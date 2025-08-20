Verschwendete Steuermillionen? Nicht nur Andreas Scheuer sieht sich Kritik ausgesetzt

Von t-online , KON Aktualisiert am 20.08.2025 - 13:00 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Der Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck (Archivbild): In seine Amtszeit fällt das Northvolt-Investment. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Andreas Scheuer muss sich vor Gericht rechtfertigen. Er ist nicht der einzige Minister, dem Kritiker die Verschwendung von Steuermillionen vorwerfen.

Mehr als fünf Jahre nach dem Fiasko der "Ausländer-Maut" muss sich der ehemalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vor Gericht verantworten. Der Vorwurf der Anklage: Scheuer habe mit bewussten Falschaussagen den Untersuchungsausschuss des Bundestages täuschen wollen – "entgegen seiner tatsächlichen Erinnerungen".

Loading...

Wenigstens indirekt geht es bei diesem Vorwurf auch um die mutmaßliche Verschwendung von Steuergeldern in Millionenhöhe: Scheuers Ministerium hatte schon im Vorfeld einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs Verträge mit der Maut-Firma Autoticket abgeschlossen. Als das Maut-Projekt aus Brüssel gestoppt wurde, musste der deutsche Staat schließlich 243 Millionen Euro Entschädigung an das Unternehmen zahlen.

Dieser Fall ist bei Weitem nicht das einzige Beispiel für verschwendete Steuermillionen aus den vergangenen Jahren. Neben der Kostenexplosion bei Megaprojekten wie dem Berliner Flughafen BER oder Stuttgart 21 sind die Fälle teilweise auch deutlich mit einzelnen Politikern verbunden. Einen Knick in der Laufbahn gab es nur in den seltensten Fällen.

Robert Habeck und die Northvolt-Pleite

Auch wenn er nicht allein verantwortlich ist: 2022 machte sich der damalige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für die Ansiedlung des schwedischen Batterieherstellers Northvolt in Schleswig-Holstein stark und wollte das Unternehmen auch mit Millionensummen locken. Um die Technologie ins Land zu holen, beteiligte sich Deutschland an einer sogenannten Wandelanleihe: Northvolt bekam von der staatlichen Förderbank KfW einen Kredit in der Höhe von 600 Millionen Euro, der je zur Hälfte von Schleswig-Holstein und von der Bundesregierung abgesichert wurde.

Zwei Jahre später kam es schließlich zum schnellen Ende der Batteriefirma: Im Juni stornierte BMW einen Auftrag in Höhe von zwei Milliarden Euro, wohl wegen Qualitätsmängeln. Die Auswirkungen waren so groß, dass Northvolt im November in den USA schließlich Insolvenz beantragte. Die ersten Banken fordern vom Bund ihr Geld zurück.

Schon bei der Kreditvergabe gab es Bedenken. Wie der NDR schreibt, soll bereits 2022 ein Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums Schleswig-Holstein seine Landesregierung per Mail gewarnt haben: "Salopp formuliert muss die Landesregierung akzeptieren – und ihr Landeshaushalt muss es verkraften können –, dass das Investment mit einer nicht unerheblichen Wahrscheinlichkeit nicht zurückgezahlt werden könnte."

Die von der Bundesregierung beauftragten Wirtschaftsprüfer PwC kamen in Bezug auf das Geschäft zu einem positiven Ergebnis. Pikant: Später wurde bekannt, dass das Unternehmen auch für Northvolt arbeitete – es also einen möglichen Interessenkonflikt gab. Wie etwa das "Handelsblatt" schreibt, kalkulierte die Ampelregierung, dass die Northvolt-Pleite den deutschen Staat insgesamt etwa 620 Millionen Euro kostet.

Jens Spahn und Millionen für Masken