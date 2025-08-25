Minderjährige Asylsuchende "Sie behandeln uns wie Tiere"

Vater mit Kind und ukrainischer Flagge (Symbolbild): Auch weiterhin erhalten Geflüchtete aus der Ukraine Asyl in Deutschland.

Ein neuer Bericht zeigt teilweise verheerende Bedingungen für Kinder und Jugendliche, die sich um Asyl in Deutschland bewerben.

Wenn in Deutschland über Asylbewerber gesprochen wird, dann stehen meist die Erwachsenen im Vordergrund. Schnell geht es um Themen wie Arbeitsmarktintegration oder den Integrationswillen. Was dabei aber schnell übersehen wird, ist der große Anteil an Minderjährigen, die in Deutschland ankommen.

Im vergangenen Jahr stammte jeder dritte Asylantrag von einem Kind oder einem Jugendlichen, zuvor waren es noch mehr. Viele von ihnen kommen mit ihren Familien, andere flüchten unbegleitet aus ihren Heimatländern. Was viele von ihnen eint: Die Umstände ihrer Unterbringung in den ersten Monaten, manchmal sogar Jahren, bieten den Minderjährigen kaum Möglichkeiten, sich angemessen zu entwickeln.

Der neue Bericht "Kein Ort für Kinder" der Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes, der t-online exklusiv vorliegt, beleuchtet die Zustände in den staatlichen Unterkünften für junge Asylsuchende. Dabei wird klar, dass es nicht nur an Hygiene und Privatsphäre mangelt, sondern insbesondere an angemessener Bildung und Entfaltungsmöglichkeiten. Internationale Standards wie die UN-Kinderrechtskonvention und die EU-Aufnahmerichtlinie würden oftmals nicht eingehalten, kritisiert die Organisation.

Bildung wird zur Herausforderung

Terre des Hommes und seine Partnerorganisationen haben mit Kindern und Familien sowie Sozialarbeitern und Helfern gesprochen, die in vier unterschiedlichen Einrichtungen in ganz Deutschland leben. Die Schilderungen ähneln sich dabei – und die Verantwortlichen befürchten mit der Umsetzung der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (Geas) ab kommenden Sommer noch eine Verschlechterung.

Ein großes Problem ist insbesondere die Bildung, dabei sollte gerade dieser Aspekt die Grundlage für eine gelungene Integration bilden. So bleiben Kinder und Jugendliche in sogenannten AnkER-Zentren (Ankunft, Entscheidung, Rückführung), in denen Menschen in vielen Bundesländern zuerst ankommen, in der Regel vom Unterricht ausgeschlossen.

Auch im größten Geflüchtetenlager Deutschlands, auf dem alten Flughafengelände Berlin-Tegel, wird die Teilhabe an Bildung erschwert. Für zahlreiche Kinder gibt es keine Schulplätze. Immerhin 250 der 900 Kinder besuchen eine "Filialschule" in Containern. Doch einen Ersatz für eine tatsächliche Schule bieten die abgesonderten Container kaum.

Daniel Jasch vom Beratungs- und Betreuungszentrum für junge Flüchtlinge und Migranten betont: "Eine echte Schule bedeutet viel mehr: verschiedene Fächer, Pädagoginnen und Pädagogen, Pausenhof, eine richtige Schulgemeinschaft. Geflüchtete Kinder werden von sozialen Kontakten und Teilhabe ausgeschlossen."

Zur Organisation Terre des Hommes ist ein 1960 gegründetes internationales Kinderhilfswerk. Der deutsche Verein sitzt in Osnabrück und hat im vergangenen Jahr 416 Projekte gefördert. Nach 2020 hat sich die Organisation in ihrem neuen Bericht "Kein Ort für Kinder" erneut mit der Situation von jungen Schutzsuchenden in Erstaufnahme- und Folgeunterkünften beschäftigt.