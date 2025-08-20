t-online - Nachrichten für Deutschland
CDU für Praxisgebühr beim Arzt und Aus für telefonische Krankschreibung

Auch telefonische Krankschreibung wackelt
Praxisgebühr beim Arzt – CDU denkt über Reformen nach

Von dpa, t-online
Aktualisiert am 20.08.2025 - 16:04 UhrLesedauer: 2 Min.
Menschen in einem Wartezimmer (Symbolfoto): CDU/CSU und Wirtschaft denken über eine Praxisgebühr nach.
Menschen in einem Wartezimmer (Symbolfoto): CDU/CSU und Wirtschaft denken über eine Praxisgebühr nach.
Kommt die Praxisgebühr für den Arztbesuch zurück? Das fordern die Arbeitgeber. CDU-Generalsekretär Linnemann ist nicht abgeneigt und regt eine weitere Änderung an.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann schließt eine Rückkehr zur Praxisgebühr nicht aus. Klar sei, dass die Sozialversicherungsbeiträge zu hoch seien, so Linnemann. "Und das spüren die Arbeitnehmer. Wir haben keine Probleme mit Bruttolöhnen, sondern mit Nettolöhnen, und deswegen müssen wir da 'ran", sagte Linnemann am Rande einer Klausurtagung der CDU Rheinland-Pfalz in Mainz.

Arbeitgeber wollen "Ärzte-Hopping" begrenzen

Zuvor hatte der Geschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, sich angesichts steigender Zusatzbeiträge bei den Krankenkassen für eine Kontaktgebühr beim Arztbesuch ausgesprochen.

Steffen KampeterVergrößern des Bildes
BDA-Geschäftsführer Steffen Kampeter fordert drastische Sparmaßnahmen. (Archivbild) (Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbid/dpa/dpa-bilder)

Die Arbeitgeber wollten, dass die Krankenversicherungsbeiträge stabil werden, sagte er im Podcast "Berlin Playbook" von "Politico". Dafür brauche es aber geringere Ausgaben. Eine Kontaktgebühr könne eine stärkere Patientensteuerung herbeiführen, es gehe darum, "Ärzte-Hopping zu begrenzen", wird Kampeter zitiert.

Linnemann hält Reformen bei den Sozialversicherungen für dringend nötig. Er will einer eigens dazu eingesetzten Kommission aber nicht vorgreifen. "Wir werden Reformen machen müssen, gerade bei den Sozialversicherungen, weil die Lohnnebenkosten uns abhauen", sagte der CDU-Generalsekretär. Grundsätzlich müsse die Eigenverantwortung wieder gestärkt werden. "Wir werden auch darüber reden, ob die telefonische Krankschreibung so sinnvoll ist oder ob man nicht sagt, wenn man krank ist, muss man zum Arzt gehen", so Linnemann.

Kritik von Sozialverbänden

Zuvor hatte der Bundesrechnungshof wegen der steigenden Kosten für die Sozialversicherung vor Zusatzbeiträgen von mehr als vier Prozent gewarnt und harte Einschnitte gefordert.

Der Sozialverband SoVD hält den Vorstoß der Arbeitgeber für inhaltlich abwegig. "Diese Forderung ist unsolidarisch, weil dadurch besonders chronisch kranke Menschen überdurchschnittlich belastet würden", sagte die Vorsitzende Michaela Engelmeier der Deutschen Presse-Agentur. Menschen mit wenig Geld würden dann auch häufiger auf notwendige Arztbesuche verzichten.

"Die Folge: verschleppte oder zu spät behandelte Erkrankungen, die letztlich höhere Kosten verursachen und die Solidargemeinschaft zusätzlich belasten. Hinzu kommt der bürokratische Mehraufwand in den Praxen, der zulasten der Behandlungszeit für Patientinnen und Patienten geht."

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
ArbeitgeberArbeitnehmerCDUCSUCarsten LinnemannMainz
