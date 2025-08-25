Minderjährige Asylsuchende "Sie behandeln uns wie Tiere"
Ein neuer Bericht zeigt teilweise verheerende Bedingungen für Kinder und Jugendliche, die sich um Asyl in Deutschland bewerben.
Wenn in Deutschland über Asylbewerber gesprochen wird, dann stehen meist die Erwachsenen im Vordergrund. Schnell geht es um Themen wie Arbeitsmarktintegration oder den Integrationswillen. Was dabei aber schnell übersehen wird, ist der große Anteil an Minderjährigen, die in Deutschland ankommen.
Im vergangenen Jahr stammte jeder dritte Asylantrag von einem Kind oder einem Jugendlichen, zuvor waren es noch mehr. Viele von ihnen kommen mit ihren Familien, andere flüchten unbegleitet aus ihren Heimatländern. Was viele von ihnen eint: Die Umstände ihrer Unterbringung in den ersten Monaten, manchmal sogar Jahren, bieten den Minderjährigen kaum Möglichkeiten, sich angemessen zu entwickeln.
Der neue Bericht "Kein Ort für Kinder" der Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes, der t-online exklusiv vorliegt, beleuchtet die Zustände in den staatlichen Unterkünften für junge Asylsuchende. Dabei wird klar, dass es nicht nur an Hygiene und Privatsphäre mangelt, sondern insbesondere an angemessener Bildung und Entfaltungsmöglichkeiten. Internationale Standards wie die UN-Kinderrechtskonvention und die EU-Aufnahmerichtlinie würden oftmals nicht eingehalten, kritisiert die Organisation.
Bildung wird zur Herausforderung
Terre des Hommes und seine Partnerorganisationen haben mit Kindern und Familien sowie Sozialarbeitern und Helfern gesprochen, die in vier unterschiedlichen Einrichtungen in ganz Deutschland leben. Die Schilderungen ähneln sich dabei – und die Verantwortlichen befürchten mit der Umsetzung der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (Geas) ab kommenden Sommer noch eine Verschlechterung.
Ein großes Problem ist insbesondere die Bildung, dabei sollte gerade dieser Aspekt die Grundlage für eine gelungene Integration bilden. So bleiben Kinder und Jugendliche in sogenannten AnkER-Zentren (Ankunft, Entscheidung, Rückführung), in denen Menschen in vielen Bundesländern zuerst ankommen, in der Regel vom Unterricht ausgeschlossen.
Auch im größten Geflüchtetenlager Deutschlands, auf dem alten Flughafengelände Berlin-Tegel, wird die Teilhabe an Bildung erschwert. Für zahlreiche Kinder gibt es keine Schulplätze. Immerhin 250 der 900 Kinder besuchen eine "Filialschule" in Containern. Doch einen Ersatz für eine tatsächliche Schule bieten die abgesonderten Container kaum.
Daniel Jasch vom Beratungs- und Betreuungszentrum für junge Flüchtlinge und Migranten betont: "Eine echte Schule bedeutet viel mehr: verschiedene Fächer, Pädagoginnen und Pädagogen, Pausenhof, eine richtige Schulgemeinschaft. Geflüchtete Kinder werden von sozialen Kontakten und Teilhabe ausgeschlossen."
Zur Organisation
Terre des Hommes ist ein 1960 gegründetes internationales Kinderhilfswerk. Der deutsche Verein sitzt in Osnabrück und hat im vergangenen Jahr 416 Projekte gefördert. Nach 2020 hat sich die Organisation in ihrem neuen Bericht "Kein Ort für Kinder" erneut mit der Situation von jungen Schutzsuchenden in Erstaufnahme- und Folgeunterkünften beschäftigt.
Wer dennoch die Möglichkeit hat, an regulärem Unterricht teilzunehmen, trifft auf weitere Herausforderungen. So berichtet ein 16-jähriges Mädchen aus der Ukraine: "Ich habe hier keinen Raum, um zu lernen." Sie versuche, auf dem Bett zu lernen, werde aber oft von lautem Streit oder Babygeschrei gestört. "Ich habe Rückenschmerzen vom Lernen auf dem Bett, ohne Stuhl, ohne eigenen Tisch." Zum Unterricht komme sie meist zu spät, weil sie die anderen Asylbewerber im großen Schlafsaal nicht mit Geräuschen oder Handylicht wecken will.
Hygiene als Problem: "Brot ist oft verschimmelt"
Auch andere Entfaltungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten sind vielerorts Mangelware. Oft weit außerhalb der Städte gelegen, fehlt es den Kindern an Anschluss, sozialer Teilhabe und Kontakt zu Gleichaltrigen. Kindgerechte Freizeitangebote gibt es fast nirgends. "Der Zugang zu Möglichkeiten des Spiels, der Erholung und selbstbestimmter Freizeitgestaltung wird durch die fehlende Infrastruktur vor Ort und die eingeschränkte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr erschwert", sagt Ira Troitskaya, Koordination des Hilfsvereins Wohnschiffprojekt Altona.
Hinzu kommt die fehlende Privatsphäre. Das Wohnschiffprojekt Altona spricht in dem Bericht von "lagerähnlichen Unterbringungen" in Hamburg, in denen die Menschen teilweise Jahre oder gar Jahrzehnte leben. Manche Minderjährige verbringen dort nahezu ihre gesamte Kindheit. Räume dienen gleichzeitig als Wohn-, Schlaf-, Arbeits-, Kinder- und Esszimmer.
Die 16-jährige Ukrainerin, die in Berlin-Tegel lebt, wünscht sich daher einen Ort außerhalb der Unterkünfte – "mit Privatsphäre, wo wir selbst kochen und uns auf etwas konzentrieren können".
Schließlich sind auch die hygienischen Bedingungen ebenso wie das Essen offenbar teils grenzwertig. Eine nigerianische Mutter aus dem AnkER-Zentrum Manching/Ingolstadt berichtet: "Wir sind zu fünft als Familie in einem Zimmer. Es ist dort nicht gut, es ist sehr staubig und die Wände bröseln. Es gibt kein gutes Essen im Camp." Ihre Tochter habe bereits Gewicht verloren, zudem mache das Essen die gesamte Familie müde.
Eine ukrainische Familie erzählt über die Erlebnisse in Ingolstadt/Manching: "Das Essen ist sehr schlecht, das Fleisch ist immer blutig und das Brot ist oft verschimmelt. Wir haben alle Magenschmerzen."
In Tegel berichten die Jugendlichen derweil von verdreckten Toiletten und Duschen, von Kotresten. Auf Hygiene und Ernährung könne man dort nicht achten. Bettwanzen und Ratten gehörten zum Alltag, teilweise breche die Krätze aus. In Hamburg gebe es laut dem Wohnschiffprojekt "krank machende Bedingungen".
"Ich fühle mich hier nicht sicher"
Das gilt allerdings nicht nur für körperliche Krankheiten, sondern insbesondere auch für psychische Belastungen. Die ohnehin oftmals traumatisierten Kinder, die ihre Heimat und teils ihre Familie zurücklassen mussten und auf der Flucht viel Leid erlebt haben, bekommen in den Unterkünften kaum entsprechende Hilfen. Das Erlebte kann nicht aufgearbeitet werden. Vielmehr müssen sie auch in den Unterkünften in Angst leben.
"Ich fühle mich hier nicht sicher. Nachts gehe ich nicht alleine zu den Toiletten, sondern bitte meinen Bruder oder meine Mutter, mich zu begleiten", berichtet eine jugendliche Tegel-Bewohnerin. Zwar gebe es Sicherheitspersonal, das schaue meist aber nur auf die eigenen Handys.
Eine Mutter berichtet, dass ihr Sohn von einem suchtkranken Bewohner geschlagen wurde, eine andere erzählt: "Meine Familie wird in diesem Lager diskriminiert. Es gibt hier keine Sicherheit für mich oder meine Kinder." Sie wisse nicht, wie sie dort überleben solle. "Sie behandeln uns wie Tiere."
Terre des Hommes: Politik für Lage verantwortlich
Für Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes, ist die Ursache für diese Situationen klar: "Hinter dieser Situation stehen politische Entscheidungen: Um Asylverfahren zu zentralisieren und Menschen schneller abzuschieben, wurden zahlreiche asyl- und aufenthaltsrechtliche Regelungen verschärft."
Doch Besserung ist nicht in Sicht – vielmehr drohen sich die Bedingungen mit der Geas-Reform, die bis Mitte nächsten Jahres umgesetzt werden muss, noch zu verschlechtern. "Im Zuge der anstehenden Umsetzung der Reform drohen weitere, tiefgreifende Verschärfungen bis hin zur Gefahr von Haft oder Unterbringung unter haftähnlichen Bedingungen, auch für Kinder." Das müsse verhindert werden.
So sieht die Reform vor, auch Kinder zeitweise in Zentren an den EU-Außengrenzen festzuhalten, um ihre Asylberechtigung zu prüfen. Unbegleitete Minderjährige sind von dieser Regel zwar ausgenommen, dennoch fürchten Kinderrechtsorganisationen drastische Folgen.
