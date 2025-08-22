Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk "So kommen mir viele Ostdeutsche auch vor"
Wahlerfolge für AfD oder Putin-Nähe: Der Osten Deutschlands folgt ganz eigenen Dynamiken. Ist er auch Prüfstein für die deutsche Demokratie? Der Publizist Ilko-Sascha Kowalczuk kommt selbst aus der ehemaligen DDR und spricht Klartext.
Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk ist einer der besten Kenner der DDR-Geschichte. In seinem Urteil über den Osten Deutschlands ist er schonungslos. Gerade ist ein neues Buch erschienen – ein Streitgespräch zwischen Kowalczuk und dem früheren Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow mit dem Titel "Die neue Mauer. Ein Gespräch über den Osten". Beide diskutieren darin offen über Ursachen und Folgen des Aufstiegs der AfD in Ostdeutschland – und darüber, welche Versäumnisse im Vereinigungsprozess bis heute nachwirken.
Im Interview mit t-online spricht Kowalczuk über die ostdeutsche Opfermentalität, das verdrängte Erbe des DDR-Rassismus und die verbreitete Nachsicht gegenüber Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kowalczuk warnt vor "Hass, Hass, Hass" und fürchtet, dass der Westen insgesamt "an der Schwelle zu einem autoritären Zeitalter" stehen könnte.
t-online: Herr Kowalczuk, was ist die "neue Mauer"?
Ilko-Sascha Kowalczuk: Die neue Mauer ist vor allem Dingen ein Kompromiss, den wir bei der Titelsuche eingegangen sind. Die eigentlichen Mauern, die verlaufen meines Erachtens heutzutage auch in Deutschland nicht mehr zwischen Ost und West, sondern die verlaufen zwischen Stadt und Land, zwischen bildungsfernen und weniger bildungsfernen Schichten, zwischen Arm und Reich und zwischen verschiedenen Kulturen, zwischen verschiedenen Herkünften. Aber das lässt sich dann eben am Ende auch alles an dem sogenannten Ost-West-Gegensatz festmachen, wenn man denn so will. Es ist auch naiv und vermessen zu sagen, es gibt nicht diese Gegensätze zwischen Ost und West.
Sie monieren in dem neuen Buch ja, dass viele Ostdeutsche glauben, mit ihren gebrochenen Biografien einzigartig in der Weltgeschichte dazustehen. Was stört Sie daran?
Wir haben nicht die eine Identität, sondern wir laufen alle durchs Leben mit ganz vielen verschiedenen Identitäten, die sich auch je nach den Räumen, in denen wir uns bewegen, verändern können. Wenn ich in der Schule auf dem Elternabend bei den Kindern bin, dann bin ich da nicht nur der Papa, sondern dann sitze ich da auch noch mit ganz anderen Identitäten und allen anderen geht das genauso. Und diese ostdeutsche Identität, die da so viel beschworen wird, die geht mir im Kern so ein bisschen auf den Geist.
Sie nennen das Ostdeutschtümelei.
Genau. Viele Ostdeutsche sind der Meinung, dass ihre Biografien und ihre Entwicklungsweisen so einzigartig in der Welt wären. Und das finde ich natürlich so als Zeitgenosse, aber auch als Historiker, einigermaßen kurios und lustig, weil es natürlich totaler Quatsch ist. Das hängt damit zusammen, dass viele Ostdeutsche ganz bewusst so eine Provinzialität üben. In der DDR wurde ja immer alles als Weltspitze betitelt, ohne dass jemand wusste, wie die Weltspitze aussieht. Und da kam ja dann das lustige Wort auf, was ich heute noch urkomisch finde: "die größte DDR der Welt". Und so kommen mir viele Ostdeutsche auch vor, dass sie ihre Erfahrungen und Erlebnisse zur Einzigartigkeit erklären, ohne genau wissen zu können oder sich auch nur dafür zu interessieren, wie das in Andalusien ist, wie das in Lappland ist, wie das auf Madagaskar ist. Die Selbststilisierung zu etwas Besonderem funktioniert nur, wenn man alles andere konsequent ignoriert.
Eine gewisse Ignoranz also?
Ja, denn wenn man das Fenster aufmacht, die stickige Luft aus seiner Bude lässt und mal schaut, wie die Welt sonst so aussieht, dann löst sich vieles im Vergleich doch auf. Für Ostdeutschland würde dann auch gelten, was die ganze Welt weiß. Nur die meisten Ostdeutschen ignorieren, dass Ostdeutschland heute eine der reichsten und sichersten und wohlhabendsten Regionen dieser Welt ist. Nur die Ostdeutschen tun so, als wenn sie irgendwie in einem quasi diktatorischen Armenhaus leben müssten.
Zur Person
Ilko-Sascha Kowalczuk, geboren 1967 in Berlin, ist ein deutscher Historiker und Publizist. Er gilt als Experte für die Geschichte der DDR, insbesondere für die Opposition, das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) und den Vereinigungsprozess nach 1989. Kowalczuk war wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und ist als Autor, Kommentator und Berater tätig – unter anderem im DDR‑Museum. Er veröffentlicht regelmäßig Analysen und Beiträge zur Aufarbeitung der SED-Diktatur sowie zur deutschen Zeitgeschichte – darunter "Freiheitsschock. Eine andere Geschichte Ostdeutschlands von 1989 bis heute" (2024) und "Die Übernahme. Wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde" (2019). Er hat familiäre Wurzeln in der Ukraine.
Heißt das, die Ostdeutschen versuchen, ihre Biografie zu nutzen, um sich zum Opfer zu stilisieren?
Ja, für viele gilt das. Das Leben in jeder Gesellschaft ist nicht immer einfach, birgt viele Widersprüche, es gibt viele Brüche. Aber das ist eben typisch für menschliches Leben. Wenn man so tut, als sei man der Einzige auf der Welt, in dessen Biografien es Brüche gibt, dann kommt man irgendwie zu dieser Opfer-Mentalität. Und vom Opfer-Dasein ist es leider häufig ein ganz kurzer Weg zum Hass. Das ist ja etwas, was unsere Zeit sehr prägt, dieser ausgeprägte Hass. Und so stark, wie ich den Hass in Ostdeutschland erlebe, das ist schon sehr bedrohlich.
Da kommen wir zum Thema Rassismus. Sie argumentieren, dieser sei in der DDR einfach für nicht existent erklärt worden. Wie wirkt sich das bis heute aus?
Also das Grundproblem ist, dass Rassismus die Menschheitsgeschichte begleitet. Aristoteles hat rassistische Theorien verbreitet. Immanuel Kant, der große Aufklärer, hat schlimme rassistische Theorien verbreitet. Und da könnte man die europäische Geistesgeschichte durchgehen. Rassismus war ja auch eine Begründungsideologie, um die Herrschaft des weißen Mannes über den Rest der Welt zu begründen. Und um gleichzeitig alle anderen aus der menschlichen Gemeinschaft, wenn man so will, auszugrenzen. Sie als kulturlos zu definieren und sie damit ins Tierreich zu schieben. Demokratische Gesellschaften und Rassismus: Das ist bis heute eines der Grundübel unserer Zeit. Überall in der westlichen Welt, das muss man ganz klar sagen. Auch hier hat Ostdeutschland kein Exklusivrecht.
Was aber ist dann der Unterschied zwischen Ost und West – auch mit Blick auf den Umgang mit Rassismus?
Erinnern wir uns mal an die Ausschreitungen Anfang der 1990er-Jahre in Rostock-Lichtenhagen oder in Hoyerswerda. Solche fürchterlichen Ausschreitungen gab es zum Beispiel auch im Westen, etwa in Mölln. Aber in Rostock-Lichtenhagen oder in Hoyerswerda stand die sogenannte Mitte der Gesellschaft am Rand und klatschte Beifall. Und genau das ist der große Unterschied. Im Westen hat sich aus der Zivilgesellschaft heraus dagegen immer Protest erhoben. Solidarität mit den Opfern dieser rassistischen Überfälle – das unterblieb im Osten, weil es keine funktionierende Zivilgesellschaft gab. Bis heute ist die Zivilgesellschaft im Osten sehr schwach entwickelt.
Warum ist das so?
Es gibt sehr viele Gründe dafür, in meinen Büchern analysiere ich das. Eine wichtige Ursache ist, dass der verordnete Antifaschismus und der verordnete Antikapitalismus in der DDR ja jedem Kind von Anfang an eingepflanzt wurden. Das bedeutete auch: Hier herrscht Sozialismus, hier sind die Ursachen für Antisemitismus, für Nationalismus, für Rassismus abgeschafft. Und weil die Ursachen abgeschafft worden sind, gibt es das nicht. Und deswegen müssen wir darüber auch nicht reden. Aber eine demokratische Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass man von unten mit der ganzen Kraft der Pluralität alles auch noch mal hinterfragt. Wir wissen, wie kompliziert das auch in der bundesdeutschen Geschichte war. Aber seit Anfang der 1960er-Jahre hat sich dieser Geist dann eben doch langsam durchgesetzt. Genau diese Gegenbewegung gegen die sozusagen offiziellen Bilder, gegen die staatlichen Bilder gab es in der DDR nicht. Das hat kaum jemand erlernen können. Nach 1990 hatten die meisten aufgrund der ganzen sozialen Herausforderungen keine Kraft, keine Lust, keine Möglichkeit, das zu erlernen.
Erklärt das auch, warum die AfD im Osten Deutschlands heute besonders stark ist?
Ja. Die wichtigsten Bildungs-, Erziehungs- und moralischen Instanzen, die wir kennen, sind eben nicht die Schulbücher, sind nicht die Medien, es ist nicht der Schulunterricht, sondern es ist der häusliche Abendbrottisch in der Familie. Und da werden all diese Dinge weitergegeben. Und das ist auch ein Grund dafür, warum die faschistische AfD heute in Ostdeutschland so massiv von jungen Leuten unterstützt wird. Rassismus ist für mich eins der Grundübel unserer Zeit und der Menschheitsgeschichte. Und die AfD ist im Kern, und das ist entscheidend, im Kern eine rassistische Partei. Das ist die DNA, die diese Partei zusammenhält. Deshalb sage ich auch seit Langem: Wer Faschisten wählt, ist selbst ein Faschist. Da gehe ich auch nicht von ab. Mir ist schon klar, dass nicht jedes einzelne Parteimitglied ein Faschist ist, nicht jeder einzelne Wähler. Aber man muss sich diese Dimension verdeutlichen. Und ich nehme die politische Mündigkeit der Wählerinnen und Wähler ernst.
Die Erklärungen, die Sie für diese Wahlentscheidung liefern, lassen Sie also nicht als Entschuldigung durchgehen?
Exakt, das ist keine Entschuldigung und das ist auch kein Protest. Faschismus ist kein Protest. Ich glaube, dass wir an der Schwelle zu einem autoritären Zeitalter stehen. Also unter Umständen werden wir uns in ein paar Jahren an die gemütliche Zeit des Jahres 2025 zurückerinnern.
Da richten Sie Ihren Blick auch in die USA, oder?
Ja, wir erleben ja gerade in Echtzeitbeobachtung, wie in den USA ein autokratisches, womöglich ein diktatorisches Regime entsteht. Jetzt konnte man auch wieder sehen, mit welcher wirklich großen Freude US-Präsident Donald Trump diesen blutrünstigen Diktator Wladimir Putin empfangen hat – wie er ihn umschmeichelte, wie er ihn umgarnte. Das ist schon alles ziemlich bitter. Aber es ist eben auch eine Merkwürdigkeit, die wir beobachten, dass diese anti-amerikanischen Kräfte in Ostdeutschland, wo das ja zur DNA vieler Menschen gehört, sich auf einmal irgendwie in Luft auflöst. Da gibt es diesen Anti-Amerikanismus des BSW, den Anti-Amerikanismus der AfD – und doch himmeln alle diesen Trump an.
An dieser Stelle können wir einen Bogen zur Ukraine spannen. Im Osten Deutschlands mangelt es ja besonders an Unterstützung für das von Russland angegriffene Land. Sie konstatieren, dass die Menschen im Osten nicht per se Gegner der Ukraine seien. Stattdessen würden sie sich mit Moskau verbünden, weil Russland über Jahrzehnte der Feind des Westens und damit der USA war.
Im Kern interessieren sich die meisten Ostdeutschen nicht für Russland und nicht für die Ukraine. Die meisten haben auch null Ahnung davon. Diese oft beschworene Expertise in Ostdeutschland für die post-sowjetischen Räume, das ist total lächerlich. Mein ganzes Leben lang habe ich mich damit beschäftigt und erlebt, wie man mir im Osten zu DDR-Zeiten begegnete, nur aufgrund meines Namens. Insofern habe ich da durchaus auch eine gewisse biografische Prägung. Es gab nichts, was so verhasst war wie der Russischunterricht über Jahrzehnte hinweg. Kaum jemand ist nach vielen Jahren Russischunterricht aus dem Unterricht herausgekommen und konnte irgendwie mehr als "Guten Tag", "Danke" und "Auf Wiedersehen".
Also hat diese nicht vorhandene Solidarität mit der Ukraine wenig mit Verbundenheit zu Russland zu tun?
Der entscheidende Punkt ist: In Ostdeutschland herrscht eine massive Ablehnung des westlichen liberalen Verfassungsstaats und des Verfassungssystems. Und Putin ist gewissermaßen der globale Repräsentant für die Feindschaft gegenüber diesem globalen westlichen Verfassungssystem, gegenüber dem westlichen Lebensstil, gegenüber der offenen Gesellschaft. Und viele Ostdeutsche, aber nicht nur Ostdeutsche, machen sich halt gemein mit dem Feind des eigenen Feindes. Das hört sich vielleicht ein bisschen banal an, aber manchmal muss man die Dinge auch ein bisschen einfacher erklären. Das ist einfach eine ganz wichtige Erklärung: Hass, Hass, Hass.
Liegt dieser Hass auf das Neue, Unbekannte auch darin begründet, dass Ostdeutsche diesen romantisierten Blick auf die DDR haben – sie im Nachhinein verklären? Getreu dem Motto: Früher war alles besser. Sie sagen ja in dem neuen Buch ganz klar: "Die DDR war Scheiße."
Freiheit bedeutet, sich einzumischen, man muss aktiv werden. Man muss mobil werden, also auch im Kopf, nicht nur räumlich. Freiheit, sich einzumischen in die eigenen Angelegenheiten, ist für die Menschen im Osten ein totaler Bruch mit allen Lebensgewohnheiten gewesen. Und das waren Herausforderungen und Zumutungen, die viele nicht bewältigen konnten, weil es auch tragische soziale und kulturelle Brüche gab. Und in so einer Situation sehnen sich Menschen nach Sicherheit. Und das Einzige, was in der menschlichen Geschichte wirklich Sicherheit bietet, ist die Vergangenheit. Das ist der einzige Ort, an dem wir uns auch als Individuen auskennen. Da wird dann ganz schnell verklärt.
Heißt all das, der Osten ist verloren?
Ich fürchte eher, Europa und Deutschland haben große Probleme. Und ich sagte das schon: Ich befürchte ja, wir stehen an einer Wende zu einem autokratischen Zeitalter. Dagegen müssen wir uns stemmen. Wir müssen uns gegenseitig Mut machen. Wir müssen uns ermutigen. Wir müssen uns ertüchtigen. Denn noch sind wir Demokraten und freiheitsliebende Menschen in der Mehrheit, aber wir werden jeden Tag weniger. Egal, wo wir hinschauen. Und insofern, ja, die Aussichten sehen düster aus, aber wir sind noch nicht verloren. Wir können es noch abwenden und verhindern. Aber ich schaue auch mit großer Besorgnis auf die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt im kommenden Jahr. Wenn der Osten fällt, wird das eine Signalwirkung weit über Ostdeutschland und auch über Deutschland hinaus haben.
Herr Kowalczuk, vielen Dank für das Gespräch.
