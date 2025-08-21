AfD gegen CDU "Im Osten ist das ein besonders relevanter Faktor"

Von Annika Leister 21.08.2025 - 10:49 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Ministerpräsident Haseloff, möglicher Nachfolger Schulze (beide CDU): Die AfD ist ihnen auf den Fersen. (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Reiner Haseloff tritt nicht noch einmal in Sachsen-Anhalt an. Die AfD gibt sich gleichgültig. Doch Politikwissenschaftler sehen für die Landtagswahl 2026 jetzt einen vielleicht entscheidenden Vorteil für sie – und befürchten einen schmutzigen Wahlkampf.

Es ist ein Schritt, der erhebliche Gefahren birgt: Die CDU in Sachsen-Anhalt tritt im nächsten Jahr nicht mehr mit Reiner Haseloff zur Landtagswahl an. Der 71-Jährige zieht sich mit Verweis auf sein Alter zurück. Die CDU verliert damit einen, der als Garant dafür gilt, die AfD in die Schranken zu weisen. Es ist ein Talent, das die CDU 2026 voraussichtlich dringend benötigen wird. Von vielen aus seiner Partei soll Haseloff gebeten worden sein, doch weiterzumachen – er lehnte ab.

Loading...

Die AfD hat für die Landtagswahl mit Ulrich Siegmund schon im Mai einen Spitzenkandidaten gekürt und damit ungewöhnlich früh. Der hat bereits das Ziel ausgerufen: Stärkste Kraft will die AfD werden, über 40 Prozent Zustimmung holen und eine Alleinregierung schaffen.

Das dürfte schwer werden: Alleinregierungen sind in Deutschland inzwischen selten. Aktuell liegt die AfD in Sachsen-Anhalt in der aktuellsten Umfrage bei 30 Prozent Zustimmung, die CDU bei 34. Skeptiker in der AfD fürchten ohnehin, zu frühes Regieren könnte die Chancen der AfD bei der Bundestagswahl 2029 verringern.

Doch Siegmund ist siegeshungrig, zudem ein Star in den sozialen Medien, die AfD ist bundesweit seit mehr als einem Jahr außerdem auf einem Höhenflug. Siegmunds Landesverband dürfte früh und hart angreifen. Was bedeutet da das Ausscheiden von Haseloff – und wie stehen die Chancen seines Nachfolgers Sven Schulze?

2021 brachte Haseloff der AfD eine bittere Niederlage

AfD-Herausforderer Siegmund gibt sich von dem Wechsel bei der CDU offiziell unbeeindruckt: "Es ist mir völlig egal, wer für die CDU ins Rennen geht", sagte er nach Haseloffs Ankündigung, sich zurückzuziehen, auf TikTok. Auf der Plattform hat Siegmund mehr als eine halbe Million Follower. Wer auch immer Verantwortung für CDU-Politik übernehmen wolle, "der ist und bleibt Teil des Problems", sagt er. Seit Monaten schon postet Siegmund regelmäßig Videos, die gegen die CDU gerichtet sind, versehen mit dem Hashtag #niewiedercdu.