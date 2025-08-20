Israelische Botschaft im Visier Junger Russe plante Anschläge in Deutschland – Chemikalien fehlten

Von dpa 20.08.2025 - 12:54 Uhr

Ein damals 18-jähriger Unterstützer des IS soll einen Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben (Archivbild). (Quelle: Sascha Steinach)

Die Bundesanwaltschaft klagt einen jungen Russen an, der terroristische Anschläge in Deutschland geplant haben soll. Seine Pläne scheiterten an fehlenden Chemikalien.

Ein damals 18-jähriger russischer Staatsbürger ist im Februar am Flughafen Berlin-Brandenburg festgenommen worden. Nun – ein knappes halbes Jahr später – hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen ihn erhoben. Der Verdächtige, Akhmad E., soll einen Anschlag in Deutschland geplant haben, wie die Behörde in Karlsruhe am Mittwoch mitteilte. Unter anderem habe er die israelische Botschaft in Berlin im Visier gehabt.

Fehlende Chemikalien vereiteln Plan

E. soll im Internet Anleitungen zur Herstellung von Sprengstoff gesucht haben. Die Umsetzung seiner Pläne scheiterte jedoch daran, dass er die benötigten Chemikalien nicht beschaffen konnte.

Parallel zu den Anschlagsvorbereitungen habe der junge Mann für die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) Propagandamaterial ins Russische und Tschetschenische übersetzt. Am 20. Februar sei er mit dem Ziel zum Flughafen Berlin-Brandenburg gefahren, nach Pakistan zu reisen, um sich dort dem IS anzuschließen und eine militärische Ausbildung zu erhalten.

Doch bevor er ins Flugzeug steigen konnte, wurde er festgenommen. Der 18-Jährige kam in Untersuchungshaft. Zunächst ermittelte die Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg, im Juni übernahm die Bundesanwaltschaft den Fall.

IS-Treueschwur per Video

Nach Angaben der Ermittler hatte E. zur Finanzierung seiner Reise zwei Mobilfunkverträge abgeschlossen, die teuren Smartphones anschließend weiterverkauft und so Gewinn erzielt. Kurz vor dem geplanten Abflug soll er zudem einem mutmaßlichen IS-Mitglied im Ausland ein Video geschickt haben, in dem er dem IS die Treue schwor.