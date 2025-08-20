Kommt die Praxisgebühr beim Arzt zurück?

Anschlag in Magdeburg Briefe aus Haft an Opfer – Politiker prüfen Änderungen

Von dpa 20.08.2025 - 16:24 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein schwer bewaffneter Polizist auf dem verwüsteten Weihnachtsmarkt in Magdeburg (Archivbild): Der mutmaßliche Attentäter verschickte aus der Haft Briefe. (Quelle: Heiko Rebsch/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Angehörigen der Opfer der Todesfahrt von Magdeburg erhalten aus der Haft Briefe. Laut der Linken trägt auch das Gericht daran eine Mitschuld.

Nachdem der Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt aus der Untersuchungshaft Briefe an Opfer und Angehörige versandt hat, wollen Abgeordnete in Sachsen-Anhalt mögliche Gesetzesänderungen prüfen. Man werde sich kritisch damit auseinandersetzen, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion, Guido Kosmehl.

Loading...

Das Thema soll in dieser Woche im Landtag in Magdeburg beraten werden. Auch die Linke will, dass Opfer besser vor unerwünschter Kontaktaufnahme durch Tatverdächtige und Täter geschützt werden. Die Landesregierung soll mit einem Antrag aufgefordert, eine Bundesratsinitiative zur Änderung der Strafprozessordnung bei Verbrechen zu prüfen.

Angeklagt wegen versuchten Mordes an 338 Personen

Solche Briefe seien "retraumatisierend", sagte Linken-Fraktionsvorsitzende Eva von Angern. Man müsse sich das Strafvollzugsgesetz sowie die Strafprozessordnung anschauen und darüber reden, "ob es hier tatsächlich notwendig war, dem Angeklagten sämtliche Daten der Opfer zur Verfügung zu stellen", sagte von Angern.