen. Es passiert mehr, als nur zuzuschauen, wie dort Menschen im Krieg sterben.
Herr Ministerpräsident, wir danken für das Gespräch.
