Klöckner gegen "Compact"-Foto "Löschen Sie umgehend dieses Bild"



Von Julia Naue , Lars Wienand Aktualisiert am 20.08.2025 - 11:54 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Julia Klöckner: Die Bundestagspräsidentin wehrt sich gegen die Veröffentlichung eines Fotos. (Quelle: Sascha Ditscher/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach ihrem umstrittenen Auftritt bei einem CDU-Sommerfest gerät Bundestagspräsidentin Klöckner erneut in den Fokus. Stein des Anstoßes: ein Foto mit einem "Compact"-Mitarbeiter. Doch was hat es damit auf sich?

Es ist nur wenige Tage her, da rief Bundestagspräsidentin Julia Klöckner mit einem umstrittenen Auftritt Empörung hervor. Die CDU-Politikerin sprach am Wochenende beim Sommerfest ihrer Partei in Koblenz. Der Sponsor des Festes war Frank Gotthardt, der Geldgeber der umstrittenen rechtspopulistischen Nachrichtenplattform "Nius". Klöckner nutzte die Veranstaltung, um die (linke) Zeitung "taz" mit "Nius" gleichzusetzen – die Linke forderte daraufhin ihren Rücktritt vom Amt der Bundestagspräsidentin. Folgt nun der nächste Skandal?

Loading...

Mitten in die Aufregung um den Klöckner-Auftritt hinein postete Paul Klemm vom TV-Sender des rechtsextremen "Compact"-Magazins ein Foto auf X, auf dem er gemeinsam mit Klöckner zu sehen ist. Dazu schrieb er: "Dicker Respekt an Frau Klöckner, dass sie für einen fairen Umgang mit Alternativmedien steht. Egal ob Nius oder Compact – wir beleben die Demokratie!" Klöckners Büro weist die Veröffentlichung scharf zurück und stellt klar, dass die CDU-Politikerin keineswegs "Compact" unterstützt.

"Frau Klöckner kennt Sie nicht"

Eine Mitarbeiterin des Wahlkreisbüros von Julia Klöckner fordert Klemm nun in einem Schreiben, das t-online vorliegt, zur Löschung des Fotos auf. "Sie hatten auf der Wahlkampfveranstaltung wie viele andere auch nach einem Bild mit der Bundestagsabgeordneten Julia Klöckner gefragt, aber sich nicht zu erkennen gegeben. Frau Klöckner kannte und kennt Sie nicht", heißt es in dem Schreiben.

Weiter schreibt die Mitarbeiterin: "Als sich später nach der Fotoaufnahme rausstellte, wer Sie sind – Sie fragten ein Interview an, das Frau Klöckner ablehnte – haben wir Ihnen am 9. Februar 2025 um 19.49 schriftlich per Mail mitgeteilt, dass wir Ihnen untersagen, dieses Foto zu nutzen – explizit untersagten wir auch eine Nutzung auf Ihren Social-Media-Kanälen."

Klöckners Büro wirft Klemm nun vor, den Eindruck zu erwecken, Klöckner unterstütze "Compact". "Das ist falsch. Deshalb fordern wir Sie auf, umgehend diesen Post mit Text und Bild zu löschen."

Video | So sah Julia Klöckner früher aus Player wird geladen Quelle: t-online

Grüne Lang: Frage nicht vor jedem Selfie nach Perso