AfD gegen CDU "Im Osten ist das ein besonders relevanter Faktor"
Reiner Haseloff tritt nicht noch einmal in Sachsen-Anhalt an. Die AfD gibt sich gleichgültig. Doch Politikwissenschaftler sehen für die Landtagswahl 2026 jetzt einen vielleicht entscheidenden Vorteil für sie – und befürchten einen schmutzigen Wahlkampf.
Es ist ein Schritt, der erhebliche Gefahren birgt: Die CDU in Sachsen-Anhalt tritt im nächsten Jahr nicht mehr mit Reiner Haseloff zur Landtagswahl an. Der 71-Jährige zieht sich mit Verweis auf sein Alter zurück. Die CDU verliert damit einen, der als Garant dafür gilt, die AfD in die Schranken zu weisen. Es ist ein Talent, das die CDU 2026 voraussichtlich dringend benötigen wird. Von vielen aus seiner Partei soll Haseloff gebeten worden sein, doch weiterzumachen – er lehnte ab.
Die AfD hat für die Landtagswahl mit Ulrich Siegmund schon im Mai einen Spitzenkandidaten gekürt und damit ungewöhnlich früh. Der hat bereits das Ziel ausgerufen: Stärkste Kraft will die AfD werden, über 40 Prozent Zustimmung holen und eine Alleinregierung schaffen.
Das dürfte schwer werden: Alleinregierungen sind in Deutschland inzwischen selten. Aktuell liegt die AfD in Sachsen-Anhalt in der aktuellsten Umfrage bei 30 Prozent Zustimmung, die CDU bei 34. Skeptiker in der AfD fürchten ohnehin, zu frühes Regieren könnte die Chancen der AfD bei der Bundestagswahl 2029 verringern.
Doch Siegmund ist siegeshungrig, zudem ein Star in den sozialen Medien, die AfD ist bundesweit seit mehr als einem Jahr außerdem auf einem Höhenflug. Siegmunds Landesverband dürfte früh und hart angreifen. Was bedeutet da das Ausscheiden von Haseloff – und wie stehen die Chancen seines Nachfolgers Sven Schulze?
2021 brachte Haseloff der AfD eine bittere Niederlage
AfD-Herausforderer Siegmund gibt sich von dem Wechsel bei der CDU offiziell unbeeindruckt: "Es ist mir völlig egal, wer für die CDU ins Rennen geht", sagte er nach Haseloffs Ankündigung, sich zurückzuziehen, auf TikTok. Auf der Plattform hat Siegmund mehr als eine halbe Million Follower. Wer auch immer Verantwortung für CDU-Politik übernehmen wolle, "der ist und bleibt Teil des Problems", sagt er. Seit Monaten schon postet Siegmund regelmäßig Videos, die gegen die CDU gerichtet sind, versehen mit dem Hashtag #niewiedercdu.
Andere in der AfD begrüßen, dass es nicht mehr Haseloff sein wird. Sie erinnern sich an den Wahlkampf 2021. Schon da kursierten kurz vor der Wahl Umfragen, in denen CDU und AfD Kopf an Kopf lagen. Spekulationen über einen Wahlsieg der AfD schossen ins Kraut. Haseloff aber mobilisierte daraufhin, explizit auch gegen die AfD. Mit einigem Erfolg: Am Ende verwies die CDU die AfD bei der Wahl mit einem Vorsprung von rund 17 Prozentpunkten deutlich auf Platz zwei.
Zugute kam Haseloff dabei sein Amtsbonus. Fünf Jahre lang war er Landesminister, inzwischen ist er 14 Jahre Ministerpräsident. Er ist damit der amtierende Landeschef mit der längsten Karriere. Im Laufe seiner Amtszeit sei er zunehmend als "Landesvater" wahrgenommen worden, sagt Politikwissenschaftler Benjamin Höhne von der TU Chemnitz t-online. "Mit einem solchen Image erreicht man auch Menschen, die mit allen Parteien fremdeln, aber in Bezug auf die Person denken: Er tut etwas für das Land", erklärt Höhne. "Im Osten ist das ein besonders relevanter Faktor."
Amtsbonus hielt Woidke an der Spitze
Von diesem Effekt haben die regierenden Parteien bei den letzten Wahlen in Ostdeutschland im Wettkampf gegen die AfD immer wieder profitiert. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der seit 2013 regiert, setzte im vergangenen Herbst angesichts knapper Umfragen kurz vor dem Wahltag mit einem Ultimatum bewusst seinen Amtsbonus ein: Er werde sich aus der Politik zurückziehen, sollte die AfD stärkste Kraft werden. "Wenn ich gegen die AfD verliere, bin ich weg", sagte er.
Am Ende entschied er das Rennen vermutlich auch deswegen knapp für sich. Und zwar mit nur anderthalb Prozentpunkten Vorsprung.
Der Amtsbonus also kann entscheidend sein – für die CDU in Sachsen-Anhalt aber fällt er jetzt weg. "Die CDU riskiert, dass sie schwächer durch die Ziellinie geht", sagt Höhne. Bei einem so starken Gegner wie der AfD im Osten kann das weitreichende Konsequenzen haben.
Politikwissenschaftler erwartet Wahlkampf "unter der Gürtellinie"
Das neue Bollwerk gegen die AfD soll bei der CDU jetzt Sven Schulze sein. Den hat Haseloff bereits öffentlich als Wunschnachfolger vorgestellt. Haseloff betont im Gespräch mit t-online, dass auch Schulze eine klare Linie gegen die AfD vertrete. "Eindeutig" schließe er jede Zusammenarbeit mit der AfD aus. "Da ist Sven Schulze genauso klar wie ich", so Haseloff. "Die AfD ist der Hauptgegner. Sie will die CDU zerstören."
Auf einem Landesparteitag muss die Basis den 46-Jährigen noch zum Spitzenkandidaten wählen. Schulze ist CDU-Landeschef und seit vier Jahren Wirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt. Zuvor saß er für die CDU sieben Jahre lang im EU-Parlament in Brüssel.
Schulze ist politisch erfahren und zugleich bisher unauffällig. Weder als EU-Parlamentarier noch als Wirtschaftsminister sind ihm große Erfolge gelungen – aber auch keine großen Fehler unterlaufen. Die Ansiedlung der Chipfabrik von Intel wird immer als Kelch genannt, der an ihm vorübergegangen ist: Haseloff selbst zog das Projekt als Chefsache an sich. Am Ende scheiterte es, Intel schlug einen Sparkurs ein und sagte ab.
Persönliche Angriffsfläche für die AfD bietet Schulze so bisher nicht. Noch wenden sich ihre Funktionäre vor allem gegen die gesamte CDU und kritisieren ihre Politik in Land wie Bund scharf.
Politikwissenschaftler Höhne erwartet, dass sich das noch ändert: "Die AfD greift jeden, der ihr auf dem Weg zur Macht im Weg steht, massiv an", sagt er. "Es steht zu befürchten, dass sie den Kandidaten ebenso wie die CDU auch unter der Gürtellinie ins Visier nehmen wird."
"AfD-Minderheitsregierung ist nicht auszuschließen"
Einen Sieg der AfD bei der Wahl hält Politikwissenschaftler Höhne nicht für ausgemacht, aber möglich – ebenso wie das Erreichen der absoluten Mehrheit von Sitzen im Parlament und damit eine Alleinregierung. Das hänge zwar von vielen Faktoren ab, sagt er. Aber: "Die Gefahr ist real."
Und neben der Alleinregierung sieht Höhne noch eine weitere Chance, wie die AfD in Sachsen-Anhalt an die Macht kommen könnte: "Auch eine AfD-Minderheitsregierung ist nicht auszuschließen", sagt er – geduldet vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Das nämlich schneidet in dem Bundesland relativ stark ab und könnte der AfD so zum Regieren verhelfen.
"Ich glaube nicht, dass es zu einer Koalition zwischen den beiden kommt", sagt Höhne. "Aber eine partielle Duldung oder themenbezogene Kooperation wäre nicht undenkbar."
Angenähert haben sich die beiden Parteien schon: In Thüringen, Björn Höckes AfD-Verband, trafen sie sich zu Gesprächen. Auf Bundesebene zeigten sich daraufhin mit Sahra Wagenknecht und Tino Chrupalla Chefs beider Parteien offen für die jeweils andere Seite.
Ausgelöst wurden die initialen Gespräche von der Stärke der AfD und aus einer Zwangssituation heraus: Die AfD nämlich hält in Thüringen die sogenannte Sperrminorität, kann damit Vorhaben der Regierung, in der das BSW sitzt, blockieren – und nutzt diese Möglichkeit auch fleißig. Sollte sich Siegmunds Traum nicht erfüllen, ist gut möglich, dass seine AfD diese Rolle in Sachsen-Anhalt übernimmt: das Regieren verhindern, statt selbst zu regieren.
