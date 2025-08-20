Zverev scheidet schon in erster Runde aus

Mehr Druck auf Putin Grünen-Politiker loben Merz-Auftritt bei Trump

Von dpa Aktualisiert am 20.08.2025 - 08:30 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Omid Nouripour: Er fordert mehr Druck auf Putin. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa)

Bundestags-Vizepräsident Omid Nouripour fordert mehr Druck auf den russischen Machthaber. Ein anderer Grüner lobt er den Auftritt des CDU-Kanzlers.

Nach dem Ukraine-Gipfel am Montag in Washington haben Politiker der Grünen mehr Druck auf Russlands Staatschef Wladimir Putin gefordert. "Die Bedingungen, die Putin bisher aufgestellt hat, sind absolut inakzeptabel und würden zum Ende der Ukraine führen", mahnte Außenpolitiker und Bundestags-Vizepräsident Omid Nouripour den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zugleich dürfe sich Europa nicht auf US-Präsident Donald Trump verlassen.

"Europa muss einerseits alles dafür tun, mit den USA an einem Strang zu ziehen, zugleich aber auch in der Lage sein, der Ukraine auch eigenständig beizustehen", sagte Nouripour.

Der Osteuropa-Beauftragte der Grünen, Robin Wagener sagte den Funke-Zeitungen: "Für einen erfolgreichen Friedensprozess braucht es Druck aus Europa." Wagener forderte ein "härteres Vorgehen gegen die Schattenflotte, die eingefrorenen russischen Staatsmilliarden müssen für die Ukraine genutzt werden."

Grüner: Putin täuscht Gesprächsbereitschaft nur vor

Wagener begrüßte, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) beim Gipfel im Weißen Haus erneut auf eine Waffenruhe gedrängt hatte. Ohne eine Waffenruhe werde Putin "Gesprächsbereitschaft vortäuschen und währenddessen weiter bomben", sagte Wagener den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Trump hatte eine Waffenruhe zuvor als nicht notwendig bezeichnet.