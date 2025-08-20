"Werde mich zur Wehr setzen" Andreas Scheuer angeklagt – Ex-Minister kündigt Widerstand an

Von t-online , sic Aktualisiert am 20.08.2025 - 08:29 Uhr

Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bei einem Pressetermin der FES GmbH Fahrzeug-Entwicklung Sachsen in Zwickau (Archivbild): Die Staatsanwaltschaft Berlin erhebt Anklage gegen den CSU-Politiker. (Quelle: IMAGO/Sylvio Dittrich/imago)

Die Pkw-Maut war eines seiner Prestigeprojekte, fällt jedoch immer auf ihn zurück. Nun klagt die Staatsanwaltschaft Berlin Ex-Minister Andreas Scheuer an.

Nach mehr als drei Jahren Ermittlungen hat die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage gegen den früheren Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wegen uneidlicher Falschaussage erhoben. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Scheuer bestätigte dem Blatt die Anklage. Mit angeklagt ist der ehemalige Staatssekretär Gerhard Schulz, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Demnach wirft die Behörde dem ehemaligen Minister vor, am 2. Oktober 2020 im Untersuchungsausschuss des Bundestags zur gescheiterten Pkw-Maut eine "bewusst wahrheitswidrige" Aussage gemacht zu haben. Scheuer habe bestritten, ein Angebot des Maut-Betreiberkonsortiums erhalten zu haben, den Vertragsabschluss auf einen Zeitpunkt nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu verschieben. Manager der beteiligten Unternehmen gaben laut "Bild" hingegen an, ein solches Angebot unterbreitet zu haben.

Scheuer: "Werde mich mit aller Kraft zur Wehr setzen"

Scheuer, der das Verkehrsministerium von 2018 bis 2021 führte, bezeichnet die Anklage im Gespräch mit der "Bild" als "unbegründet", "nicht nachvollziehbar" und "politisch motiviert". Er sehe im Zeitpunkt der Anklageerhebung während des medialen "Sommerlochs" eine gezielte Entscheidung der Ermittler.

"Ich werde mich mit aller Kraft zur Wehr setzen und meine Unschuld verteidigen", sagte Scheuer der "Bild". Er habe während der 38 Monate dauernden Ermittlungen mit der Staatsanwaltschaft kooperiert und sich für eine mehrstündige Befragung zur Verfügung gestellt. Zudem habe er seinen Anwalt von der Schweigepflicht entbunden.

Ermittlungen seit Mai 2022

Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte im Mai 2022 wegen des Verdachts einer Falschaussage im Untersuchungsausschuss des Bundestags ein Ermittlungsverfahren gegen Scheuer sowie den früheren Verkehrsstaatssekretär Schulz eingeleitet. Es bestehe der Anfangsverdacht, dass Scheuer und Schulz bei einer Zeugenaussage "bewusst wahrheitswidrig" ausgesagt hätten, hieß es damals.

Wer vor Gericht oder vor einer anderen zur eidlichen Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen zuständigen Stelle als Zeuge oder Sachverständiger uneidlich falsch aussagt, wird laut Strafgesetzbuch mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft

Scheuer betonte zudem, dass es bei der Anklage nicht um das politische Scheitern der Pkw-Maut gehe. Für dieses Projekt, das schließlich vom Europäischen Gerichtshof als rechtswidrig eingestuft wurde, habe er die politische Verantwortung bereits übernommen.

Scheuer zog sich aus der Politik zurück

Das Maut-Vorhaben galt als Prestigeprojekt der CSU und spielte insbesondere im Bundestagswahlkampf 2013 eine zentrale Rolle. Alle drei CSU-Verkehrsminister – Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt und Andreas Scheuer – scheiterten letztlich an der Umsetzung.