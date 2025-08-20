Ex-Minister angeklagt Was erwartet Scheuer nun?

Von t-online , jaf 20.08.2025 - 11:54 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Andreas Scheuer (Archivbild): Er wird angeklagt. (Quelle: Malte Ossowski/SVEN SIMON via www.imago-images.de/imago)

Andreas Scheuer wird angeklagt. Erneut geht es um die Pkw-Maut. Ihm wird eine mutmaßliche Falschaussage zum Verhängnis. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Aus der aktiven Politik hat sich Andreas Scheuer bereits im vergangenen Jahr zurückgezogen. Doch sein politisches Vermächtnis holt ihn nun wieder ein. Dabei geht es einmal mehr um die Pkw-Maut, die er in seiner Zeit als Verkehrsminister durchsetzen wollte. Das Vorhaben bedeutete am Ende seine größte Pleite.

Nun zeigt sich, dass die Maut-Affäre noch weitere Konsequenzen für den Ex-Verkehrsminister haben könnte. Denn die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen Falschaussage vor dem Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags erhoben. t-online beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem Vorgang.

Was wird Scheuer vorgeworfen?

Im Oktober 2020 wurde Scheuer im Maut-Untersuchungsausschuss vorgeladen, der eingesetzt wurde, um mögliche Fehler Scheuers bei der Pkw-Maut zu untersuchen. Im Ausschuss sagte er, es habe nach seiner Erinnerung kein Angebot des designierten Mautbetreiberkonsortiums gegeben, den Vertragsabschluss zur Pkw-Maut auf einen Zeitpunkt nach einem zu erwartenden Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu verschieben.

Später erklärten Manager der geplanten Maut-Betreiberfirmen im selben Ausschuss allerdings das Gegenteil. Es habe ein solches Angebot gegeben, Scheuer habe aber abgelehnt.

Im Mai 2022 leitete die Berliner Staatsanwaltschaft dann ein Ermittlungsverfahren gegen Scheuer ein. Es bestehe der Anfangsverdacht, dass Scheuer bei der Zeugenaussage "bewusst wahrheitswidrig" ausgesagt hätten.

Die Ermittlungen richteten sich auch gegen seinen ehemaligen Staatssekretär Gerhard Schulz, der nun ebenfalls angeklagt wurde.

Auch wenn Scheuer vor dem Ausschuss nicht unter Eid ausgesagt hat, so ist auch eine falsche uneidliche Aussage vor einem Untersuchungsausschuss strafbar. Das ergibt sich aus § 153 des Strafgesetzbuchs.

Grundsätzlich ist ein Untersuchungsausschuss aber zu einer eidlichen Vernehmung fähig. Das bedeutet, auch Aussagen von Zeugen oder Sachverständigen, die nicht unter Eid getätigt wurden, sind strafbar.