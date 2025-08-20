"Werde mich zur Wehr setzen" Andreas Scheuer angeklagt – Ex-Minister kündigt Widerstand an
Die Pkw-Maut war eines seiner Prestigeprojekte, fällt jedoch immer auf ihn zurück. Nun klagt die Staatsanwaltschaft Berlin Ex-Minister Andreas Scheuer an.
Nach mehr als drei Jahren Ermittlungen hat die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage gegen den früheren Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wegen uneidlicher Falschaussage erhoben. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Scheuer bestätigte dem Blatt die Anklage. Mit angeklagt ist der ehemalige Staatssekretär Gerhard Schulz, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur sagte.
Demnach wirft die Behörde dem ehemaligen Minister vor, am 2. Oktober 2020 im Untersuchungsausschuss des Bundestags zur gescheiterten Pkw-Maut eine "bewusst wahrheitswidrige" Aussage gemacht zu haben. Scheuer habe bestritten, ein Angebot des Maut-Betreiberkonsortiums erhalten zu haben, den Vertragsabschluss auf einen Zeitpunkt nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu verschieben. Manager der beteiligten Unternehmen gaben laut "Bild" hingegen an, ein solches Angebot unterbreitet zu haben.
Scheuer: "Werde mich mit aller Kraft zur Wehr setzen"
Scheuer, der das Verkehrsministerium von 2018 bis 2021 führte, bezeichnet die Anklage im Gespräch mit der "Bild" als "unbegründet", "nicht nachvollziehbar" und "politisch motiviert". Er sehe im Zeitpunkt der Anklageerhebung während des medialen "Sommerlochs" eine gezielte Entscheidung der Ermittler.
"Ich werde mich mit aller Kraft zur Wehr setzen und meine Unschuld verteidigen", sagte Scheuer der "Bild". Er habe während der 38 Monate dauernden Ermittlungen mit der Staatsanwaltschaft kooperiert und sich für eine mehrstündige Befragung zur Verfügung gestellt. Zudem habe er seinen Anwalt von der Schweigepflicht entbunden.
Ermittlungen seit Mai 2022
Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte im Mai 2022 wegen des Verdachts einer Falschaussage im Untersuchungsausschuss des Bundestags ein Ermittlungsverfahren gegen Scheuer sowie den früheren Verkehrsstaatssekretär Schulz eingeleitet. Es bestehe der Anfangsverdacht, dass Scheuer und Schulz bei einer Zeugenaussage "bewusst wahrheitswidrig" ausgesagt hätten, hieß es damals.
Wer vor Gericht oder vor einer anderen zur eidlichen Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen zuständigen Stelle als Zeuge oder Sachverständiger uneidlich falsch aussagt, wird laut Strafgesetzbuch mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft
Scheuer betonte zudem, dass es bei der Anklage nicht um das politische Scheitern der Pkw-Maut gehe. Für dieses Projekt, das schließlich vom Europäischen Gerichtshof als rechtswidrig eingestuft wurde, habe er die politische Verantwortung bereits übernommen.
Scheuer zog sich aus der Politik zurück
Das Maut-Vorhaben galt als Prestigeprojekt der CSU und spielte insbesondere im Bundestagswahlkampf 2013 eine zentrale Rolle. Alle drei CSU-Verkehrsminister – Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt und Andreas Scheuer – scheiterten letztlich an der Umsetzung.
Scheuer, früher auch CSU-Generalsekretär, ist inzwischen aus der Politik ausgeschieden. Aus dem Bundestag trat er im April 2024 vorzeitig zurück, im vergangenen Oktober legte er auch sein Mandat im Passauer Stadtrat nieder. Nun ist Scheuer Privatmann.
Der "Bild" sagte der ehemalige Politiker, dass er trotz aller Kritik den Gerichten traue: "Ich habe großes Vertrauen in unseren Rechtsstaat."
Scheuer bestritt stets Vorwürfe wegen Pkw-Maut
Die Pkw-Maut – ein Prestigeprojekt der CSU in der damaligen schwarz-roten Bundesregierung – war im Juni 2019 vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als rechtswidrig gestoppt worden. Ein Untersuchungsausschuss hatte sich danach mit möglichen Fehlern Scheuers befasst. Die Opposition hatte Scheuer schwere Fehler im Haushalts- und Vergaberecht zulasten der Steuerzahler vorgeworfen. Er habe Verträge zur Pkw-Maut abgeschlossen, noch bevor Rechtssicherheit beim EuGH bestand. Scheuer hatte die Vorwürfe stets bestritten.
Der deutsche Staat musste infolge des Maut-Debakels 243 Millionen Euro Schadenersatz an die einst vorgesehenen Betreiber zahlen. Das hatte eine Verständigung nach einem Schiedsverfahren ergeben. Scheuer hatte im Mai 2022 gesagt, er habe vor dem Untersuchungsausschuss wahrheitsgemäß ausgesagt: "Ich gehe fest davon aus, dass auch eine Überprüfung zu keinem anderen Ergebnis kommen wird." Laut den damaligen Angaben der Staatsanwaltschaft lagen dem Ermittlungsverfahren mehrere Strafanzeigen von Privatpersonen zugrunde.
