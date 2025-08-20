t-online - Nachrichten für Deutschland
Israelische Botschaft im Visier: Junger Russe plante Anschlag

Israelische Botschaft im Visier
Junger Russe plante Anschläge in Deutschland – Chemikalien fehlten

Von dpa
20.08.2025 - 12:54 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0308054420Vergrößern des Bildes
Ein damals 18-jähriger Unterstützer des IS soll einen Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben (Archivbild). (Quelle: Sascha Steinach)
News folgen

Die Bundesanwaltschaft klagt einen jungen Russen an, der terroristische Anschläge in Deutschland geplant haben soll. Seine Pläne scheiterten an fehlenden Chemikalien.

Ein damals 18-jähriger russischer Staatsbürger ist im Februar am Flughafen Berlin-Brandenburg festgenommen worden. Nun – ein knappes halbes Jahr später – hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen ihn erhoben. Der Verdächtige, Akhmad E., soll einen Anschlag in Deutschland geplant haben, wie die Behörde in Karlsruhe am Mittwoch mitteilte. Unter anderem habe er die israelische Botschaft in Berlin im Visier gehabt.

Fehlende Chemikalien vereiteln Plan

E. soll im Internet Anleitungen zur Herstellung von Sprengstoff gesucht haben. Die Umsetzung seiner Pläne scheiterte jedoch daran, dass er die benötigten Chemikalien nicht beschaffen konnte.

Parallel zu den Anschlagsvorbereitungen habe der junge Mann für die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) Propagandamaterial ins Russische und Tschetschenische übersetzt. Am 20. Februar sei er mit dem Ziel zum Flughafen Berlin-Brandenburg gefahren, nach Pakistan zu reisen, um sich dort dem IS anzuschließen und eine militärische Ausbildung zu erhalten.

Doch bevor er ins Flugzeug steigen konnte, wurde er festgenommen. Der 18-Jährige kam in Untersuchungshaft. Zunächst ermittelte die Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg, im Juni übernahm die Bundesanwaltschaft den Fall.

IS-Treueschwur per Video

Nach Angaben der Ermittler hatte E. zur Finanzierung seiner Reise zwei Mobilfunkverträge abgeschlossen, die teuren Smartphones anschließend weiterverkauft und so Gewinn erzielt. Kurz vor dem geplanten Abflug soll er zudem einem mutmaßlichen IS-Mitglied im Ausland ein Video geschickt haben, in dem er dem IS die Treue schwor.

Die Anklage lautet auf Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland – des IS – sowie auf versuchte Mitgliedschaft. Außerdem wirft die Bundesanwaltschaft dem jungen Mann vor, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet und sich entsprechende Anleitungen beschafft zu haben. Ob die Anklage zugelassen wird, entscheidet nun das Berliner Kammergericht.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

