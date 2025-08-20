Sicherheitsgarantien für Ukraine Merz und die heikle Frage einer Bundeswehr-Beteiligung
Deutschland streitet über die Entsendung der Bundeswehr in die Ukraine. Die Debatte geht quer durch die Parteien – auch weil wichtige Details unklar sind.
Der Verteidigungsminister versuchte erstmal zu bremsen. "Wie ein deutscher Beitrag zu den Sicherheitsgarantien aussehen wird, steht derzeit noch nicht fest und wird politisch und militärisch festzulegen sein", sagte Boris Pistorius (SPD). Erst mal keine Unruhe in der Truppe. Der Aufbau einer deutschen Brigade im Nato-Staat Litauen fordert die Truppe ohnehin. Und gerade erst ist in das Manöver "Quadriga 2025" angelaufen. Nicht zu viel Tempo.
Es geht um ein mögliches Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine, und wie westliche Sicherheitsgarantien für das Land aussehen könnten. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte unmittelbar nach dem Ukraine-Gipfel auch eine deutsche Beteiligung an einer Rückversicherungstruppe im Zuge von Sicherheitsgarantien für die Ukraine angedeutet: "Dass wir daran auch als Bundesrepublik Deutschland ein hohes Interesse und dass wir eine hohe Verantwortung haben, uns daran zu beteiligen, ist für mich klar", sagte der Kanzler in Washington.
SPD fordert US-Beteiligung als Voraussetzung
Der Ton war neu. Bislang hatte Merz die Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und des britischen Premiers Keir Starmer zurückhaltender kommentiert.
Merz' Vorstoß löste in Deutschland eine Debatte aus, die quer zu den Parteilinien verläuft. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch zeigte sich grundsätzlich offen für eine Bundeswehrbeteiligung. Er nannte aber eine entscheidende Voraussetzung: "Es ist mir sehr wichtig, dass die Beteiligung der Amerikaner essenziell ist", sagte der SPD-Politiker.
Blick nach Washington
Die Signale aus Washington sind widersprüchlich. US-Präsident Donald Trump schloss amerikanische Bodentruppen aus, das wäre seiner isolationistischen Anhängerschaft auch nur schwer vermittelbar. Eine Beteiligung an der Luftraumüberwachung und Luftverteidigung der Ukraine schlosss Trump aber nicht aus. Von "Air" sprach der US-Präsident Allgemein. Und alle Militärfachleute wissen: Ohne US-Beteiligung lässt sich der Luftraum über der Ukraine nicht sichern. Denkbar sei etwa eine Stationierung in Rumänien oder Polen, notierte die Forschungseinrichtung International Institute for Strategic Studies (IISS) schon im Frühjahr.
So schauen alle nach Washington. Auch in Berlin.
Mierschs Stellvertreter in der Fraktion, Dirk Wiese, ging die innenpolitische Debatte schon zu weit. "Wir haben momentan eine Situation, wo es einfach noch sehr viele Unwägbarkeiten und auch Unbekannte gibt", sagte der SPD-Fraktionsvize mit Blick auf ein mögliches Treffen zwischen Kremlchef Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Sein Rat: Erst das Ende des Krieges definieren, dann die Frage der Sicherheitsgarantien.
Das Problem: Merz und die europäischen Verbündeten definierten das Vorgehen anders. Erst müssten die Sicherheitsgarantien feststehen, dann könne über weitere Punkte wie territoriale Fragen verhandelt werden. Die AfD nutzt die Unsicherheiten und twitterte zu einem Bild junger Menschen: "Schickt Dich Merz in die Ukraine." Auch vom BSW kommt Kritik. "Allein schon aus historischen Gründen verbieten sich deutsche Truppen“, sagte BSW-Chefin Sahra Wagenknecht der Berliner Zeitung "Tagesspiegel".
Unterschiedliche Signale auch aus der Union
Auch Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer, der schon in der Debatte von Militärhilfen für die Ukraine bremste, lehnt deutsche Truppen ab. "Dass deutsche Soldaten in der Ukraine kämpfen, darf kein Thema sein", sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende dem "Spiegel". Deutschland könne seiner Ansicht nach die Sicherheit in der Ukraine nicht gewährleisten. "Dafür fehlen der Bundeswehr die Voraussetzungen", sagte Kretschmer.
Henning Otto (CDU), Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages, warnte vor einer Überforderung der Bundeswehr. "Eines darf nicht sein: Immer mehr Aufträge anzunehmen und den Personalkörper nicht zu stärken", sagte Otte dem Deutschlandfunk. Sollte sich Deutschland mit einer Brigade von etwa 5.000 Soldaten an Sicherheitsgarantien für die Ukraine beteiligen, wäre das eine "Riesenherausforderung für die Bundeswehr".
Sicherheitsgarantie
Rund 30 Staaten, darunter Kanada und Japan, haben sich zu einer Koalition der Willigen zusammengeschlossen. Ihr Ziel: Die Ukraine unterstützen und im Fall eines Endes des Krieges die Einhaltung des Friedens mit einer Rückversicherungstruppe im Land zu garantieren. Ein Angriff auf die Ukraine würde als Angriff auf die teilnehmenden Staaten verstanden.
Die Ukraine hat schlechte Erinnerungen an internationale Zusagen. Nach der russischen Annexion der Krim 2014 wurde im Minsker Vertrag eigentlich eine Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew besiegelt. Dennoch überfielen die russischen Truppen 2022 die Ukraine. Im Budapester Memorandum von 1994 verpflichteten sich Russland, die USA und Großbritannien, die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten, wenn das Land seine Atomwaffen abgibt. Auch dieser Vertrag hatte keinen Bestand.
Nato berät Lage in Videoschalte
Der Vorsitzende der Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp (CDU) erklärte im WDR, für ihn sei klar, "dass auch deutsche Soldatinnen und Soldaten dann in Zukunft nach einem Friedensschluss mit Russland hier dafür sorgen, dass der Frieden auch dauerhaft hält." Als Beispiele dafür, wie eine Unterstützung durch die Bundeswehr aussehen könnte, nannte Röwekamp Hilfe bei der Logistik, bei der Ausbildung ukrainischer Soldaten und bei der Luftabwehr. "Es gibt eine ganze Palette von militärischen Fähigkeiten, die wir in der Bundeswehr haben, die den Frieden in der Ukraine dauerhaft absichern kann", sagte der CDU-Politiker. Bodentruppen fehlten in einer Aufzählung. Die Lage in der Union ist also ebenso wenig einheitlich wie in der SPD.
Nicht nur Deutschland steht also noch vor einer Debatte über einen Auslandseinsatz der Bundeswehr, sondern auch die Koalitionspartner Union und SPD. Im Kreis der Nato berieten am Mittwoch die Generalstabschefs der Mitgliedstaaten in einer Videokonferenz über die Lage in der Ukraine. Alexus Grynkewich, Oberbefehlshaber der Nato in Europa (Saceur), informierte die Militärs über das Treffen von Trump mit Putin wie auch über den folgenden Ukraine-Gipfel im Weißen Haus. Auch Sicherheitsgarantien kamen zur Sprache.
Vorstoß von Macron und Starmer
Eine Reihe von europäischen Intellektuellen und Sicherheitspolitkern um den früheren estnischen Präsidenten Toomas Hendrik Ilves hatte die Debatte im vergangenen Jahr angestoßen. Frankreichs Staatschef Macron und der britische Premier Starmer hatten die Initiative aufgegriffen. Im Juli vereinbarten beide den Aufbau einer Rückversicherungstruppe für die Ukraine. Ein Hauptquartier in Paris wurde besiegelt. Also außerhalb der militärischen Struktur der Nato.
Nach einem Bericht der Agentur Bloomberg haben bislang zehn Länder ihre Bereitschaft für eine Teilnahme an einer Rückversicherungstruppe signalisiert. Welche Länder genau, blieb offen. Ebenso wie die genaue Stärke. Von 40.000 Mann sprechen Paris und London. Sicherheitsexperten halten auch 20.000 Soldatinnen und Soldaten für ausreichend. Sie könnten sich symbolisch an strategisch wichtigen Punkten in der Ukraine konzentrieren. Ein Angriff auf diese Truppe würde dann als Angriff auf die gesamte Koalition der Willigen betrachtet. Von einer Beistandspflicht ähnlich Artikel 5 des Nato-Vertrags sprechen Fachleute.
Russland lehnt europäische Truppen in der Ukraine ab
Doch sind auch hier viele Fragen offen. Auf rechtlicher Ebene sei es zumindest ausreichend, wenn die Rückversicherung der mit der Ukraine verbündeten Staaten eine gemeinsame Erklärung oder, in einem formelleren Rahmen, einen Vertrag mit der Ukraine verabschieden, der eine Klausel zur kollektiven Verteidigung enthält, sagte Olivier Corten, Direktor des Zentrums für Völkerrecht an der Freien Universität Brüssel, der Zeitung "Le Monde".
Russlands Außenminister Sergej Lawrow lehnt europäische Truppen in der Ukraine ohnehin ab. Auch "Russlands Sicherheitsinteressen" müssten berücksichtig werden, erklärte er.
Camille Grand, früherer Nato-Funktionär und jetzt Mitarbeiter bei der Brüsseler Forschungseinrichtung European Council on Foreign Relations (ECFR) sagte der Zeitung "Le Monde": "Es wird keine Nato geben, aber sie wird wie eine aussehen." Darin liegt für Russland das entscheidende Problem.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, dpa, Reuters
