Wahlerfolge für AfD oder Putin-Nähe: Der Osten Deutschlands folgt ganz eigenen Dynamiken. Ist er auch Prüfstein für die deutsche Demokratie? Der Publizist Ilko-Sascha Kowalczuk kommt selbst aus der ehemaligen DDR und spricht Klartext.

Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk ist einer der besten Kenner der DDR-Geschichte. In seinem Urteil über den Osten Deutschlands ist er schonungslos. Gerade ist ein neues Buch erschienen – ein Streitgespräch zwischen Kowalczuk und dem früheren Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow mit dem Titel "Die neue Mauer. Ein Gespräch über den Osten". Beide diskutieren darin offen über Ursachen und Folgen des Aufstiegs der AfD in Ostdeutschland – und darüber, welche Versäumnisse im Vereinigungsprozess bis heute nachwirken.

Im Interview mit t-online spricht Kowalczuk über die ostdeutsche Opfermentalität, das verdrängte Erbe des DDR-Rassismus und die verbreitete Nachsicht gegenüber Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kowalczuk warnt vor "Hass, Hass, Hass" und fürchtet, dass der Westen insgesamt "an der Schwelle zu einem autoritären Zeitalter" stehen könnte.

t-online: Herr Kowalczuk, was ist die "neue Mauer"?

Ilko-Sascha Kowalczuk: Die neue Mauer ist vor allem Dingen ein Kompromiss, den wir bei der Titelsuche eingegangen sind. Die eigentlichen Mauern, die verlaufen meines Erachtens heutzutage auch in Deutschland nicht mehr zwischen Ost und West, sondern die verlaufen zwischen Stadt und Land, zwischen bildungsfernen und weniger bildungsfernen Schichten, zwischen Arm und Reich und zwischen verschiedenen Kulturen, zwischen verschiedenen Herkünften. Aber das lässt sich dann eben am Ende auch alles an dem sogenannten Ost-West-Gegensatz festmachen, wenn man denn so will. Es ist auch naiv und vermessen zu sagen, es gibt nicht diese Gegensätze zwischen Ost und West.

Sie monieren in dem neuen Buch ja, dass viele Ostdeutsche glauben, mit ihren gebrochenen Biografien einzigartig in der Weltgeschichte dazustehen. Was stört Sie daran?

Wir haben nicht die eine Identität, sondern wir laufen alle durchs Leben mit ganz vielen verschiedenen Identitäten, die sich auch je nach den Räumen, in denen wir uns bewegen, verändern können. Wenn ich in der Schule auf dem Elternabend bei den Kindern bin, dann bin ich da nicht nur der Papa, sondern dann sitze ich da auch noch mit ganz anderen Identitäten und allen anderen geht das genauso. Und diese ostdeutsche Identität, die da so viel beschworen wird, die geht mir im Kern so ein bisschen auf den Geist.

Sie nennen das Ostdeutschtümelei.