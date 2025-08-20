Sicherheitsgarantien für Ukraine Merz und die heikle Frage einer Bundeswehr-Beteiligung

Von t-online , pri 20.08.2025 - 15:52 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Kanzler Friedrich Merz (l., CDU) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj: Die deutsche Beteiligung an einer Rückversicherungsgruppe ist heftig umstritten. (Quelle: John Macdougall/AFP Pool/dpa/dpa-bilder)

Deutschland streitet über die Entsendung der Bundeswehr in die Ukraine. Die Debatte geht quer durch die Parteien – auch weil wichtige Details unklar sind.

Der Verteidigungsminister versuchte erstmal zu bremsen. "Wie ein deutscher Beitrag zu den Sicherheitsgarantien aussehen wird, steht derzeit noch nicht fest und wird politisch und militärisch festzulegen sein", sagte Boris Pistorius (SPD). Erst mal keine Unruhe in der Truppe. Der Aufbau einer deutschen Brigade im Nato-Staat Litauen fordert die Truppe ohnehin. Und gerade erst ist in das Manöver "Quadriga 2025" angelaufen. Nicht zu viel Tempo.

Es geht um ein mögliches Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine, und wie westliche Sicherheitsgarantien für das Land aussehen könnten. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte unmittelbar nach dem Ukraine-Gipfel auch eine deutsche Beteiligung an einer Rückversicherungstruppe im Zuge von Sicherheitsgarantien für die Ukraine angedeutet: "Dass wir daran auch als Bundesrepublik Deutschland ein hohes Interesse und dass wir eine hohe Verantwortung haben, uns daran zu beteiligen, ist für mich klar", sagte der Kanzler in Washington.

SPD fordert US-Beteiligung als Voraussetzung

Der Ton war neu. Bislang hatte Merz die Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und des britischen Premiers Keir Starmer zurückhaltender kommentiert.

Merz' Vorstoß löste in Deutschland eine Debatte aus, die quer zu den Parteilinien verläuft. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch zeigte sich grundsätzlich offen für eine Bundeswehrbeteiligung. Er nannte aber eine entscheidende Voraussetzung: "Es ist mir sehr wichtig, dass die Beteiligung der Amerikaner essenziell ist", sagte der SPD-Politiker.

Blick nach Washington

Die Signale aus Washington sind widersprüchlich. US-Präsident Donald Trump schloss amerikanische Bodentruppen aus, das wäre seiner isolationistischen Anhängerschaft auch nur schwer vermittelbar. Eine Beteiligung an der Luftraumüberwachung und Luftverteidigung der Ukraine schlosss Trump aber nicht aus. Von "Air" sprach der US-Präsident Allgemein. Und alle Militärfachleute wissen: Ohne US-Beteiligung lässt sich der Luftraum über der Ukraine nicht sichern. Denkbar sei etwa eine Stationierung in Rumänien oder Polen, notierte die Forschungseinrichtung International Institute for Strategic Studies (IISS) schon im Frühjahr.

So schauen alle nach Washington. Auch in Berlin.

Mierschs Stellvertreter in der Fraktion, Dirk Wiese, ging die innenpolitische Debatte schon zu weit. "Wir haben momentan eine Situation, wo es einfach noch sehr viele Unwägbarkeiten und auch Unbekannte gibt", sagte der SPD-Fraktionsvize mit Blick auf ein mögliches Treffen zwischen Kremlchef Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Sein Rat: Erst das Ende des Krieges definieren, dann die Frage der Sicherheitsgarantien.